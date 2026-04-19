Os holofotes se voltam para a Suíça, com o Stade de la Tuilière servindo de palco para a final da UEFA Youth League, onde os jovens talentos mais promissores do futebol europeu, do Club Brugge e do Real Madrid, se enfrentam para gravar seus nomes na história.

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Como assistir ao jogo entre o Club Brugge Sub-19 e o Real Madrid Sub-19 com VPN

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Horário do jogo Club Brugge Sub-19 x Real Madrid Sub-19

Club Brugge Sub-19 x Real Madrid Sub-19 começa em 20 de abril às 12h45 EST e 17h45 GMT.

Prévia da partida

Esta final representa o auge do futebol juvenil, com duas equipes que percorreram um caminho árduo para chegar a Lausanne. O Real Madrid Juvenil A chega em grande forma, após ter sobrevivido a uma dramática vitória nos pênaltis sobre o Paris Saint-Germain nas semifinais. A equipe de Álvaro López demonstrou uma resiliência notável ao longo das fases eliminatórias, superando grandes nomes como Chelsea e Sporting CP, e agora está à beira da glória nacional e continental.

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No caminho deles está um time altamente disciplinado do Club Brugge, que superou as expectativas com uma série de atuações impressionantes. A equipe belga provou ser um pesadelo tático para seus adversários, contando com uma estrutura compacta e transições rápidas que desmontaram alguns dos favoritos do torneio. Com um troféu em jogo, espera-se que ambas as equipes deem tudo de si em campo, no que promete ser uma partida tática de alto risco e alta intensidade.

Estatísticas-chave e notícias sobre lesões

Estatisticamente, esta partida é um contraste de estilos; o Real Madrid tem contado com heroísmos no final das partidas e um ataque potente e fluido que sempre encontra o fundo da rede quando a pressão está no auge. Sua capacidade de se recuperar de reveses ficou evidente no gol de empate contra o PSG, destacando um nível de maturidade que contradiz sua idade. O Club Brugge, por outro lado, construiu seu sucesso com base na solidez defensiva, sofrendo poucos gols ao longo das fases eliminatórias e mantendo a organização mesmo sob pressão contínua.

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No que diz respeito ao elenco, o Real Madrid conta com Javi Navarro para dar continuidade às suas atuações heroicas no gol após seu desempenho de destaque na semifinal, enquanto a condição física do time continua sendo uma das principais preocupações, devido ao desgaste físico causado pelos 120 minutos contra o PSG. O Club Brugge chega à final com o elenco relativamente intacto e com a vantagem de um time mais descansado, já que evitou as mesmas condições extenuantes da disputa de pênaltis. Espera-se que ambos os treinadores escalem suas formações mais fortes possíveis, com a disponibilidade de jogadores-chave criativos provavelmente fazendo a diferença em uma partida em que erros defensivos serão punidos instantaneamente.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

CBR Outros RLM 0 1 Empate 1 Club Brugge U19 2 - 2 Real Madrid U19

Real Madrid U19 3 - 0 Club Brugge U19 2 Gols feitos 5 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 1/2

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Club Brugge Sub-19 e Real Madrid Sub-19 hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: