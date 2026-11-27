Horário de Cleveland Browns x Las Vegas Raiders

NFL 29 de nov. de 2026 - 20:20 Huntington Bank Field

O Cleveland Browns recebe o Las Vegas Raiders no Huntington Bank Field, em Cleveland, Ohio, pela 12ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 29 de novembro, às 21:20 (BRT).

O confronto entre Cleveland (6-4) e Las Vegas (4-7) coloca Deshaun Watson e um Browns em ascensão, de volta após a semana de folga, diante do novato Fernando Mendoza, escolhido pelos Raiders com a primeira seleção geral do draft. Em sua estreia no horário nobre, ele busca a primeira vitória da carreira na NFL.

Como assistir a Cleveland Browns x Las Vegas Raiders

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Notícias dos times para Cleveland Browns x Las Vegas Raiders

Notícias do Cleveland Browns

O Cleveland tenta evitar a perda de ritmo após a semana de folga enquanto lida com lesões importantes entre seus recebedores novatos e na rotação da linha defensiva.

Fora : O defensive end Derek Barnett (posterior da coxa) está descartado após não treinar durante toda a semana por causa da lesão sofrida contra o Houston na 10ª semana.

: O defensive end Derek Barnett (posterior da coxa) está descartado após não treinar durante toda a semana por causa da lesão sofrida contra o Houston na 10ª semana. Dúvidas : O destaque entre os recebedores novatos Denzel Boston (quadríceps), que lidera todos os novatos da NFL com 523 jardas recebidas e três touchdowns, perdeu seu quarto treino consecutivo na sexta-feira e será avaliado após o treino leve de sábado. O right guard Austin Barber (joelho) e o running back Raheim Sanders (quadril) também são dúvidas, embora Monken tenha demonstrado otimismo quanto à participação de ambos.

: O destaque entre os recebedores novatos Denzel Boston (quadríceps), que lidera todos os novatos da NFL com 523 jardas recebidas e três touchdowns, perdeu seu quarto treino consecutivo na sexta-feira e será avaliado após o treino leve de sábado. O right guard Austin Barber (joelho) e o running back Raheim Sanders (quadril) também são dúvidas, embora Monken tenha demonstrado otimismo quanto à participação de ambos. Liberados e de volta: O edge rusher Isaiah McGuire (panturrilha), que soma quatro sacks nesta temporada, voltou a treinar na sexta-feira e deve ser titular do lado oposto a Jared Verse. Os tight ends Harold Fannin Jr. (virilha) e Blake Whiteheart (quadril), além do safety Ronnie Hickman (concussão), passaram a treinar sem restrições. O center Elgton Jenkins (joelho) e o linebacker Quincy Williams (joelho) seguiram com participação limitada durante toda a semana.

Notícias do Las Vegas Raiders

O Las Vegas nomeou o quarterback Fernando Mendoza, o defensive end Maxx Crosby e o running back Dylan Laube como capitães para a 12ª semana, embora o elenco enfrente dificuldades no interior da linha defensiva e na posição de tight end.

Incerteza sobre Brock Bowers : O tight end Brock Bowers (tornozelo), selecionado para a equipe All-Pro e ausente na 11ª semana, participou de forma limitada dos treinos de quarta e quinta-feira. No entanto, não esteve presente durante a parte do treino de sexta-feira aberta à imprensa, com o tornozelo direito fortemente enfaixado, o que deixa sua participação no jogo de domingo à noite em dúvida.

: O tight end Brock Bowers (tornozelo), selecionado para a equipe All-Pro e ausente na 11ª semana, participou de forma limitada dos treinos de quarta e quinta-feira. No entanto, não esteve presente durante a parte do treino de sexta-feira aberta à imprensa, com o tornozelo direito fortemente enfaixado, o que deixa sua participação no jogo de domingo à noite em dúvida. Escassez de defensive tackles : Os Raiders enfrentam uma grave falta de jogadores no interior da linha defensiva. Os titulares Adam Butler (concussão) e Tim Keenan III (joelho) não treinaram durante toda a semana após deixarem o jogo contra o Denver, enquanto Tonka Hemingway (lesão no nervo) sofreu um revés na quinta-feira e passou de participação limitada a ausência no treino. Entre os jogadores lesionados do interior da linha, apenas JJ Pegues (cotovelo) treinou sem restrições.

: Os Raiders enfrentam uma grave falta de jogadores no interior da linha defensiva. Os titulares Adam Butler (concussão) e Tim Keenan III (joelho) não treinaram durante toda a semana após deixarem o jogo contra o Denver, enquanto Tonka Hemingway (lesão no nervo) sofreu um revés na quinta-feira e passou de participação limitada a ausência no treino. Entre os jogadores lesionados do interior da linha, apenas JJ Pegues (cotovelo) treinou sem restrições. Jogadores liberados: O linebacker Quay Walker (mão), o cornerback Darrell Luter Jr. (joelho), o tight end Michael Mayer (costas), o defensive end Patrick Johnson (lesão no nervo) e o wide receiver Dareke Young (lesão no nervo) treinaram sem restrições.