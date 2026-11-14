Horário de Cincinnati Bengals x Pittsburgh Steelers
O Cincinnati Bengals recebe o Pittsburgh Steelers no Paycor Stadium, em Cincinnati, Ohio, em um confronto decisivo da AFC North pela semana 10 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 15 de novembro, às 20h20 ET / 17h20 PT (1h20 GMT de segunda-feira, 16).
Empatados na liderança da AFC North com campanhas de 6-2, Cincinnati e Pittsburgh se enfrentam valendo a liderança isolada.
O grande confronto coloca o quarterback Joe Burrow, em ótima fase e de volta após uma vitória em Madri, na Espanha, diante de um Steelers descansado depois de uma semana de folga. Pittsburgh busca vencer os dois duelos da temporada contra o rival, após triunfar por 30-27 sobre o Bengals na semana 3.
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Notícias dos elencos de Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers
Notícias do Cincinnati Bengals
- Titulares importantes liberados: O guard esquerdo titular Dylan Fairchild (peitoral) e o principal cornerback da equipe, DJ Turner II (tornozelo/calcanhar), participaram integralmente dos treinos de quinta e sexta-feira e foram liberados para jogar, sem restrições por lesão.
- Desfalque confirmado: O safety Kyle Dugger (quadríceps) não treinou durante toda a semana e é o único jogador do elenco ativo descartado para a partida. O técnico Zac Taylor afirmou que Dugger não deve ser colocado na lista de lesionados, o que significa que ele pode voltar em breve.
- Possíveis retornos da lista de lesionados: O cornerback Jalen Davis (posterior da coxa), o wide receiver Andrei Iosivas (polegar) e o guard Brian Parker II (joelho) tiveram abertas nesta semana suas janelas de 21 dias para treinar e participaram integralmente das atividades de quinta e sexta-feira. Os três constam oficialmente como improváveis para a partida enquanto a equipe decide se vai incluí-los no elenco de 53 jogadores antes do início do jogo.
- Descanso dos veteranos: Os tackles defensivos Jonathan Allen, B.J. Hill e Dexter Lawrence II tiveram dias habituais de descanso durante a semana e não apresentam restrições por lesão.
- Desempenho ofensivo: O quarterback Joe Burrow atua em ritmo de candidato a MVP. Durante a sequência de quatro vitórias de Cincinnati, ele lançou para 1.111 metros e 16 touchdowns, com um passer rating de 132,0. O Bengals tem média de 30,0 pontos por jogo, a segunda maior da NFL.
Notícias do Pittsburgh Steelers
- Situação da linha defensiva: O tackle defensivo Derrick Harmon (pé) é o único jogador cuja participação na partida ainda está oficialmente em dúvida. Harmon teve aberta nesta semana sua janela de 21 dias para retornar da lista de lesionados e conseguiu participar integralmente do treino de sexta-feira, mas Pittsburgh precisa incluí-lo formalmente no elenco ativo antes que ele possa jogar.
- Reforços na secundária e entre os recebedores: Os cornerbacks Brandin Echols (posterior da coxa) e Doneiko Slaughter (posterior da coxa), o safety DeShon Elliott (tornozelo) e o wide receiver Ben Skowronek (panturrilha) participaram integralmente dos treinos no fim da semana e não apresentam restrições por lesão.
- Permanece na lista de lesionados: O wide receiver Michael Pittman Jr. (pé) não teve sua janela para treinar aberta nesta semana e continuará afastado.
- Descanso dos veteranos: O linebacker externo T.J. Watt, o tackle defensivo Cameron Heyward e o tight end Darnell Washington tiveram dias habituais de descanso no início da semana antes de participarem integralmente do treino de sexta-feira.
- Fase recente e esquema de jogo: Sob o comando do técnico Mike McCarthy, a defesa de Pittsburgh limita os adversários a 18,0 pontos por jogo, marca empatada como a quarta melhor da NFL, e soma 26 sacks. No ataque, o quarterback Aaron Rodgers e o running back Jaylen Warren, que correu para 116 metros no confronto da semana 3 e 131 metros na semana 8, sustentam um jogo equilibrado.
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