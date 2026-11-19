Horário de Chicago Bears x New Orleans Saints
O Chicago Bears recebe o New Orleans Saints no Soldier Field, em Chicago, Illinois, pela semana 11 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 22 de novembro, às 13h ET / 10h PT (18h GMT).
Após a semana de folga, o Bears (7-2), que divide a liderança da NFC North, tenta ampliar sua sequência de quatro vitórias contra um Saints (3-6) em má fase, que luta para manter vivas suas remotas chances de classificação aos playoffs pela NFC South.
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Notícias das equipes para Chicago Bears x New Orleans Saints
Notícias do Chicago Bears
- Reforços para o ataque: O wide receiver Luther Burden III foi liberado do protocolo de concussão e constou como participante integral no relatório estimado do treino de quarta-feira. O running back Kyle Monangai (dedo do pé) também está a caminho de voltar após perder os últimos cinco jogos. Ele foi listado como participante integral na estimativa do treino e pode reforçar o jogo terrestre liderado por D'Andre Swift.
- Atenção ao quarterback: Caleb Williams volta à ação em busca de recuperação após lançar quatro interceptações na apertada vitória de Chicago por 27 a 24 sobre Tampa Bay na semana 9.
- Lesões na defesa e elenco: Jeffery Simmons (joelho), contratado no prazo final para trocas, foi listado como participante parcial na quarta-feira. A situação do cornerback Kyler Gordon (ombro) é avaliada dia a dia após ele constar como não participante (DNP) no relatório estimado, enquanto não se espera que o defensive end Dayo Odeyingbo retorne da lista de lesionados nesta semana.
Notícias do New Orleans Saints
- Crise na linha ofensiva: O relatório de lesões do Saints de quarta-feira incluiu 10 jogadores, com preocupações importantes na linha ofensiva. O center titular Erik McCoy (bíceps), o right tackle titular Taliese Fuaga (joelho) e o tackle reserva Asim Richards (joelho) não treinaram.
- Atualizações sobre jogadores de ataque: O running back Alvin Kamara não participou do treino de quarta-feira por descanso de rotina. O running back calouro CJ Donaldson (ombro) voltou a treinar integralmente após perder jogos recentes, enquanto o wide receiver calouro Jordyn Tyson (peito) teve participação parcial.
- Ausências na defesa: O cornerback titular Martin Emerson Jr. (concussão) e o linebacker Pete Werner (posterior da coxa) não treinaram na quarta-feira. O safety veterano Justin Reid também não participou do treino por um assunto pessoal, e o cornerback Decamerion Richardson (coxa) teve participação parcial.
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