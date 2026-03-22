O título está em jogo quando o Arsenal e o Manchester City se enfrentam em Wembley na final da Carabao Cup.

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Como assistir ao jogo Arsenal x Manchester City com uma VPN

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Horário do início da partida entre Arsenal e Manchester City

Arsenal x Manchester City começa em 22 de março às 11h30 EST e 16h30 GMT.

Prévia da partida

O Arsenal chega a Wembley em busca de sua primeira Taça da Liga em mais de 30 anos. Os Gunners não levantam o troféu desde abril de 1993, e as seis derrotas em finais desde então — incluindo uma contra o Manchester City em 2018 — só serviram para aumentar a frustração. Desta vez, porém, a equipe de Mikel Arteta tem a chance de transformar essa longa seca em história.

O caminho até a final não foi fácil, mas o Arsenal eliminou Port Vale, Brighton, Crystal Palace e Chelsea, com o gol de Kai Havertz na semifinal provocando comemorações frenéticas. Para Arteta, é mais uma chance de conquistar um título quase seis anos depois de levar o clube à glória na FA Cup em sua primeira final. A vitória aqui faria dele o primeiro técnico do Arsenal a vencer suas duas primeiras finais de copas importantes.

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A história traz otimismo: Arteta nunca perdeu em Wembley em oito participações como jogador ou técnico. O desempenho atual também, com o Arsenal liderando a Premier League com nove pontos de vantagem.

O City, por sua vez, chega com suas próprias frustrações. Suas esperanças na Liga dos Campeões foram frustradas pelo Real Madrid. No cenário nacional, ainda há a FA Cup e o campeonato para disputar, mas uma vitória em cinco partidas deixou esta campanha em uma situação instável.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Pelo Arsenal, Jurrien Timber (tornozelo) e o capitão Martin Ødegaard (joelho) continuam em dúvida, enquanto Mikel Merino está totalmente fora. Eberechi Eze, que deu um susto aos torcedores contra o Leverkusen, pode receber sinal verde para jogar.

Do outro lado, o problema na panturrilha de Josko Gvardiol é a única preocupação do City em termos de condição física, mas Pep Guardiola não poderá contar com Marc Guehi, contratado em janeiro, que não está qualificado para esta final.

O momento é favorável aos Gunners: invictos há 14 partidas, vindos de uma vitória por 2 a 0 sobre o Bayer Leverkusen que garantiu a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões e marcou seis vitórias nas últimas sete partidas.

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A história, porém, pende para o City. O time venceu oito das nove finais da Copa da Liga, incluindo sete consecutivas desde 1974. Guardiola está agora prestes a se tornar o primeiro técnico a levantar o troféu cinco vezes.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 23 M. Merino Lesões e suspensões 24 J. Gvardiol

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Arsenal e Manchester City hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: