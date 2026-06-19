Como assistir à Copa do Mundo “de graça”: o truque da VPN para ter acesso a todos os jogos por um valor equivalente a US$ 2,49 por mês

A Copa do Mundo da FIFA 2026 está virando o jogo em toda a América do Norte e já está proporcionando o tipo de emoção que os torcedores esperaram quatro anos para ver — e ainda temos muito mais futebol imprevisível pela frente.

Se você estiver viajando para o exterior, trabalhando longe de casa ou tentando acessar sua plataforma de streaming habitual de outra região, não vai querer perder nenhum jogo crucial agora que o torneio está esquentando.

Os torcedores mais antenados já sabem que existe uma solução tática para mantê-lo ligado ao jogo: você assiste à Copa do Mundo de graça nas plataformas que costuma usar em casa usando uma VPN no exterior. Isso permite que você contorne com segurança as restrições de transmissão e acesse diretamente as plataformas nacionais de TV aberta.

Aqui no GOAL, encontramos uma oferta de VPNs em que você paga US$ 69,72 por 28 meses, o que equivale a apenas US$ 2,49 por mês. Veja o que você precisa saber.

Como assistir aos jogos da Copa do Mundo “de graça” com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas — é aí que uma VPN se torna útil.

Uma VPN permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.

Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao seu time favorito ao vivo.

Para assistir aos jogos “de graça”, você pode usar sua VPN para se conectar a um servidor em um país onde a partida esteja sendo transmitida por uma plataforma aberta.

Embora a transmissão em si seja gratuita nesse país específico, você ainda precisará de uma assinatura paga de VPN para acessá-la — e, no momento, isso equivale a US$ 2,49 por mês na ExpressVPN.

Por que a ExpressVPN?

Tudo se resume ao valor. A ExpressVPN reduziu o preço de seu serviço premium para o equivalente a US$ 2,49 por mês.

A ExpressVPN é um serviço premium de Rede Privada Virtual (VPN) projetado para criptografar o tráfego da internet e ocultar a localização real do usuário, roteando os dados por servidores seguros em 105 países.

Para os fãs de futebol, isso significa que você terá uma confiabilidade de ponta, sem travamentos, que não será bloqueada logo no início da partida, tudo por um preço acessível. A ExpressVPN possui uma interface de um único toque que facilita iniciar a transmissão que você deseja, para que você possa entrar direto na ação da partida sem precisar esperar.

Como uso uma VPN para a Copa do Mundo?

Gemini

Como usar uma VPN para a Copa do Mundo (Guia passo a passo)

Veja como qualquer pessoa pode usar o ExpressVPN para assistir à cobertura aberta da Copa do Mundo de qualquer lugar do mundo:

Passo 1: Cadastre-se e baixe o ExpressVPN: Acesse a página de parceiros do Goal para garantir sua assinatura (mais detalhes sobre essa oferta equivalente a US$ 2,49/mês abaixo). Baixe o aplicativo no seu dispositivo preferido e faça login

Passo 2: Conecte-se a um servidor: Abra a lista de localizações de servidores, procure o país no qual deseja assistir e clique em “Conectar”. Em segundos, sua conexão será criptografada e sua localização virtual será alterada.

Passo 3: Abra sua plataforma de streaming: acesse uma emissora de sinal aberto. Como a plataforma agora identifica sua localização como estando em outra região, o conteúdo será desbloqueado.

Passo 4: Aperte “play” e aproveite a partida.

Como adquirir uma VPN agora?

Embora as próprias transmissões (como BBC, ITV, ORF ou TF1) sejam abertas em seus respectivos países, você precisará de uma assinatura premium de VPN para acessá-las com segurança do exterior.

No momento, você pode aproveitar a ExpressVPN por apenas o equivalente a US$ 2,49 por mês.

Termos e condições a serem considerados:

Preço: Esta oferta, com preço promocional equivalente a US$ 2,49/mês, está disponível pelo link e requer a assinatura do plano de longo prazo especificado. Os preços estão sujeitos a variações regionais e às taxas de câmbio da moeda local.

