Horário de Detroit Lions x Tampa Bay Buccaneers
O Detroit Lions recebe o Tampa Bay Buccaneers no Ford Field, em Detroit, Michigan, pela Semana 11 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 22 de novembro, às 13h ET / 10h PT (18h GMT).
O Detroit (7-2) busca a sexta vitória consecutiva apesar de ter perdido o destaque da pressão ao quarterback Aidan Hutchinson, que rompeu o ligamento cruzado anterior e está fora pelo restante da temporada. A equipe recebe o Tampa Bay (3-6), cuja esperança de chegar aos playoffs da NFC South depende de sua defesa contra o jogo terrestre, a melhor da liga, conseguir conter Jahmyr Gibbs, líder da NFL em jardas corridas.
Como assistir a Detroit Lions x Tampa Bay Buccaneers
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CBS / Paramount+ / Fubo
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Notícias das equipes para Detroit Lions x Tampa Bay Buccaneers
Notícias do Detroit Lions
O Detroit volta de uma vitória por 35 a 10 sobre o New England em Munique, com cinco triunfos consecutivos e na liderança da NFC North.
- Reforços e desfalques na defesa: O Lions se adapta à ausência de Aidan Hutchinson, destaque na pressão ao quarterback, que está fora por lesão no ligamento cruzado anterior, e do linebacker Jack Campbell, na lista de lesionados por um problema no pescoço. Por outro lado, o safety All-Pro Kerby Joseph foi ativado após deixar a lista de jogadores fisicamente incapazes de atuar e deve fazer sua estreia na temporada contra o Tampa Bay.
- Situação da secundária e da linha: Os cornerbacks D.J. Reed (quadril) e Ennis Rakestraw Jr. (ombro) tiveram participação limitada no treino sem contato de quarta-feira, assim como o cornerback Khalil Dorsey. O center Cade Mays (tornozelo) é dúvida para o jogo depois de não treinar, o que deixa Juice Scruggs como provável substituto.
- Adições ao elenco: Para reforçar a pressão ao quarterback após a lesão de Hutchinson, o Detroit contratou o defensor de ponta Tyrus Wheat, dispensado pelo Dallas, e planeja dar a Ahmed Hassanein, escolhido na sexta rodada do draft de 2025, sua estreia na NFL. Enquanto isso, Jared Goff (peito), Amon-Ra St. Brown (costela) e Brian Branch (quadril) foram retirados da lista de lesionados.
Notícias do Tampa Bay Buccaneers
Após a folga na Semana 10, o Tampa Bay tenta se recuperar de um início de 3-6, no qual todas as seis derrotas ocorreram por uma diferença de até uma posse de bola.
- Incerteza na posição de quarterback: Baker Mayfield (pé/polegar direito) não treinou na quarta-feira depois de sofrer uma entorse no pé na Semana 9, contra o Chicago, embora tenha sido visto sem a bota ortopédica e participado do treino na quinta-feira. O técnico Todd Bowles afirmou que a decisão final ficará para sexta-feira. Se Mayfield não puder jogar, o novato não selecionado no draft Jalon Daniels fará sua quarta partida como titular, com o recém-contratado Cooper Rush e Easton Stick, promovido para o jogo, como reservas.
- Lesões na defesa: O outside linebacker Yaya Diaby é dúvida para o jogo por uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, enquanto a presença do safety Antoine Winfield Jr., um dos destaques da equipe, é incerta por um problema no tornozelo. O cornerback Josh Hayes (joelho) voltou a treinar sem restrições na quarta-feira, dando início ao prazo de 21 dias para sua ativação após deixar a lista de lesionados.
- Condição física do ataque: O left tackle Tristan Wirfs (dedo do pé) e o tight end Cade Otton (polegar) treinaram sem restrições, deixando o jogo terrestre dos Buccaneers, liderado pelo running back Bucky Irving, em plena força.
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