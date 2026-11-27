Horário de Jacksonville Jaguars x Tennessee Titans

O Jacksonville Jaguars recebe o Tennessee Titans no EverBank Stadium, em Jacksonville, na Flórida, em um confronto entre equipes da AFC South pela semana 12 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 29 de novembro, às 14:00 (BRT).

Líder da AFC South, o Jacksonville (7-3) está simplificando seu esquema ofensivo para se recuperar da surpreendente derrota para os Giants, marcada por erros, diante de uma defesa do Tennessee Titans (1-9) que vem enfrentando dificuldades e sofreu pelo menos 40 pontos em três jogos consecutivos.

Como assistir a Jacksonville Jaguars x Tennessee Titans

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Notícias dos times para Jacksonville Jaguars x Tennessee Titans

Notícias do Jacksonville Jaguars

Recebedor Parker Washington entra no relatório de lesões : Principal recebedor do time, Parker Washington (44 recepções, 748 jardas e 6 touchdowns), que ganhou 152 jardas e marcou um touchdown contra o Tennessee na semana 10, apareceu no relatório de lesões dos Jaguars na quinta-feira, após participar parcialmente do treino devido a um problema no ombro.

: Principal recebedor do time, Parker Washington (44 recepções, 748 jardas e 6 touchdowns), que ganhou 152 jardas e marcou um touchdown contra o Tennessee na semana 10, apareceu no relatório de lesões dos Jaguars na quinta-feira, após participar parcialmente do treino devido a um problema no ombro. Gestão dos corredores : O corredor titular Bhayshul Tuten não treinou na quarta nem na quinta-feira devido a uma lesão persistente no pé e no tornozelo. Embora Tuten tenha deixado de participar dos treinos no meio da semana nas últimas três semanas antes de entrar em campo, o corredor Chris Rodriguez Jr. (mão) treinou sem restrições na quinta-feira e está pronto para assumir uma carga maior de jogadas caso Tuten seja poupado.

: O corredor titular Bhayshul Tuten não treinou na quarta nem na quinta-feira devido a uma lesão persistente no pé e no tornozelo. Embora Tuten tenha deixado de participar dos treinos no meio da semana nas últimas três semanas antes de entrar em campo, o corredor Chris Rodriguez Jr. (mão) treinou sem restrições na quinta-feira e está pronto para assumir uma carga maior de jogadas caso Tuten seja poupado. Linha ofensiva e opções entre os recebedores : O recebedor Jakobi Meyers (tornozelo) participou parcialmente do treino de quinta-feira. Na linha ofensiva, o tackle esquerdo Walker Little (joelho), o center Robert Hainsey (joelho), o center Jonah Monheim (tornozelo) e o tackle direito Cole Van Lanen (tornozelo) também tiveram participação limitada. O guard Patrick Mekari (costas) também treinou com limitações depois que sua janela de 21 dias para retornar da lista de lesionados foi aberta nesta semana.

: O recebedor Jakobi Meyers (tornozelo) participou parcialmente do treino de quinta-feira. Na linha ofensiva, o tackle esquerdo Walker Little (joelho), o center Robert Hainsey (joelho), o center Jonah Monheim (tornozelo) e o tackle direito Cole Van Lanen (tornozelo) também tiveram participação limitada. O guard Patrick Mekari (costas) também treinou com limitações depois que sua janela de 21 dias para retornar da lista de lesionados foi aberta nesta semana. Integração à defesa: O coordenador defensivo Anthony Campanile elogiou as estreias pelos Jaguars do safety veterano Jessie Bates III (96% das jogadas defensivas, 3 tackles) e do defensive tackle Jordan Davis (50% das jogadas defensivas, 1 tackle) na derrota para os Giants na semana passada. O defensive end B.J. Green II (antebraço) e o defensive end Danny Striggow (concussão) treinaram sem restrições na quinta-feira, enquanto o defensive tackle Matt Dickerson (pescoço) e o linebacker Dennis Gardeck (pescoço) tiveram participação limitada.

Notícias do Tennessee Titans

Secundária desfalcada : A defesa contra o jogo aéreo do Tennessee enfrenta grandes desafios depois que o cornerback titular Cor'Dale Flott (pescoço) e o safety Terrell Burgess (joelho), importante opção para a posição, não treinaram na quarta nem na quinta-feira. Para aumentar as opções do elenco, os Titans contrataram o cornerback Corey Thornton do elenco de treino de Carolina no início desta semana.

: A defesa contra o jogo aéreo do Tennessee enfrenta grandes desafios depois que o cornerback titular Cor'Dale Flott (pescoço) e o safety Terrell Burgess (joelho), importante opção para a posição, não treinaram na quarta nem na quinta-feira. Para aumentar as opções do elenco, os Titans contrataram o cornerback Corey Thornton do elenco de treino de Carolina no início desta semana. Atualizações da linha ofensiva : O tackle esquerdo titular Dan Moore Jr. (joelho) voltou a treinar com limitações na quinta-feira, depois de ficar de fora na quarta. O guard Fernando Carmona Jr. (tornozelo), liberado na quarta-feira para iniciar o processo de retorno da lista de lesionados, participou integralmente dos treinos nos dois dias, enquanto a comissão técnica avalia se ele está pronto para ser ativado para domingo.

: O tackle esquerdo titular Dan Moore Jr. (joelho) voltou a treinar com limitações na quinta-feira, depois de ficar de fora na quarta. O guard Fernando Carmona Jr. (tornozelo), liberado na quarta-feira para iniciar o processo de retorno da lista de lesionados, participou integralmente dos treinos nos dois dias, enquanto a comissão técnica avalia se ele está pronto para ser ativado para domingo. Opções ofensivas : O recebedor Wan'Dale Robinson foi colocado na lista de lesionados até o fim da temporada no início desta semana, devido a uma lesão no tornozelo sofrida na derrota para Jacksonville na semana 10. Já o recebedor Carnell Tate (ombro), ameaça em passes longos que perdeu o primeiro confronto contra os Jaguars, treinou sem restrições na quinta-feira após voltar a jogar contra Dallas na semana passada. O corredor Tony Pollard foi poupado do treino de quinta-feira para descansar.

: O recebedor Wan'Dale Robinson foi colocado na lista de lesionados até o fim da temporada no início desta semana, devido a uma lesão no tornozelo sofrida na derrota para Jacksonville na semana 10. Já o recebedor Carnell Tate (ombro), ameaça em passes longos que perdeu o primeiro confronto contra os Jaguars, treinou sem restrições na quinta-feira após voltar a jogar contra Dallas na semana passada. O corredor Tony Pollard foi poupado do treino de quinta-feira para descansar. Condição dos jogadores da linha defensiva e dos linebackers: O jogador de linha defensiva John Franklin-Myers (costas), contratado como agente livre por um valor elevado, treinou sem restrições na quinta-feira após participação limitada na quarta. O linebacker Dorian Mausi Jr. (joelho) foi incluído no relatório de lesões com participação limitada.