Sorteio de ingressos para a Copa do Mundo da ExpressVPN: Como a ExpressVPN é patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026, toda assinatura adquirida entre 10 de junho e 11 de julho de 2026 recebe automaticamente 10 inscrições gratuitas no sorteio oficial de ingressos para ganhar ingressos para os jogos. Como sua compra também funciona como um bilhete de sorteio, a ExpressVPN suspendeu temporariamente sua garantia padrão de reembolso de 30 dias durante este período promocional.

Contas locais: Embora a VPN consiga contornar os bloqueios geográficos regionais, você ainda precisará cumprir os termos locais padrão das emissoras e os Termos e Condições do seu provedor de VPN.

Emissoras mundiais da Copa do Mundo da FIFA 2026

🇧🇴 Bolívia

Red Uno | Unitel

Tigo Sports Bolívia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 Bósnia e Herzegovina





Arena Sport

🇧🇷 Brasil

Globo | SBT | CazéTV

SporTV | Globoplay | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | Vivo Play

🇧🇬 Bulgária

BNT





🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | Aplicativo RDS | Crave

CTV | App da CTV

🇨🇱 Chile

Chilevision

DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colômbia

Caracol TV | RCN Television | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | Rádio Nacional da Colômbia

DIRECTV Sports Colômbia | DGO | ditu | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7

Azteca Deportes ao Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croácia

HRTi





🇨🇾 Chipre

Sigma TV





🇨🇿 República Tcheca

ČT Sport

OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca

TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Equador

Teleamazonas

DIRECTV Sports Equador | DGO | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 de El Salvador

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estônia





Go3 Extra Sports Estônia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports





🇫🇮 Finlândia

MTV3

MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 França

M6 | M6+ | 6play

beIN Sports 1 | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Grátis | myCANAL

🇩🇪 Alemanha

ZDF

| MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Chapin TV

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras





Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV

616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésia

TVRI | Vidio | TVRI Sport





🇮🇷 Irã





beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ





🇮🇹 Itália

RAI 1 | RaiPlay

DAZN Itália

🇯🇵 Japão





DAZN Japão

🇽🇰 Kosovo

RTK1

ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV





🇲🇺 Ilhas Maurício





Aplicativo New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 Televisa | Azteca 7

TUDN ao vivo | Azteca Deportes ao vivo | ViX México

🌎 Oriente Médio e Norte da África





beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV

DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Baixos

NPO 1

Ziggo Go | Canal+ Holanda

🇳🇿 Nova Zelândia

TVNZ 1 | TVNZ+





🇳🇮 Nicarágua





Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicarágua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte

TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | TVMax

Azteca Deportes En Vivo | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Peru





DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal





Sport TV

🇷🇴 Romênia

Antena 1

Antena Play

🇸🇲 San Marino

RAI 1 | RaiPlay

DAZN Itália

🇸🇬 Cingapura

meWATCH

Singtel TV GO

🇿🇦 África do Sul

SABC 3 | SABC Plus

Aplicativo Sporty TV

🇪🇸 Espanha

TVE La 1 | RTVE Play

DAZN Espanha | fuboTV Espanha

🇸🇪 Suécia

TV4 Suécia | TV4 Play





🇨🇭 Suíça

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play

Sunrise TV

🇹🇷 Turquia

tabii





🇬🇧 Reino Unido

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player





🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | Telemundo | Tubi | Futbol de Primera Radio

fuboTV | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicativo FOX Sports | FOX One

🇺🇾 Uruguai

Canal 5 Uruguai

DIRECTV Sports Uruguai | DGO | Paramount+

🇺🇿 Uzbequistão

Zo'r TV





🇻🇪 Venezuela





DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnã

VTV 3 | VTV Go





O que é uma VPN?

Se você nunca usou uma antes, uma VPN pode parecer uma tecnologia complexa, mas é incrivelmente simples. Em termos simples, uma VPN funciona como um túnel seguro e criptografado entre o seu dispositivo e a internet.

Quando você se conecta a uma VPN por meio de um provedor como o ExpressVPN, ela oculta sua localização real (seu endereço IP) e a substitui pelo endereço IP do servidor ao qual você escolheu se conectar. Isso faz com que os sites e aplicativos de streaming que você visita pensem que você está navegando a partir daquele país específico.