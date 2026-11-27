Horário de Cincinnati Bengals x New Orleans Saints

NFL 29 de nov. de 2026 - 13:00 Paycor Stadium

O Cincinnati Bengals recebe o New Orleans Saints no Paycor Stadium, em Cincinnati, Ohio, pela semana 12 da temporada regular da NFL. O início do jogo está marcado para domingo, 29 de novembro, às 14:00 (BRT).

Líder da AFC Norte, o Cincinnati (7-3) busca uma reação rápida em uma semana curta, depois que a derrota para Washington na noite de segunda-feira encerrou sua sequência de cinco vitórias. Do outro lado estará o New Orleans Saints (3-7), que atravessa um momento difícil e tenta manter vivas suas chances cada vez menores de chegar aos playoffs.

Como assistir a Cincinnati Bengals x New Orleans Saints

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Notícias dos times para Cincinnati Bengals x New Orleans Saints

Notícias do Cincinnati Bengals

Atenção à linha ofensiva : O guard do lado direito Dalton Risner (joelhos) não participou do treino sem contato de quarta-feira, depois de ficar fora da semana 11. O técnico Zac Taylor afirmou que a condição de Risner é avaliada dia a dia. Se ele não puder jogar, Jalen Rivers deve substituí-lo novamente.

: O guard do lado direito Dalton Risner (joelhos) não participou do treino sem contato de quarta-feira, depois de ficar fora da semana 11. O técnico Zac Taylor afirmou que a condição de Risner é avaliada dia a dia. Se ele não puder jogar, Jalen Rivers deve substituí-lo novamente. Reforços na secundária : O safety Bryan Cook (tornozelo) participou integralmente do treino de quarta-feira após deixar por um breve período a derrota de segunda-feira. Além disso, o safety Kyle Dugger (quadríceps) ficou completamente fora do relatório de lesões pela primeira vez desde a semana 3 e deve disputar seu primeiro jogo desde a semana 7.

: O safety Bryan Cook (tornozelo) participou integralmente do treino de quarta-feira após deixar por um breve período a derrota de segunda-feira. Além disso, o safety Kyle Dugger (quadríceps) ficou completamente fora do relatório de lesões pela primeira vez desde a semana 3 e deve disputar seu primeiro jogo desde a semana 7. Candidatos a sair da lista de lesionados : O wide receiver Andrei Iosivas (polegar) e o cornerback Jalen Davis (músculo posterior da coxa) treinaram integralmente na quarta-feira, já na reta final de seus períodos de 21 dias autorizados para treinar. Qualquer um dos dois pode ser retirado da lista de lesionados antes de domingo.

: O wide receiver Andrei Iosivas (polegar) e o cornerback Jalen Davis (músculo posterior da coxa) treinaram integralmente na quarta-feira, já na reta final de seus períodos de 21 dias autorizados para treinar. Qualquer um dos dois pode ser retirado da lista de lesionados antes de domingo. Foco da defesa: O coordenador defensivo Al Golden destacou a importância da disciplina em situações de jogo e de forçar perdas de posse adversárias, depois que a unidade não conseguiu nenhuma contra Washington e permitiu uma campanha que terminou no field goal da vitória quando restavam 46 segundos. O defensive tackle Jonathan Allen teve um dia habitual de descanso na quarta-feira.

Notícias do New Orleans Saints

Reforço importante para a linha ofensiva : O center Erik McCoy (bíceps), selecionado para o Pro Bowl, e o tackle titular do lado direito Taliese Fuaga (joelho) voltaram a treinar com participação limitada na quarta-feira, após desfalcarem o time nos últimos dois jogos. O guard do lado esquerdo David Edwards (músculo posterior da coxa) e o tackle reserva Asim Richards (joelho) também tiveram participação limitada, o que dá a New Orleans uma boa chance de contar com os cinco titulares da linha ofensiva.

: O center Erik McCoy (bíceps), selecionado para o Pro Bowl, e o tackle titular do lado direito Taliese Fuaga (joelho) voltaram a treinar com participação limitada na quarta-feira, após desfalcarem o time nos últimos dois jogos. O guard do lado esquerdo David Edwards (músculo posterior da coxa) e o tackle reserva Asim Richards (joelho) também tiveram participação limitada, o que dá a New Orleans uma boa chance de contar com os cinco titulares da linha ofensiva. Atualizações sobre tight end e linebacker : O tight end Juwan Johnson (músculo posterior da coxa/punho) foi o único jogador do Saints que não treinou na quarta-feira. O experiente linebacker Pete Werner (músculo posterior da coxa) teve participação limitada.

: O tight end Juwan Johnson (músculo posterior da coxa/punho) foi o único jogador do Saints que não treinou na quarta-feira. O experiente linebacker Pete Werner (músculo posterior da coxa) teve participação limitada. Retorno de cornerback : O cornerback Martin Emerson Jr. treinou integralmente na quarta-feira após ficar fora da semana 11, mas ainda precisa concluir as últimas etapas do protocolo de concussão antes de domingo.

: O cornerback Martin Emerson Jr. treinou integralmente na quarta-feira após ficar fora da semana 11, mas ainda precisa concluir as últimas etapas do protocolo de concussão antes de domingo. Disputas nas linhas e jogo aéreo: O quarterback Tyler Shough lançou 16 passes para touchdown e somou 221 jardas corridas nesta temporada, embora o jogo terrestre de New Orleans ocupe o 28º lugar da liga (93,1 jardas por jogo). Na defesa, o Saints recorre bastante a blitzes (em 36,8% das jogadas) e à dupla de alto nível formada por Carl Granderson (8,5 sacks) e Chase Young (8,0 sacks) nas pontas da linha defensiva para compensar as dificuldades da secundária contra jogadas longas pelo ar.