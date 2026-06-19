Como assistir à Copa do Mundo “de graça”: o truque da VPN para ter acesso a todos os jogos por um valor equivalente a US$ 2,49 por mês

A Copa do Mundo da FIFA 2026 está virando o jogo em toda a América do Norte e já está proporcionando o tipo de emoção que os torcedores esperaram quatro anos para ver — e ainda temos muito mais futebol imprevisível pela frente.
Se você estiver viajando para o exterior, trabalhando longe de casa ou tentando acessar sua plataforma de streaming habitual de outra região, não vai querer perder nenhum jogo crucial agora que o torneio está esquentando.
Os torcedores mais antenados já sabem que existe uma solução tática para mantê-lo ligado ao jogo: você assiste à Copa do Mundo de graça nas plataformas que costuma usar em casa usando uma VPN no exterior. Isso permite que você contorne com segurança as restrições de transmissão e acesse diretamente as plataformas nacionais de TV aberta.
Aqui no GOAL, encontramos uma oferta de VPNs em que você paga US$ 69,72 por 28 meses, o que equivale a apenas US$ 2,49 por mês. Veja o que você precisa saber.
Como assistir aos jogos da Copa do Mundo “de graça” com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas — é aí que uma VPN se torna útil.
Uma VPN permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.
Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao seu time favorito ao vivo.
Para assistir aos jogos “de graça”, você pode usar sua VPN para se conectar a um servidor em um país onde a partida esteja sendo transmitida por uma plataforma aberta.
Embora a transmissão em si seja gratuita nesse país específico, você ainda precisará de uma assinatura paga de VPN para acessá-la — e, no momento, isso equivale a US$ 2,49 por mês na ExpressVPN.
Por que a ExpressVPN?
Tudo se resume ao valor. A ExpressVPN reduziu o preço de seu serviço premium para o equivalente a US$ 2,49 por mês.
A ExpressVPN é um serviço premium de Rede Privada Virtual (VPN) projetado para criptografar o tráfego da internet e ocultar a localização real do usuário, roteando os dados por servidores seguros em 105 países.
Para os fãs de futebol, isso significa que você terá uma confiabilidade de ponta, sem travamentos, que não será bloqueada logo no início da partida, tudo por um preço acessível. A ExpressVPN possui uma interface de um único toque que facilita iniciar a transmissão que você deseja, para que você possa entrar direto na ação da partida sem precisar esperar.
Como uso uma VPN para a Copa do Mundo?Gemini
Como usar uma VPN para a Copa do Mundo (Guia passo a passo)
Veja como qualquer pessoa pode usar o ExpressVPN para assistir à cobertura aberta da Copa do Mundo de qualquer lugar do mundo:
- Passo 1: Cadastre-se e baixe o ExpressVPN: Acesse a página de parceiros doGoal para garantir sua assinatura (mais detalhes sobre essa oferta equivalente a US$ 2,49/mês abaixo). Baixe o aplicativo no seu dispositivo preferido e faça login
- Passo 2: Conecte-se a um servidor: Abra a lista de localizações de servidores, procure o país no qual deseja assistir e clique em “Conectar”. Em segundos, sua conexão será criptografada e sua localização virtual será alterada.
- Passo 3: Abra sua plataforma de streaming: acesse uma emissora de sinal aberto. Como a plataforma agora identifica sua localização como estando em outra região, o conteúdo será desbloqueado.
- Passo 4: Aperte “play” e aproveite a partida.
Como adquirir uma VPN agora?
Embora as próprias transmissões (como BBC, ITV, ORF ou TF1) sejam abertas em seus respectivos países, você precisará de uma assinatura premium de VPN para acessá-las com segurança do exterior.
No momento, você pode aproveitar a ExpressVPN por apenas o equivalente a US$ 2,49 por mês.
Termos e condições a serem considerados:
- Preço: Esta oferta, com preço promocional equivalente a US$ 2,49/mês, está disponível pelo link e requer a assinatura do plano de longo prazo especificado. Os preços estão sujeitos a variações regionais e às taxas de câmbio da moeda local.
- Sorteio de ingressos para a Copa do Mundo da ExpressVPN: Como a ExpressVPN é patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026, toda assinatura adquirida entre 10 de junho e 11 de julho de 2026 recebe automaticamente 10 inscrições gratuitas no sorteio oficial de ingressos para ganhar ingressos para os jogos. Como sua compra também funciona como um bilhete de sorteio, a ExpressVPN suspendeu temporariamente sua garantia padrão de reembolso de 30 dias durante este período promocional.
- Contas locais: Embora a VPN consiga contornar os bloqueios geográficos regionais, você ainda precisará cumprir os termos locais padrão das emissoras e os Termos e Condições do seu provedor de VPN.
Emissoras mundiais da Copa do Mundo da FIFA 2026
🌍 País / Região
📺 Emissoras de TV aberta
📺 Outras emissoras
🇦🇫 Afeganistão
🇦🇱 Albânia
🇩🇿 Argélia
🇦🇩 Andorra
🇦🇷 Argentina
🇦🇺 Austrália
🇦🇹 Áustria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolívia
Tigo Sports Bolívia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bósnia e Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globoplay | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | Vivo Play
🇧🇬 Bulgária
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | Aplicativo RDS | Crave
🇨🇱 Chile
DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colômbia
Caracol TV | RCN Television | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | Rádio Nacional da Colômbia
DIRECTV Sports Colômbia | DGO | ditu | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Azteca Deportes ao Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croácia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 República Tcheca
🇩🇰 Dinamarca
🇪🇨 Equador
DIRECTV Sports Equador | DGO | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estônia
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlândia
🇫🇷 França
beIN Sports 1 | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Grátis | myCANAL
🇩🇪 Alemanha
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Chapin TV
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irã
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Itália
🇯🇵 Japão
🇽🇰 Kosovo
ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macau
🇲🇺 Ilhas Maurício
🇲🇽 México
TUDN ao vivo | Azteca Deportes ao vivo | ViX México
🌎 Oriente Médio e Norte da África
🇳🇵 Nepal
🇳🇱 Países Baixos
🇳🇿 Nova Zelândia
🇳🇮 Nicarágua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicarágua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | TVMax
Azteca Deportes En Vivo | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Romênia
🇸🇲 San Marino
🇸🇬 Cingapura
🇿🇦 África do Sul
🇪🇸 Espanha
🇸🇪 Suécia
🇨🇭 Suíça
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play
🇹🇷 Turquia
🇬🇧 Reino Unido
ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | Telemundo | Tubi | Futbol de Primera Radio
fuboTV | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicativo FOX Sports | FOX One
🇺🇾 Uruguai
DIRECTV Sports Uruguai | DGO | Paramount+
🇺🇿 Uzbequistão
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnã
O que é uma VPN?
Se você nunca usou uma antes, uma VPN pode parecer uma tecnologia complexa, mas é incrivelmente simples. Em termos simples, uma VPN funciona como um túnel seguro e criptografado entre o seu dispositivo e a internet.
Quando você se conecta a uma VPN por meio de um provedor como o ExpressVPN, ela oculta sua localização real (seu endereço IP) e a substitui pelo endereço IP do servidor ao qual você escolheu se conectar. Isso faz com que os sites e aplicativos de streaming que você visita pensem que você está navegando a partir daquele país específico.