Os holofotes se voltam para a Suíça, com o Stade de la Tuilière servindo de palco para a final da UEFA Youth League, onde os jovens talentos mais promissores do futebol europeu, do Club Brugge e do Real Madrid, se enfrentam para gravar seus nomes na história.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre o Club Brugge Sub-19 e o Real Madrid Sub-19, enquanto trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo entre o Club Brugge Sub-19 e o Real Madrid Sub-19 com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura e criptografada na internet. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Clique aqui para ver um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia com as melhores VPNs para assistir a esportes online.
Horário do jogo Club Brugge Sub-19 x Real Madrid Sub-19
Club Brugge Sub-19 x Real Madrid Sub-19 começa em 20 de abril às 12h45 EST e 17h45 GMT.
Prévia da partida
Esta final representa o auge do futebol juvenil, com duas equipes que percorreram um caminho árduo para chegar a Lausanne. O Real Madrid Juvenil A chega em grande forma, após ter sobrevivido a uma dramática vitória nos pênaltis sobre o Paris Saint-Germain nas semifinais. A equipe de Álvaro López demonstrou uma resiliência notável ao longo das fases eliminatórias, superando grandes nomes como Chelsea e Sporting CP, e agora está à beira da glória nacional e continental.
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No caminho deles está um time altamente disciplinado do Club Brugge, que superou as expectativas com uma série de atuações impressionantes. A equipe belga provou ser um pesadelo tático para seus adversários, contando com uma estrutura compacta e transições rápidas que desmontaram alguns dos favoritos do torneio. Com um troféu em jogo, espera-se que ambas as equipes deem tudo de si em campo, no que promete ser uma partida tática de alto risco e alta intensidade.
Estatísticas-chave e notícias sobre lesões
Estatisticamente, esta partida é um contraste de estilos; o Real Madrid tem contado com heroísmos no final das partidas e um ataque potente e fluido que sempre encontra o fundo da rede quando a pressão está no auge. Sua capacidade de se recuperar de reveses ficou evidente no gol de empate contra o PSG, destacando um nível de maturidade que contradiz sua idade. O Club Brugge, por outro lado, construiu seu sucesso com base na solidez defensiva, sofrendo poucos gols ao longo das fases eliminatórias e mantendo a organização mesmo sob pressão contínua.
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No que diz respeito ao elenco, o Real Madrid conta com Javi Navarro para dar continuidade às suas atuações heroicas no gol após seu desempenho de destaque na semifinal, enquanto a condição física do time continua sendo uma das principais preocupações, devido ao desgaste físico causado pelos 120 minutos contra o PSG. O Club Brugge chega à final com o elenco relativamente intacto e com a vantagem de um time mais descansado, já que evitou as mesmas condições extenuantes da disputa de pênaltis. Espera-se que ambos os treinadores escalem suas formações mais fortes possíveis, com a disponibilidade de jogadores-chave criativos provavelmente fazendo a diferença em uma partida em que erros defensivos serão punidos instantaneamente.
Notícias das equipes e escalações
Desempenho
Histórico de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Club Brugge Sub-19 e Real Madrid Sub-19 hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
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- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.