Como assistir a Detroit Lions x New England Patriots ao vivo no jogo da NFL em Munique: transmissões online, canais de TV e horário de início na Allianz Arena, do Bayern de Munique

Horário de início de Detroit Lions x New England Patriots

O Detroit Lions enfrenta o New England Patriots na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, casa do Bayern de Munique, uma potência do futebol, durante a semana 10 da temporada regular da NFL.

Este é o oitavo confronto da NFL International Series de 2026, após jogos recentes em Londres, Melbourne, Rio de Janiero, Paris e Madri, e será o sexto jogo da temporada regular da NFL realizado na Alemanha. O início está marcado para domingo, 15 de novembro, às 9h30 ET / 6h30 PT (14h30 GMT).

O Lions (6-2), que chega à Alemanha após quatro vitórias consecutivas, tenta se manter na disputa pelo título da NFC North. O New England (5-4) busca se recuperar da pesada derrota por 45 a 27 para o Green Bay na semana passada.

Como assistir a Detroit Lions x New England Patriots

Nos Estados Unidos:

Fox / Fox One / Fubo

No Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL / Channel 5

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Notícias das equipes para Detroit Lions x New England Patriots

As duas equipes chegam ao jogo internacional da semana 10 com desfalques importantes por lesão e ajustes no elenco.

Notícias do Detroit Lions

Reforços e baixas na defesa : O pass rusher DJ Wonnum (concussão) voltou a treinar na quarta-feira e deve cumprir o protocolo a tempo de jogar, um reforço importante para a pressão ao quarterback. Ele divide com Aidan Hutchinson a segunda posição da equipe em sacks, com 5,0. Por outro lado, o safety All-Pro Kerby Joseph (joelho) está fora enquanto segue sua preparação após deixar a lista de jogadores fisicamente incapazes de atuar, e o cornerback titular D.J. Reed (quadril) tem apenas uma chance muito remota de entrar em campo.

: O pass rusher DJ Wonnum (concussão) voltou a treinar na quarta-feira e deve cumprir o protocolo a tempo de jogar, um reforço importante para a pressão ao quarterback. Ele divide com Aidan Hutchinson a segunda posição da equipe em sacks, com 5,0. Por outro lado, o safety All-Pro Kerby Joseph (joelho) está fora enquanto segue sua preparação após deixar a lista de jogadores fisicamente incapazes de atuar, e o cornerback titular D.J. Reed (quadril) tem apenas uma chance muito remota de entrar em campo. Contratação para a secundária : Para compensar as lesões na secundária defensiva, o gerente-geral Brad Holmes adquiriu o safety veterano Andre Cisco do New York Jets antes do prazo final para trocas, na terça-feira. Cisco está disponível para reforçar imediatamente o elenco ao lado de Brian Branch.

: Para compensar as lesões na secundária defensiva, o gerente-geral Brad Holmes adquiriu o safety veterano Andre Cisco do New York Jets antes do prazo final para trocas, na terça-feira. Cisco está disponível para reforçar imediatamente o elenco ao lado de Brian Branch. Novidades na linha ofensiva : O guard titular do lado esquerdo Christian Mahogany volta a treinar com a equipe principal nesta semana, depois de ficar no banco durante todo o jogo contra o Dolphins por violar regras da equipe. O center titular Cade Mays (tornozelo) não treinou na quarta-feira e, na melhor das hipóteses, tem poucas chances de jogar em Munique.

: O guard titular do lado esquerdo Christian Mahogany volta a treinar com a equipe principal nesta semana, depois de ficar no banco durante todo o jogo contra o Dolphins por violar regras da equipe. O center titular Cade Mays (tornozelo) não treinou na quarta-feira e, na melhor das hipóteses, tem poucas chances de jogar em Munique. Opções entre os linebackers: O linebacker titular Jack Campbell (pescoço) e o reserva Jimmy Rolder (posterior da coxa) foram colocados recentemente na lista de lesionados, deixando o Detroit com poucas opções na posição depois que a equipe decidiu não contratar um linebacker antes do prazo final para trocas.

