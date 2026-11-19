Horário de Carolina Panthers x Baltimore Ravens

O Carolina Panthers recebe o Baltimore Ravens no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte, pela Semana 11 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 22 de novembro, às 14:00 (BRT).

Líder da NFC South, o Panthers (4-5) busca ampliar sua vantagem na primeira posição diante de um Ravens (4-6) em má fase e desfalcado na posição de quarterback. A equipe tenta encerrar uma sequência de cinco derrotas, com Jacoby Brissett, contratado antes do prazo final de trocas, novamente como quarterback no lugar do lesionado Lamar Jackson.

Como assistir a Carolina Panthers x Baltimore Ravens

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Novidades das equipes para Carolina Panthers x Baltimore Ravens

Novidades do Carolina Panthers

O Carolina chega embalado pela vitória por 20 a 17 sobre o New Orleans, que o deixou isolado na liderança da NFC South.

Reforços importantes na defesa e no ataque : O técnico Dave Canales confirmou que o cornerback Mike Jackson, o running back Jonathon Brooks e o jogador da linha ofensiva Brady Christensen participaram integralmente do treino de quarta-feira. A expectativa é que os três saiam da lista de lesionados a tempo da partida de domingo.

: O técnico Dave Canales confirmou que o cornerback Mike Jackson, o running back Jonathon Brooks e o jogador da linha ofensiva Brady Christensen participaram integralmente do treino de quarta-feira. A expectativa é que os três saiam da lista de lesionados a tempo da partida de domingo. Estabilidade na secundária : Além do retorno de Jackson, o cornerback Will Lee III deve voltar após uma lesão na parte posterior da coxa. A equipe também contratou em definitivo o cornerback Marco Wilson, que estava no grupo de treinos, para o elenco de 53 jogadores, enquanto Jaycee Horn, selecionado para o Pro Bowl, permanece na lista de lesionados.

: Além do retorno de Jackson, o cornerback Will Lee III deve voltar após uma lesão na parte posterior da coxa. A equipe também contratou em definitivo o cornerback Marco Wilson, que estava no grupo de treinos, para o elenco de 53 jogadores, enquanto Jaycee Horn, selecionado para o Pro Bowl, permanece na lista de lesionados. Preocupação com lesões entre os tight ends : Tommy Tremble e Darren Waller ficaram fora do treino de quarta-feira por causa de lesões no joelho. Canales afirmou que a situação preocupa, deixando incerta a profundidade do elenco na posição de tight end.

: Tommy Tremble e Darren Waller ficaram fora do treino de quarta-feira por causa de lesões no joelho. Canales afirmou que a situação preocupa, deixando incerta a profundidade do elenco na posição de tight end. Ajustes entre running backs e recebedores : O running back Chuba Hubbard teve um dia de descanso programado na quarta-feira, após correr com a bola 27 vezes contra o Saints. Entre os wide receivers, Xavier Legette, ex-escolha de primeira rodada do draft, foi deslocado para a segunda unidade, atrás de John Metchie III, Tetairoa McMillan e Jalen Coker na lista de posições da Semana 11.

: O running back Chuba Hubbard teve um dia de descanso programado na quarta-feira, após correr com a bola 27 vezes contra o Saints. Entre os wide receivers, Xavier Legette, ex-escolha de primeira rodada do draft, foi deslocado para a segunda unidade, atrás de John Metchie III, Tetairoa McMillan e Jalen Coker na lista de posições da Semana 11. Recuperação defensiva: Sob o comando do coordenador defensivo interino Todd Wash, a defesa do Carolina contra o jogo terrestre limitou os adversários a um total de 131 jardas terrestres nas últimas duas semanas. O outside linebacker Jaelan Phillips vem de uma atuação que lhe rendeu o prêmio de Jogador Defensivo da Semana da NFC.

Novidades do Baltimore Ravens

O Baltimore tenta encerrar uma sequência de cinco derrotas após perder em casa por 23 a 20 para o Los Angeles Chargers, que ainda não havia vencido, na noite de segunda-feira.

Trocas na posição de quarterback e Jacoby Brissett : Com Lamar Jackson e o reserva Tyler Huntley na lista de lesionados, o Ravens fez uma troca para contratar o veterano Jacoby Brissett antes da Semana 10. Brissett lançou para 340 jardas contra o Chargers, recorde da franquia para uma estreia, e deve começar como titular pela segunda partida consecutiva.

: Com Lamar Jackson e o reserva Tyler Huntley na lista de lesionados, o Ravens fez uma troca para contratar o veterano Jacoby Brissett antes da Semana 10. Brissett lançou para 340 jardas contra o Chargers, recorde da franquia para uma estreia, e deve começar como titular pela segunda partida consecutiva. Dificuldades no jogo terrestre : O Baltimore conseguiu apenas 16 jardas terrestres na noite de segunda-feira. O astro Derrick Henry teve média inferior a 3,5 jardas por corrida em quatro de seus últimos cinco jogos, enquanto uma linha ofensiva reformulada, liderada pelo center Cam Jurgens, contratado recentemente, segue com dificuldades para proteger o quarterback e abrir espaço para as corridas.

: O Baltimore conseguiu apenas 16 jardas terrestres na noite de segunda-feira. O astro Derrick Henry teve média inferior a 3,5 jardas por corrida em quatro de seus últimos cinco jogos, enquanto uma linha ofensiva reformulada, liderada pelo center Cam Jurgens, contratado recentemente, segue com dificuldades para proteger o quarterback e abrir espaço para as corridas. Atualizações sobre lesões importantes : O defensive tackle Nnamdi Madubuike (parte posterior da coxa) não participou do treino de quarta-feira. O safety Jaylinn Hawkins (joelho) e o guard Vega Ioane (joelho/ombro) tiveram participação limitada.

: O defensive tackle Nnamdi Madubuike (parte posterior da coxa) não participou do treino de quarta-feira. O safety Jaylinn Hawkins (joelho) e o guard Vega Ioane (joelho/ombro) tiveram participação limitada. Mudanças entre os chutadores: Com o kicker Tyler Loop na lista de lesionados e Jake Moody contratado recentemente pelo Atlanta após deixar o grupo de treinos, o Baltimore optou por Riley Patterson, que acertou suas duas tentativas de field goal na estreia pela equipe, na segunda-feira.

Carolina Panthers CAR Sequência Baltimore Ravens BAL CAR CAR BAL BAL Todos os jogos Todos os jogos New Orleans Saints NO 17 20 Carolina Panthers CAR V Carolina Panthers CAR 21 26 Denver Broncos DEN D Green Bay Packers GB 27 19 Carolina Panthers CAR D Carolina Panthers CAR 13 43 Tampa Bay Buccaneers TB D Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 98 Todos os jogos Todos os jogos Baltimore Ravens BAL 20 23 Los Angeles Chargers LAC D Baltimore Ravens BAL 10 33 Jacksonville Jaguars JAX D Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL D Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN D Cleveland Browns CLE 13 10 Baltimore Ravens BAL D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 63