A histórica cidade de Sevilha se prepara para um confronto épico no Estádio de La Cartuja, onde o Atlético de Madrid e a Real Sociedad se enfrentarão sob as luzes do estádio para disputar a 124ª edição da Copa del Rey.

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Como assistir ao Atlético de Madrid x Real Sociedad com uma VPN

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Horário do início da partida Atlético de Madrid x Real Sociedad

Copa do Rei - Copa do Rei Estadio de La Cartuja

O jogo Atlético de Madrid x Real Sociedad começa em 18 de abril às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 20h (horário de Greenwich).

Prévia da partida

Esta final carrega um forte senso de destino para ambas as equipes, representando uma grande oportunidade de conquistar um título nacional em uma temporada que tem sido extremamente difícil. O Atlético de Madrid chega a esta partida em grande alta, após eliminar o Barcelona da Liga dos Campeões no início desta semana, provando que a garra defensiva característica de Diego Simeone continua tão forte como sempre.

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No entanto, o time enfrenta uma Real Sociedad que se tornou um espinho constante no lado dos gigantes tradicionais da Espanha. A Real Sociedad descansou e se preparou para este momento único enquanto o Atlético lutava em uma batalha europeia no meio da semana, e essa vantagem física pode ser decisiva. Os torcedores podem esperar uma obra-prima tática — Simeone provavelmente buscará absorver a pressão e contra-atacar, enquanto a equipe de Imanol Alguacil contará com seu meio-campo fluido para tentar encontrar brechas na muralha vermelha e branca.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O panorama rumo a Sevilha é fortemente moldado pela condição física dos principais jogadores após um calendário exaustivo em abril. O Atlético está acompanhando de perto o goleiro Jan Oblak, que vem lutando contra uma pequena contusão, embora as atuações heroicas de Juan Musso nas últimas partidas ofereçam uma sólida rede de segurança, se necessário.

Por outro lado, a Real Sociedad recebeu um impulso significativo com o retorno de Yangel Herrera aos treinos esta semana, após uma lesão no sóleo; embora ele possa não estar em condições de começar a partida, pode ser uma arma vital saindo do banco.

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Estatisticamente, o Atlético de Madrid busca seu 11º título da Copa e o primeiro desde 2013, enquanto a Real Sociedad tenta repetir a mágica de 2020. Considerando que o último confronto entre as duas equipes no campeonato foi bastante disputado, não seria surpresa se este jogo precisasse de mais de 90 minutos para definir o vencedor.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: