Horário de início de Dallas Cowboys x San Francisco 49ers

O Dallas Cowboys recebe o San Francisco 49ers no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, pela 10ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 15 de novembro, às 17:25 (BRT).

O Dallas (4-5) enfrenta um teste decisivo no meio da temporada para manter vivas as esperanças de chegar aos playoffs e encerrar uma sequência de quatro derrotas contra o San Francisco (7-1), líder da NFC, que chega com o recém-contratado recebedor Keenan Allen.

Para quem não torce por nenhum dos dois times, assistir aos Cowboys nunca é monótono: seus jogos têm média de 53,5 pontos por partida nesta temporada.

Onde assistir a Dallas Cowboys x San Francisco 49ers

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, na ESPN e no Disney+.



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Notícias dos elencos de Dallas Cowboys x San Francisco 49ers

Notícias do Dallas Cowboys

Os Cowboys receberam uma ótima notícia para seu jogo aéreo na sexta-feira, embora a defesa continue bastante desfalcada para domingo.

Reforços no ataque : O recebedor George Pickens (posterior da coxa/ombro) e o especialista em retornos KaVontae Turpin (costelas) saíram do relatório final de lesões e vão jogar. Pickens desfalcou a equipe na semana 9, contra Indianapolis, o que torna seu retorno ao lado de CeeDee Lamb fundamental.

: O recebedor George Pickens (posterior da coxa/ombro) e o especialista em retornos KaVontae Turpin (costelas) saíram do relatório final de lesões e vão jogar. Pickens desfalcou a equipe na semana 9, contra Indianapolis, o que torna seu retorno ao lado de CeeDee Lamb fundamental. Desfalques confirmados : Cinco jogadores foram oficialmente descartados para domingo: Jake Ferguson (TE - joelho/tornozelo), Donovan Ezeiruaku (OLB - tornozelo), P.J. Locke (S - concussão), Tyler Goodson (RB - tornozelo/joelho) e Jonathan Mingo (WR - tornozelo).

: Cinco jogadores foram oficialmente descartados para domingo: Jake Ferguson (TE - joelho/tornozelo), Donovan Ezeiruaku (OLB - tornozelo), P.J. Locke (S - concussão), Tyler Goodson (RB - tornozelo/joelho) e Jonathan Mingo (WR - tornozelo). Preocupações na defesa contra o passe : Os cornerbacks titulares Joey Porter Jr. (tornozelo) e DaRon Bland (tornozelo) têm presença incerta após participarem de forma limitada dos treinos de sexta-feira. Porter Jr. havia dito no início da semana que seu pé/tornozelo ainda estava machucado depois de ficar fora na semana 9. O safety Juanyeh Thomas (posterior da coxa) dificilmente jogará, enquanto a presença do safety Alijah Clark (doença) é incerta.

: Os cornerbacks titulares Joey Porter Jr. (tornozelo) e DaRon Bland (tornozelo) têm presença incerta após participarem de forma limitada dos treinos de sexta-feira. Porter Jr. havia dito no início da semana que seu pé/tornozelo ainda estava machucado depois de ficar fora na semana 9. O safety Juanyeh Thomas (posterior da coxa) dificilmente jogará, enquanto a presença do safety Alijah Clark (doença) é incerta. Ajustes entre os linebackers: O linebacker DeMarvion Overshown (posterior da coxa/costas) saiu do relatório de lesões e está liberado para jogar. Com Ezeiruaku fora, o coordenador defensivo Christian Parker planeja dar mais jogadas ao linebacker novato Jaishawn Barham na função de outside linebacker.

Notícias do San Francisco 49ers

O San Francisco lida com uma extensa lista de lesionados, especialmente na defesa contra o passe, enquanto integra importantes jogadores adquiridos perto do prazo final para trocas.

Estreia de Keenan Allen e retorno de Deebo Samuel : Após ser adquirido do Indianapolis Colts em uma troca no prazo final de 10 de novembro, o experiente recebedor Keenan Allen participou de três treinos e deve estrear pelo 49ers em uma função de rotação. Enquanto isso, Deebo Samuel (posterior da coxa) não consta no relatório de lesões e volta a jogar após perder as últimas três partidas.

: Após ser adquirido do Indianapolis Colts em uma troca no prazo final de 10 de novembro, o experiente recebedor Keenan Allen participou de três treinos e deve estrear pelo 49ers em uma função de rotação. Enquanto isso, Deebo Samuel (posterior da coxa) não consta no relatório de lesões e volta a jogar após perder as últimas três partidas. Desfalque confirmado : O recebedor Mike Evans (tendão de Aquiles) continua afastado e foi oficialmente descartado. O técnico Kyle Shanahan afirmou que a situação de Evans será avaliada semana a semana e observou que ele tem chance de voltar na próxima.

: O recebedor Mike Evans (tendão de Aquiles) continua afastado e foi oficialmente descartado. O técnico Kyle Shanahan afirmou que a situação de Evans será avaliada semana a semana e observou que ele tem chance de voltar na próxima. Lesões no fim da semana : O left tackle Trent Williams (ombro), integrante do All-Pro, e o linebacker Dre Greenlaw (joelho) se lesionaram durante o treino de quinta-feira. Williams não participou da sessão de sexta-feira, e os dois chegam ao fim de semana com presença incerta.

: O left tackle Trent Williams (ombro), integrante do All-Pro, e o linebacker Dre Greenlaw (joelho) se lesionaram durante o treino de quinta-feira. Williams não participou da sessão de sexta-feira, e os dois chegam ao fim de semana com presença incerta. Desfalques entre os cornerbacks: O novato Ephesians Prysock é o único cornerback saudável do elenco sem indicação de lesão. Os titulares Deommodore Lenoir (pé) e Renardo Green (costas) voltaram a treinar na sexta-feira após ficarem de fora na quarta e na quinta, mas, assim como Nate Hobbs (adutor) e Upton Stout (ombro/pescoço), têm presença incerta. O defensive tackle C.J. West (joelho/tornozelo) também tem presença incerta.

Dallas Cowboys DAL Sequência San Francisco 49ers SF DAL DAL SF SF Todos os jogos Todos os jogos Indianapolis Colts IND 23 27 Dallas Cowboys DAL V Dallas Cowboys DAL 30 33 Arizona Cardinals ARZ D Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL V Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL D Dallas Cowboys DAL 16 24 Tampa Bay Buccaneers TB D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 124 Todos os jogos Todos os jogos San Francisco 49ers SF 38 17 Las Vegas Raiders LVR V Atlanta Falcons ATL 29 20 San Francisco 49ers SF D San Francisco 49ers SF 23 17 Washington Commanders WAS V Seattle Seahawks SEA 29 32 San Francisco 49ers SF V San Francisco 49ers SF 24 14 Denver Broncos DEN V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 137