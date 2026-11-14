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Como assistir a Dallas Cowboys x San Francisco 49ers ao vivo pela NFL: Keenan Allen deve estrear pelos 49ers, transmissões online, canais de TV e horário do jogo

Dallas Cowboys x San Francisco 49ers
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Dallas Cowboys e San Francisco 49ers, além do horário de início e das novidades dos times

Horário de início de Dallas Cowboys x San Francisco 49ers

O Dallas Cowboys recebe o San Francisco 49ers no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, pela 10ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 15 de novembro, às 17:25 (BRT).

O Dallas (4-5) enfrenta um teste decisivo no meio da temporada para manter vivas as esperanças de chegar aos playoffs e encerrar uma sequência de quatro derrotas contra o San Francisco (7-1), líder da NFC, que chega com o recém-contratado recebedor Keenan Allen.

Para quem não torce por nenhum dos dois times, assistir aos Cowboys nunca é monótono: seus jogos têm média de 53,5 pontos por partida nesta temporada.

Onde assistir a Dallas Cowboys x San Francisco 49ers

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, na ESPN e no Disney+.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN. O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

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Notícias dos elencos de Dallas Cowboys x San Francisco 49ers

Notícias do Dallas Cowboys

Os Cowboys receberam uma ótima notícia para seu jogo aéreo na sexta-feira, embora a defesa continue bastante desfalcada para domingo.

  • Reforços no ataque: O recebedor George Pickens (posterior da coxa/ombro) e o especialista em retornos KaVontae Turpin (costelas) saíram do relatório final de lesões e vão jogar. Pickens desfalcou a equipe na semana 9, contra Indianapolis, o que torna seu retorno ao lado de CeeDee Lamb fundamental.
  • Desfalques confirmados: Cinco jogadores foram oficialmente descartados para domingo: Jake Ferguson (TE - joelho/tornozelo), Donovan Ezeiruaku (OLB - tornozelo), P.J. Locke (S - concussão), Tyler Goodson (RB - tornozelo/joelho) e Jonathan Mingo (WR - tornozelo).
  • Preocupações na defesa contra o passe: Os cornerbacks titulares Joey Porter Jr. (tornozelo) e DaRon Bland (tornozelo) têm presença incerta após participarem de forma limitada dos treinos de sexta-feira. Porter Jr. havia dito no início da semana que seu pé/tornozelo ainda estava machucado depois de ficar fora na semana 9. O safety Juanyeh Thomas (posterior da coxa) dificilmente jogará, enquanto a presença do safety Alijah Clark (doença) é incerta.
  • Ajustes entre os linebackers: O linebacker DeMarvion Overshown (posterior da coxa/costas) saiu do relatório de lesões e está liberado para jogar. Com Ezeiruaku fora, o coordenador defensivo Christian Parker planeja dar mais jogadas ao linebacker novato Jaishawn Barham na função de outside linebacker.

Notícias do San Francisco 49ers

O San Francisco lida com uma extensa lista de lesionados, especialmente na defesa contra o passe, enquanto integra importantes jogadores adquiridos perto do prazo final para trocas.

  • Estreia de Keenan Allen e retorno de Deebo Samuel: Após ser adquirido do Indianapolis Colts em uma troca no prazo final de 10 de novembro, o experiente recebedor Keenan Allen participou de três treinos e deve estrear pelo 49ers em uma função de rotação. Enquanto isso, Deebo Samuel (posterior da coxa) não consta no relatório de lesões e volta a jogar após perder as últimas três partidas.
  • Desfalque confirmado: O recebedor Mike Evans (tendão de Aquiles) continua afastado e foi oficialmente descartado. O técnico Kyle Shanahan afirmou que a situação de Evans será avaliada semana a semana e observou que ele tem chance de voltar na próxima.
  • Lesões no fim da semana: O left tackle Trent Williams (ombro), integrante do All-Pro, e o linebacker Dre Greenlaw (joelho) se lesionaram durante o treino de quinta-feira. Williams não participou da sessão de sexta-feira, e os dois chegam ao fim de semana com presença incerta.
  • Desfalques entre os cornerbacks: O novato Ephesians Prysock é o único cornerback saudável do elenco sem indicação de lesão. Os titulares Deommodore Lenoir (pé) e Renardo Green (costas) voltaram a treinar na sexta-feira após ficarem de fora na quarta e na quinta, mas, assim como Nate Hobbs (adutor) e Upton Stout (ombro/pescoço), têm presença incerta. O defensive tackle C.J. West (joelho/tornozelo) também tem presença incerta.
Dallas Cowboys
DAL

Sequência

San Francisco 49ers
SF

Todos os jogos

Indianapolis Colts
IND
23
27
Dallas Cowboys
DAL
V
Dallas Cowboys
DAL
30
33
Arizona Cardinals
ARZ
D
Philadelphia Eagles
PHI
21
38
Dallas Cowboys
DAL
V
Green Bay Packers
GB
23
13
Dallas Cowboys
DAL
D
Dallas Cowboys
DAL
16
24
Tampa Bay Buccaneers
TB
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados124

Todos os jogos

San Francisco 49ers
SF
38
17
Las Vegas Raiders
LVR
V
Atlanta Falcons
ATL
29
20
San Francisco 49ers
SF
D
San Francisco 49ers
SF
23
17
Washington Commanders
WAS
V
Seattle Seahawks
SEA
29
32
San Francisco 49ers
SF
V
San Francisco 49ers
SF
24
14
Denver Broncos
DEN
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados137

Confrontos

Dallas Cowboys
Empate
San Francisco 49ers
1
0
4
NFL
San Francisco 49ers badge
San Francisco 49ers
SF
30
Dallas Cowboys badge
Dallas Cowboys
DAL
24
FJ
NFL
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San Francisco 49ers
SF
42
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Dallas Cowboys
DAL
10
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NFL
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San Francisco 49ers
SF
19
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Dallas Cowboys
DAL
12
FJ
NFL
Dallas Cowboys badge
Dallas Cowboys
DAL
17
San Francisco 49ers badge
San Francisco 49ers
SF
23
FJ
NFL
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Dallas Cowboys
DAL
41
San Francisco 49ers badge
San Francisco 49ers
SF
33
FJ
104Pontos marcados147

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