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Como assistir à final da Copa del Rey de hoje entre Atlético de Madrid e Real Sociedad: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Atlético de Madrid x Real Sociedad
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Como assistir à final da Copa del Rey entre Atlético de Madrid e Real Sociedad, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

A histórica cidade de Sevilha se prepara para um confronto épico no Estádio de La Cartuja, onde o Atlético de Madrid e a Real Sociedad se enfrentarão sob as luzes do estádio para disputar a 124ª edição da Copa del Rey.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Atlético de Madrid x Real Sociedad, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

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Reino UnidoPremier Sports
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Oriente MédioMBC Shahid

Como assistir ao Atlético de Madrid x Real Sociedad com uma VPN

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Horário do início da partida Atlético de Madrid x Real Sociedad

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Copa do Rei - Copa do Rei
Estadio de La Cartuja

O jogo Atlético de Madrid x Real Sociedad começa em 18 de abril às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 20h (horário de Greenwich).

Prévia da partida

Esta final carrega um forte senso de destino para ambas as equipes, representando uma grande oportunidade de conquistar um título nacional em uma temporada que tem sido extremamente difícil. O Atlético de Madrid chega a esta partida em grande alta, após eliminar o Barcelona da Liga dos Campeões no início desta semana, provando que a garra defensiva característica de Diego Simeone continua tão forte como sempre.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images

No entanto, o time enfrenta uma Real Sociedad que se tornou um espinho constante no lado dos gigantes tradicionais da Espanha. A Real Sociedad descansou e se preparou para este momento único enquanto o Atlético lutava em uma batalha europeia no meio da semana, e essa vantagem física pode ser decisiva. Os torcedores podem esperar uma obra-prima tática — Simeone provavelmente buscará absorver a pressão e contra-atacar, enquanto a equipe de Imanol Alguacil contará com seu meio-campo fluido para tentar encontrar brechas na muralha vermelha e branca.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O panorama rumo a Sevilha é fortemente moldado pela condição física dos principais jogadores após um calendário exaustivo em abril. O Atlético está acompanhando de perto o goleiro Jan Oblak, que vem lutando contra uma pequena contusão, embora as atuações heroicas de Juan Musso nas últimas partidas ofereçam uma sólida rede de segurança, se necessário. 

Por outro lado, a Real Sociedad recebeu um impulso significativo com o retorno de Yangel Herrera aos treinos esta semana, após uma lesão no sóleo; embora ele possa não estar em condições de começar a partida, pode ser uma arma vital saindo do banco. 

Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images

Estatisticamente, o Atlético de Madrid busca seu 11º título da Copa e o primeiro desde 2013, enquanto a Real Sociedad tenta repetir a mágica de 2020. Considerando que o último confronto entre as duas equipes no campeonato foi bastante disputado, não seria surpresa se este jogo precisasse de mais de 90 minutos para definir o vencedor.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Real Sociedad

Atlético de MadridHome team crest

4-4-1-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestRSO
1
J. Musso
3
M. Ruggeri
18
M. Pubill
16
N. Molina
24
R. Le Normand
14
M. Llorente
6
Koke
22
A. Lookman
20
G. Simeone
7
A. Griezmann
19
J. Alvarez
13
U. Marrero
31
J. Martin
17
S. Gomez
16
D. Caleta-Car
2
J. Aramburu
23
B. Mendez
8
B. Turrientes
11
G. Guedes
18
C. Soler
24
L. Sucic
10
M. Oyarzabal

4-2-3-1

RSOAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Simeone

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Matarazzo

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

ATM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

RSO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

ATM

Outros

RSO

3

Vitórias

2

Empates

0

11

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Atlético de Madrid x Real Sociedad hoje

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Como assistir na tela grande

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