Como assistir a Detroit Lions x New England Patriots ao vivo no jogo da NFL em Munique: transmissões online, canais de TV e horário de início na Allianz Arena, do Bayern de Munique

Horário de início de Detroit Lions x New England Patriots
O Detroit Lions enfrenta o New England Patriots na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, casa do Bayern de Munique, uma potência do futebol, durante a semana 10 da temporada regular da NFL.
Este é o oitavo confronto da NFL International Series de 2026, após jogos recentes em Londres, Melbourne, Rio de Janiero, Paris e Madri, e será o sexto jogo da temporada regular da NFL realizado na Alemanha. O início está marcado para domingo, 15 de novembro, às 9h30 ET / 6h30 PT (14h30 GMT).
O Lions (6-2), que chega à Alemanha após quatro vitórias consecutivas, tenta se manter na disputa pelo título da NFC North. O New England (5-4) busca se recuperar da pesada derrota por 45 a 27 para o Green Bay na semana passada.
Como assistir a Detroit Lions x New England Patriots
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No Reino Unido:
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Notícias das equipes para Detroit Lions x New England Patriots
As duas equipes chegam ao jogo internacional da semana 10 com desfalques importantes por lesão e ajustes no elenco.
Notícias do Detroit Lions
- Reforços e baixas na defesa: O pass rusher DJ Wonnum (concussão) voltou a treinar na quarta-feira e deve cumprir o protocolo a tempo de jogar, um reforço importante para a pressão ao quarterback. Ele divide com Aidan Hutchinson a segunda posição da equipe em sacks, com 5,0. Por outro lado, o safety All-Pro Kerby Joseph (joelho) está fora enquanto segue sua preparação após deixar a lista de jogadores fisicamente incapazes de atuar, e o cornerback titular D.J. Reed (quadril) tem apenas uma chance muito remota de entrar em campo.
- Contratação para a secundária: Para compensar as lesões na secundária defensiva, o gerente-geral Brad Holmes adquiriu o safety veterano Andre Cisco do New York Jets antes do prazo final para trocas, na terça-feira. Cisco está disponível para reforçar imediatamente o elenco ao lado de Brian Branch.
- Novidades na linha ofensiva: O guard titular do lado esquerdo Christian Mahogany volta a treinar com a equipe principal nesta semana, depois de ficar no banco durante todo o jogo contra o Dolphins por violar regras da equipe. O center titular Cade Mays (tornozelo) não treinou na quarta-feira e, na melhor das hipóteses, tem poucas chances de jogar em Munique.
- Opções entre os linebackers: O linebacker titular Jack Campbell (pescoço) e o reserva Jimmy Rolder (posterior da coxa) foram colocados recentemente na lista de lesionados, deixando o Detroit com poucas opções na posição depois que a equipe decidiu não contratar um linebacker antes do prazo final para trocas.
Notícias do New England Patriots
- Situação da viagem de A.J. Brown: O wide receiver A.J. Brown (joelho/tornozelo) viaja com a equipe para a Alemanha, embora o técnico Mike Vrabel tenha observado que fazer a viagem não garante sua participação no jogo. Brown desfalcou a equipe recentemente, e o também recebedor Romeo Doubs continua na lista de lesionados. Se Brown não puder jogar, o quarterback Drake Maye dependerá muito de DeMario Douglas, Kyle Williams e Mack Hollins.
- Crise entre os running backs: O running back titular Rhamondre Stevenson sofreu uma lesão no tendão do músculo plantar, na parte de trás do joelho, durante a derrota de domingo para o Packers e deve ficar fora por várias semanas. Como o reserva TreVeyon Henderson também ficou afastado recentemente por causa de uma doença, o New England abriu na quarta-feira a janela de 21 dias para o fullback Reggie Gilliam (tornozelo) voltar a treinar e reforçar um grupo desfalcado.
- Desfalques na linha ofensiva: A linha ofensiva do Patriots foi duramente atingida por lesões. O guard titular do lado esquerdo Ben Brown sofreu sua terceira lesão no joelho nesta temporada contra o Green Bay e deve perder o jogo em Munique, juntando-se aos guards titulares Mike Onwenu (tornozelo) e Alijah Vera-Tucker na lista de lesionados. O guard veterano Greg Van Roten voltou a treinar de forma limitada e pode ser ativado da lista de lesionados antes de domingo.
- Preocupações na secundária: O cornerback Carlton Davis III deixou a partida da semana 9 com uma lesão no pescoço e está sendo acompanhado de perto nesta semana, depois que seu substituto, o calouro Karon Prunty, teve dificuldades na marcação.
Sequência
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Confrontos
Links úteis
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NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders
AFC North: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers
NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings
AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans
NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers
AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers
NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks