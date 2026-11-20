Horário de Denver Broncos x Las Vegas Raiders

O Denver Broncos recebe o Las Vegas Raiders no Empower Field at Mile High, em Denver, Colorado, em um confronto entre equipes da AFC West pela semana 11 da temporada regular da NFL. O início do jogo está marcado para domingo, 22 de novembro, às 17:25 (BRT).

O quarterback novato de Las Vegas (4-6), Fernando Mendoza, enfrenta um grande teste em sua primeira partida como titular fora de casa na carreira, diante da defesa de Denver (7-2), que vive boa fase e acumula sacks. Os Broncos voltam da semana de folga embalados por cinco vitórias consecutivas.

Onde assistir a Denver Broncos x Las Vegas Raiders

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, na ESPN e no Disney+.



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Notícias de Denver Broncos e Las Vegas Raiders

Notícias do Denver Broncos

Elenco quase totalmente recuperado após a folga : O setor de defesa contra passes de Denver, afetado por lesões, se recuperou durante a semana de folga. O wide receiver Jaylen Waddle (concussão), o safety Talanoa Hufanga (tornozelo), os cornerbacks Riley Moss (concussão) e Kris Abrams-Draine (tornozelo) e o fullback Adam Prentice (concussão) participaram integralmente dos treinos. O safety Brandon Jones (músculo posterior da coxa) é o único jogador com participação limitada nos treinos após desfalcar a equipe na semana 9, embora haja sinais de que poderá jogar.

: O setor de defesa contra passes de Denver, afetado por lesões, se recuperou durante a semana de folga. O wide receiver Jaylen Waddle (concussão), o safety Talanoa Hufanga (tornozelo), os cornerbacks Riley Moss (concussão) e Kris Abrams-Draine (tornozelo) e o fullback Adam Prentice (concussão) participaram integralmente dos treinos. O safety Brandon Jones (músculo posterior da coxa) é o único jogador com participação limitada nos treinos após desfalcar a equipe na semana 9, embora haja sinais de que poderá jogar. Mudanças no elenco e na rotação : Denver tirou o wide receiver Pat Bryant (tornozelo) da lista de lesionados antes da folga e abriu o período de 21 dias de treinos para o tight end Caleb Lohner (pé). O jogador da linha defensiva Eyioma Uwazurike (ombro) foi colocado na lista de lesionados, abrindo espaço para o novato Tyler Onyedim na rotação da linha defensiva. O outside linebacker Jonathon Cooper segue como titular ao lado de Nik Bonitto, reforçando uma pressão ao quarterback que já produziu 26 sacks nesta temporada.

: Denver tirou o wide receiver Pat Bryant (tornozelo) da lista de lesionados antes da folga e abriu o período de 21 dias de treinos para o tight end Caleb Lohner (pé). O jogador da linha defensiva Eyioma Uwazurike (ombro) foi colocado na lista de lesionados, abrindo espaço para o novato Tyler Onyedim na rotação da linha defensiva. O outside linebacker Jonathon Cooper segue como titular ao lado de Nik Bonitto, reforçando uma pressão ao quarterback que já produziu 26 sacks nesta temporada. Bom desempenho nos finais dos jogos, dificuldades pelo chão: O quarterback Bo Nix, que fará sua 45ª partida como titular na carreira, conduziu Denver a um recorde da NFL de 16 vitórias consecutivas por uma posse de bola de diferença, em uma sequência iniciada na temporada passada. O ataque de Sean Payton, porém, tem tido dificuldades para estabelecer um jogo terrestre consistente com J.K. Dobbins e Jonah Coleman, com médias de apenas 74,4 metros conquistados pelo chão por jogo e 3,4 metros por corrida.

Notícias do Las Vegas Raiders

Grandes dúvidas por lesão : O técnico Klint Kubiak classificou oficialmente como incertas para domingo as participações do astro Brock Bowers, tight end com problemas no tornozelo e no quadríceps, e do kicker Matt Gay, com um problema no quadril direito. Bowers saiu ainda no primeiro tempo da derrota para Seattle na semana 10 e não voltou; ele teve participação limitada nos treinos de quinta e sexta-feira, com o tornozelo direito bastante enfaixado. Se Gay não puder chutar, o novato Kansei Matsuzawa deverá substituí-lo.

: O técnico Klint Kubiak classificou oficialmente como incertas para domingo as participações do astro Brock Bowers, tight end com problemas no tornozelo e no quadríceps, e do kicker Matt Gay, com um problema no quadril direito. Bowers saiu ainda no primeiro tempo da derrota para Seattle na semana 10 e não voltou; ele teve participação limitada nos treinos de quinta e sexta-feira, com o tornozelo direito bastante enfaixado. Se Gay não puder chutar, o novato Kansei Matsuzawa deverá substituí-lo. Preocupações na linha defensiva : A participação do defensive tackle Folorunso Fatukasi (dedo do pé) é incerta, enquanto Tonka Hemingway, também defensive tackle e com uma lesão por compressão nervosa, não treinou durante toda a semana e segue em avaliação. O guard do lado direito Trey Zuhn III voltou após uma doença na sexta-feira e deve ser titular.

: A participação do defensive tackle Folorunso Fatukasi (dedo do pé) é incerta, enquanto Tonka Hemingway, também defensive tackle e com uma lesão por compressão nervosa, não treinou durante toda a semana e segue em avaliação. O guard do lado direito Trey Zuhn III voltou após uma doença na sexta-feira e deve ser titular. Teste de fogo para o quarterback novato : Após a negociação no prazo final de trocas que enviou o veterano Kirk Cousins para Minnesota, Fernando Mendoza, primeira escolha geral do draft, fará sua segunda partida como titular na carreira e a primeira fora de casa. Mendoza mostrou mobilidade na estreia contra Seattle, quando marcou um touchdown em uma corrida, mas sofreu seis sacks atrás de uma linha ofensiva instável. Ele dependerá bastante dos recebedores Tre Tucker, Jalen Nailor e Jack Bech caso Bowers não jogue ou tenha participação limitada.

: Após a negociação no prazo final de trocas que enviou o veterano Kirk Cousins para Minnesota, Fernando Mendoza, primeira escolha geral do draft, fará sua segunda partida como titular na carreira e a primeira fora de casa. Mendoza mostrou mobilidade na estreia contra Seattle, quando marcou um touchdown em uma corrida, mas sofreu seis sacks atrás de uma linha ofensiva instável. Ele dependerá bastante dos recebedores Tre Tucker, Jalen Nailor e Jack Bech caso Bowers não jogue ou tenha participação limitada. Capitães e cobrança por empenho: Las Vegas nomeou o center Tyler Linderbaum, o linebacker Quay Walker e o punter AJ Cole como capitães para a semana 11. Kubiak cobrou publicamente mais empenho da equipe após a derrota da semana passada e chegou a tirar o cornerback Eric Stokes de campo por não completar tackles. Os Raiders tentam encerrar uma série de quatro derrotas para Denver e melhorar a defesa em terceiras descidas, a 29ª da NFL, que permite conversões em 45,5% dessas jogadas.

Denver Broncos DEN Sequência Las Vegas Raiders LVR DEN DEN LVR LVR Todos os jogos Todos os jogos Carolina Panthers CAR 21 26 Denver Broncos DEN V Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC V Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN V Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA V Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 124 Todos os jogos Todos os jogos Las Vegas Raiders LVR 13 21 Seattle Seahawks SEA D San Francisco 49ers SF 38 17 Las Vegas Raiders LVR D New York Jets NYJ 33 38 Las Vegas Raiders LVR V Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA D Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 119