Notícias do New England Patriots

Situação da viagem de A.J. Brown : O wide receiver A.J. Brown (joelho/tornozelo) viaja com a equipe para a Alemanha, embora o técnico Mike Vrabel tenha observado que fazer a viagem não garante sua participação no jogo. Brown desfalcou a equipe recentemente, e o também recebedor Romeo Doubs continua na lista de lesionados. Se Brown não puder jogar, o quarterback Drake Maye dependerá muito de DeMario Douglas, Kyle Williams e Mack Hollins.

: O wide receiver A.J. Brown (joelho/tornozelo) viaja com a equipe para a Alemanha, embora o técnico Mike Vrabel tenha observado que fazer a viagem não garante sua participação no jogo. Brown desfalcou a equipe recentemente, e o também recebedor Romeo Doubs continua na lista de lesionados. Se Brown não puder jogar, o quarterback Drake Maye dependerá muito de DeMario Douglas, Kyle Williams e Mack Hollins. Crise entre os running backs : O running back titular Rhamondre Stevenson sofreu uma lesão no tendão do músculo plantar, na parte de trás do joelho, durante a derrota de domingo para o Packers e deve ficar fora por várias semanas. Como o reserva TreVeyon Henderson também ficou afastado recentemente por causa de uma doença, o New England abriu na quarta-feira a janela de 21 dias para o fullback Reggie Gilliam (tornozelo) voltar a treinar e reforçar um grupo desfalcado.

: O running back titular Rhamondre Stevenson sofreu uma lesão no tendão do músculo plantar, na parte de trás do joelho, durante a derrota de domingo para o Packers e deve ficar fora por várias semanas. Como o reserva TreVeyon Henderson também ficou afastado recentemente por causa de uma doença, o New England abriu na quarta-feira a janela de 21 dias para o fullback Reggie Gilliam (tornozelo) voltar a treinar e reforçar um grupo desfalcado. Desfalques na linha ofensiva : A linha ofensiva do Patriots foi duramente atingida por lesões. O guard titular do lado esquerdo Ben Brown sofreu sua terceira lesão no joelho nesta temporada contra o Green Bay e deve perder o jogo em Munique, juntando-se aos guards titulares Mike Onwenu (tornozelo) e Alijah Vera-Tucker na lista de lesionados. O guard veterano Greg Van Roten voltou a treinar de forma limitada e pode ser ativado da lista de lesionados antes de domingo.

: A linha ofensiva do Patriots foi duramente atingida por lesões. O guard titular do lado esquerdo Ben Brown sofreu sua terceira lesão no joelho nesta temporada contra o Green Bay e deve perder o jogo em Munique, juntando-se aos guards titulares Mike Onwenu (tornozelo) e Alijah Vera-Tucker na lista de lesionados. O guard veterano Greg Van Roten voltou a treinar de forma limitada e pode ser ativado da lista de lesionados antes de domingo. Preocupações na secundária: O cornerback Carlton Davis III deixou a partida da semana 9 com uma lesão no pescoço e está sendo acompanhado de perto nesta semana, depois que seu substituto, o calouro Karon Prunty, teve dificuldades na marcação.

Detroit Lions DET Sequência New England Patriots NE DET DET NE NE Todos os jogos Todos os jogos Miami Dolphins MIA 9 19 Detroit Lions DET V Detroit Lions DET 19 15 Minnesota Vikings MIN V Detroit Lions DET 20 17 Green Bay Packers GB V Arizona Cardinals ARZ 21 45 Detroit Lions DET V Carolina Panthers CAR 32 26 Detroit Lions DET D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 129 Todos os jogos Todos os jogos New England Patriots NE 27 45 Green Bay Packers GB D Miami Dolphins MIA 19 24 New England Patriots NE V Chicago Bears CHI 30 24 New England Patriots NE D New England Patriots NE 26 19 New York Jets NYJ V New England Patriots NE 45 17 Las Vegas Raiders LVR V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 146

Confrontos Empate 1 0 4 NFL New England Patriots NE 29 Detroit Lions DET 0 FJ NFL Preseason Detroit Lions DET 3 New England Patriots NE 31 FJ NFL Detroit Lions DET 26 New England Patriots NE 10 FJ NFL Preseason Detroit Lions DET 28 New England Patriots NE 30 FJ NFL New England Patriots NE 34 Detroit Lions DET 9 FJ 66 Pontos marcados 134

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks