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NFL
Cincinnati BengalsCincinnati Bengals
Paycor Stadium
Pittsburgh SteelersPittsburgh Steelers
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Como assistir a Cincinnati Bengals x Pittsburgh Steelers ao vivo pela NFL: líderes da AFC North em sequência de quatro vitórias se enfrentam; transmissões online, canais de TV e horário do jogo

Cincinnati Bengals x Pittsburgh Steelers
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de Cincinnati Bengals x Pittsburgh Steelers

O Cincinnati Bengals recebe o Pittsburgh Steelers no Paycor Stadium, em Cincinnati, Ohio, em um confronto decisivo da AFC North pela semana 10 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 15 de novembro, às 20h20 ET / 17h20 PT (1h20 GMT de segunda-feira, 16).

Empatados na liderança da AFC North com campanhas de 6-2, Cincinnati e Pittsburgh se enfrentam valendo a liderança isolada.

O grande confronto coloca o quarterback Joe Burrow, em ótima fase e de volta após uma vitória em Madri, na Espanha, diante de um Steelers descansado depois de uma semana de folga. Pittsburgh busca vencer os dois duelos da temporada contra o rival, após triunfar por 30-27 sobre o Bengals na semana 3.

Como assistir a Cincinnati Bengals x Pittsburgh Steelers

Nos EUA:

NBC / Peacock / NFL+ / Fubo

No Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL

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Notícias dos elencos de Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers

Notícias do Cincinnati Bengals

  • Titulares importantes liberados: O guard esquerdo titular Dylan Fairchild (peitoral) e o principal cornerback da equipe, DJ Turner II (tornozelo/calcanhar), participaram integralmente dos treinos de quinta e sexta-feira e foram liberados para jogar, sem restrições por lesão.
  • Desfalque confirmado: O safety Kyle Dugger (quadríceps) não treinou durante toda a semana e é o único jogador do elenco ativo descartado para a partida. O técnico Zac Taylor afirmou que Dugger não deve ser colocado na lista de lesionados, o que significa que ele pode voltar em breve.
  • Possíveis retornos da lista de lesionados: O cornerback Jalen Davis (posterior da coxa), o wide receiver Andrei Iosivas (polegar) e o guard Brian Parker II (joelho) tiveram abertas nesta semana suas janelas de 21 dias para treinar e participaram integralmente das atividades de quinta e sexta-feira. Os três constam oficialmente como improváveis para a partida enquanto a equipe decide se vai incluí-los no elenco de 53 jogadores antes do início do jogo.
  • Descanso dos veteranos: Os tackles defensivos Jonathan Allen, B.J. Hill e Dexter Lawrence II tiveram dias habituais de descanso durante a semana e não apresentam restrições por lesão.
  • Desempenho ofensivo: O quarterback Joe Burrow atua em ritmo de candidato a MVP. Durante a sequência de quatro vitórias de Cincinnati, ele lançou para 1.111 metros e 16 touchdowns, com um passer rating de 132,0. O Bengals tem média de 30,0 pontos por jogo, a segunda maior da NFL.

Notícias do Pittsburgh Steelers

  • Situação da linha defensiva: O tackle defensivo Derrick Harmon (pé) é o único jogador cuja participação na partida ainda está oficialmente em dúvida. Harmon teve aberta nesta semana sua janela de 21 dias para retornar da lista de lesionados e conseguiu participar integralmente do treino de sexta-feira, mas Pittsburgh precisa incluí-lo formalmente no elenco ativo antes que ele possa jogar.
  • Reforços na secundária e entre os recebedores: Os cornerbacks Brandin Echols (posterior da coxa) e Doneiko Slaughter (posterior da coxa), o safety DeShon Elliott (tornozelo) e o wide receiver Ben Skowronek (panturrilha) participaram integralmente dos treinos no fim da semana e não apresentam restrições por lesão.
  • Permanece na lista de lesionados: O wide receiver Michael Pittman Jr. (pé) não teve sua janela para treinar aberta nesta semana e continuará afastado.
  • Descanso dos veteranos: O linebacker externo T.J. Watt, o tackle defensivo Cameron Heyward e o tight end Darnell Washington tiveram dias habituais de descanso no início da semana antes de participarem integralmente do treino de sexta-feira.
  • Fase recente e esquema de jogo: Sob o comando do técnico Mike McCarthy, a defesa de Pittsburgh limita os adversários a 18,0 pontos por jogo, marca empatada como a quarta melhor da NFL, e soma 26 sacks. No ataque, o quarterback Aaron Rodgers e o running back Jaylen Warren, que correu para 116 metros no confronto da semana 3 e 131 metros na semana 8, sustentam um jogo equilibrado.
Cincinnati Bengals
CIN

Sequência

Pittsburgh Steelers
PIT

Todos os jogos

Atlanta Falcons
ATL
17
34
Cincinnati Bengals
CIN
V
Cincinnati Bengals
CIN
43
36
Tennessee Titans
TEN
V
Baltimore Ravens
BAL
13
35
Cincinnati Bengals
CIN
V
Miami Dolphins
MIA
24
31
Cincinnati Bengals
CIN
V
Cincinnati Bengals
CIN
17
22
Jacksonville Jaguars
JAX
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados160

Todos os jogos

Pittsburgh Steelers
PIT
27
6
Cleveland Browns
CLE
V
New Orleans Saints
NO
10
16
Pittsburgh Steelers
PIT
V
Tampa Bay Buccaneers
TB
19
26
Pittsburgh Steelers
PIT
V
Pittsburgh Steelers
PIT
34
22
Indianapolis Colts
IND
V
Cleveland Browns
CLE
27
24
Pittsburgh Steelers
PIT
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados127

Confrontos

Cincinnati Bengals
Empate
Pittsburgh Steelers
2
0
3
NFL
Pittsburgh Steelers badge
Pittsburgh Steelers
PIT
30
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
27
FJ
NFL
Pittsburgh Steelers badge
Pittsburgh Steelers
PIT
34
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
12
FJ
NFL
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
33
Pittsburgh Steelers badge
Pittsburgh Steelers
PIT
31
FJ
NFL
Pittsburgh Steelers badge
Pittsburgh Steelers
PIT
17
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
19
FJ
NFL
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
38
Pittsburgh Steelers badge
Pittsburgh Steelers
PIT
44
FJ
129Pontos marcados156

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks

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