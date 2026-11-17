Como assistir a Flamengo x Athletico Paranaense com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

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Prévia do jogo

Brasileirão - Rodada 35 18 de nov. de 2026 - 18:30

O Flamengo recebe o Athletico Paranaense em um jogo da Série A importante para as duas equipes, que ocupam posições diferentes na tabela. Líder do campeonato, o Flamengo enfrenta o quinto colocado. A distância entre eles deixa claro o momento de cada clube na disputa pelo título.

A equipe de Leonardo Jardim chega em grande fase. São quatro vitórias nos últimos cinco jogos pela Série A, incluindo um triunfo por 3 a 1 sobre o Grêmio e uma vitória por 4 a 1 fora de casa contra o Vasco da Gama. Os resultados confirmam o Flamengo como referência do futebol brasileiro neste momento.

O único tropeço nessa sequência veio na Copa Libertadores, contra o Estudiantes: um empate por 0 a 0 que terminou em derrota. Foi um resultado doloroso, mas que pouco abalou a confiança da equipe nas competições nacionais.

O Athletico Paranaense chega pressionado. A equipe de Odair Hellmann perdeu três dos últimos cinco jogos e sofreu sete gols nesse período. Em sua partida mais recente, foi derrotada por 3 a 1 pelo Vasco da Gama em casa.

O time visitante mostrou força antes nessa sequência, ao vencer a Chapecoense por 4 a 1 fora de casa, mas a falta de regularidade tem sido um problema. Para parar um Flamengo em tão boa fase jogando em casa, será preciso melhorar bastante.

Continue lendo para saber tudo sobre onde assistir ao vivo a este jogo da Série A.

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