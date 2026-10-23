Horário de início de Detroit Lions x Green Bay Packers

25 de out. de 2026 - 16:25 Ford Field

O Detroit Lions recebe o Green Bay Packers no Ford Field, em Detroit, Michigan, em um confronto entre equipes da NFC North pela semana 7 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 25 de outubro, às 17:25 (BRT).

Embora Lions e Packers ocupem atualmente as duas últimas posições da NFC North, ambos têm campanhas positivas. Enquanto Detroit busca manter seu aproveitamento de 100% em casa, Green Bay tenta chegar à quarta vitória consecutiva.

Como assistir a Detroit Lions x Green Bay Packers

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Notícias das equipes para Detroit Lions x Green Bay Packers

Notícias do Green Bay Packers

Os Packers enfrentam sérios problemas de opções entre os linebackers após uma colisão incomum em um treino na quinta-feira. O técnico Matt LaFleur confirmou que Zaire Franklin, capitão da defesa e linebacker titular, recebeu uma joelhada na canela e está fora do jogo de domingo.

Com Edgerrin Cooper, linebacker de destaque, já na lista de lesionados devido a uma ruptura do tendão de Aquiles, os Packers terão de contar com os reservas Isaiah McDuffie e Ty'Ron Hopper como titulares contra o forte jogo corrido de Detroit

O quarterback Jordan Love (costas) participou integralmente do treino e não consta no relatório de lesões. Da mesma forma, os recebedores de destaque Christian Watson (tornozelo), Matthew Golden (ombro) e Savion Williams (tornozelo) foram retirados do relatório final e estão totalmente liberados para jogar.

FORA : Zaire Franklin (LB) (canela)

EM DÚVIDA : Aaron Banks (LG) (joelho/dedo do pé), Bo Melton (WR) (costas), Benjamin St-Juste (CB) (músculo posterior da coxa), Jordon Riley (DT) (tendão de Aquiles, atualmente no período de 21 dias de treinos para retornar da lista de lesionados)

Notícias do Detroit Lions

Os Lions chegam ao confronto em condições físicas excepcionalmente boas após sua semana de folga, com praticamente todos os jogadores à disposição. A principal notícia para Detroit é o retorno iminente de dois titulares importantes, que devem estrear na temporada. Espera-se que o safety Brian Branch entre em campo pela primeira vez desde que rompeu o tendão de Aquiles, há quase 11 meses.

Além disso, Cade Mays (pulso), contratação de destaque como agente livre, saiu da lista de lesionados e tem presença como titular na posição de center plenamente esperada. Com isso, Juice Scruggs passará a ser reserva, já que Dan Campbell prioriza escalar seus cinco melhores jogadores de linha ofensiva.

EM DÚVIDA : Brian Branch (S) (tendão de Aquiles), Cade Mays (C) (pulso), Rock Ya-Sin (CB) (músculo posterior da coxa) - Observação: Branch e Mays participaram integralmente dos treinos e a expectativa geral é que joguem.

SEM RESTRIÇÕES : Todos os outros 51 jogadores do elenco ativo treinaram integralmente, sem problemas.







