A histórica cidade de Sevilha se prepara para um confronto épico no Estádio de La Cartuja, onde o Atlético de Madrid e a Real Sociedad se enfrentarão sob as luzes do estádio para disputar a 124ª edição da Copa del Rey.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Atlético de Madrid x Real Sociedad, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao Atlético de Madrid x Real Sociedad com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida Atlético de Madrid x Real Sociedad
O jogo Atlético de Madrid x Real Sociedad começa em 18 de abril às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 20h (horário de Greenwich).
Prévia da partida
Esta final carrega um forte senso de destino para ambas as equipes, representando uma grande oportunidade de conquistar um título nacional em uma temporada que tem sido extremamente difícil. O Atlético de Madrid chega a esta partida em grande alta, após eliminar o Barcelona da Liga dos Campeões no início desta semana, provando que a garra defensiva característica de Diego Simeone continua tão forte como sempre.
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No entanto, o time enfrenta uma Real Sociedad que se tornou um espinho constante no lado dos gigantes tradicionais da Espanha. A Real Sociedad descansou e se preparou para este momento único enquanto o Atlético lutava em uma batalha europeia no meio da semana, e essa vantagem física pode ser decisiva. Os torcedores podem esperar uma obra-prima tática — Simeone provavelmente buscará absorver a pressão e contra-atacar, enquanto a equipe de Imanol Alguacil contará com seu meio-campo fluido para tentar encontrar brechas na muralha vermelha e branca.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O panorama rumo a Sevilha é fortemente moldado pela condição física dos principais jogadores após um calendário exaustivo em abril. O Atlético está acompanhando de perto o goleiro Jan Oblak, que vem lutando contra uma pequena contusão, embora as atuações heroicas de Juan Musso nas últimas partidas ofereçam uma sólida rede de segurança, se necessário.
Por outro lado, a Real Sociedad recebeu um impulso significativo com o retorno de Yangel Herrera aos treinos esta semana, após uma lesão no sóleo; embora ele possa não estar em condições de começar a partida, pode ser uma arma vital saindo do banco.
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Estatisticamente, o Atlético de Madrid busca seu 11º título da Copa e o primeiro desde 2013, enquanto a Real Sociedad tenta repetir a mágica de 2020. Considerando que o último confronto entre as duas equipes no campeonato foi bastante disputado, não seria surpresa se este jogo precisasse de mais de 90 minutos para definir o vencedor.
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Desempenho
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Atlético de Madrid x Real Sociedad hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
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Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.