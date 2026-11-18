Horário de Buffalo Bills x Miami Dolphins

O Buffalo Bills recebe o Miami Dolphins no Highmark Stadium, em Orchard Park, Nova York, em um confronto entre equipes da AFC East pela 11ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 22 de novembro, às 14:00 (BRT).

Líder da AFC, o Bills (8–1) enfrenta um Dolphins (1–8) desfalcado por lesões e comandado em campo pelo quarterback reserva Kyle McCord. Miami pode ter perdido três jogos seguidos desde sua única vitória na temporada, contra o Jets, mas disputou todos eles de forma equilibrada: as três derrotas somaram uma diferença de apenas 17 pontos.

Como assistir a Buffalo Bills x Miami Dolphins

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.



O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.



Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN. O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN serve principalmente para contornar restrições geográficas e bloqueios de transmissões locais. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, é possível assistir a jogos fora da área de cobertura local ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam sua velocidade de conexão durante transmissões de grande audiência, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias das equipes de Buffalo Bills x Miami Dolphins

Notícias do Buffalo Bills

Buffalo realizou um treino leve na quarta-feira para começar a preparação sob o comando de Joe Brady, técnico em seu primeiro ano, com foco em evitar um tropeço inesperado antes do difícil confronto com o Kansas City Chiefs na noite de Ação de Graças.

Preocupações na secundária : O cornerback titular Christian Benford (punho) e o cornerback que atua no slot Dee Alford (concussão) deixaram mais cedo o jogo da semana 10 contra o Jets. Se Benford não puder atuar, Buffalo está preparado para contar com o veterano Tre'Davious White na posição.

: O cornerback titular Christian Benford (punho) e o cornerback que atua no slot Dee Alford (concussão) deixaram mais cedo o jogo da semana 10 contra o Jets. Se Benford não puder atuar, Buffalo está preparado para contar com o veterano Tre'Davious White na posição. Elenco e atualizações da lista de lesionados : O wide receiver Tyrell Shavers (joelho) está retornando ao elenco de 53 jogadores após um período de ausência. Enquanto isso, Buffalo colocou o guard Ar'maj Reed-Adams na lista de lesionados, encerrando sua temporada, dispensou o guard Nick Broeker e contratou o defensive back Te'Cory Couch para o elenco de treino. O wide receiver Joshua Palmer permanece na lista de lesionados devido a uma lesão na parte posterior da coxa até pelo menos 6 de dezembro.

: O wide receiver Tyrell Shavers (joelho) está retornando ao elenco de 53 jogadores após um período de ausência. Enquanto isso, Buffalo colocou o guard Ar'maj Reed-Adams na lista de lesionados, encerrando sua temporada, dispensou o guard Nick Broeker e contratou o defensive back Te'Cory Couch para o elenco de treino. O wide receiver Joshua Palmer permanece na lista de lesionados devido a uma lesão na parte posterior da coxa até pelo menos 6 de dezembro. Linha ofensiva e linebackers : O right tackle titular Spencer Brown (tornozelo) participou de quase todas as jogadas na semana 10, apesar de ter chegado ao fim de semana com poucas chances de atuar. O right guard O'Cyrus Torrence não participou do treino de quarta-feira por motivos pessoais, enquanto o linebacker Dorian Williams (panturrilha) está sendo monitorado depois de deixar o jogo contra o Jets perto do fim.

: O right tackle titular Spencer Brown (tornozelo) participou de quase todas as jogadas na semana 10, apesar de ter chegado ao fim de semana com poucas chances de atuar. O right guard O'Cyrus Torrence não participou do treino de quarta-feira por motivos pessoais, enquanto o linebacker Dorian Williams (panturrilha) está sendo monitorado depois de deixar o jogo contra o Jets perto do fim. Momento recente: A defesa de Buffalo não sofreu touchdowns em dois jogos consecutivos. No ataque, o quarterback Josh Allen busca dar novo impulso ao jogo aéreo, que teve um primeiro tempo lento na semana 10, com o apoio do running back James Cook.

Notícias do Miami Dolphins

Jeff Hafley, técnico em seu primeiro ano, conduz uma ampla reformulação do elenco, agravada por lesões graves em todos os setores da equipe.

Quarterback reserva e jogo terrestre : Com o quarterback titular Malik Willis e o running back de destaque De'Von Achane na lista de lesionados, o quarterback calouro Kyle McCord fará sua segunda partida como titular na NFL.

: Com o quarterback titular Malik Willis e o running back de destaque De'Von Achane na lista de lesionados, o quarterback calouro Kyle McCord fará sua segunda partida como titular na NFL. Linha defensiva desfalcada : O interior da linha defensiva de Miami foi devastado por lesões que encerraram a temporada de Zach Sieler (bíceps), Jordan Phillips (bíceps) e Zeek Biggers (joelho). Calouros e jogadores jovens da linha, como Kenneth Grant e Keith Cooper Jr., terão uma carga de trabalho elevada.

: O interior da linha defensiva de Miami foi devastado por lesões que encerraram a temporada de Zach Sieler (bíceps), Jordan Phillips (bíceps) e Zeek Biggers (joelho). Calouros e jogadores jovens da linha, como Kenneth Grant e Keith Cooper Jr., terão uma carga de trabalho elevada. Relatório do treino de quarta-feira : O Dolphins incluiu 11 jogadores no relatório de lesões de quarta-feira. O center Aaron Brewer (concussão) permanece no protocolo e não treinou, o que deixa Andrew Meyer (pescoço, participação limitada) como provável titular mais uma vez. O safety Dante Trader Jr. (ombro/virilha), o wide receiver Jared Wayne (quadríceps), o punter Bradley Pinion (virilha) e o cornerback Jaylin Simpson (joelho) também não treinaram.

: O Dolphins incluiu 11 jogadores no relatório de lesões de quarta-feira. O center Aaron Brewer (concussão) permanece no protocolo e não treinou, o que deixa Andrew Meyer (pescoço, participação limitada) como provável titular mais uma vez. O safety Dante Trader Jr. (ombro/virilha), o wide receiver Jared Wayne (quadríceps), o punter Bradley Pinion (virilha) e o cornerback Jaylin Simpson (joelho) também não treinaram. Wide receivers calouros: Os wide receivers Chris Bell (joelho) e Caleb Douglas (ombro, camisa que impede contato físico) tiveram participação limitada na quarta-feira, embora Douglas espere jogar no domingo.

Buffalo Bills BUF Sequência Miami Dolphins MIA BUF BUF MIA MIA Todos os jogos Todos os jogos New York Jets NYJ 12 31 Buffalo Bills BUF V Minnesota Vikings MIN 6 23 Buffalo Bills BUF V Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL V Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF V Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 160 Todos os jogos Todos os jogos Indianapolis Colts IND 24 22 Miami Dolphins MIA D Miami Dolphins MIA 9 19 Detroit Lions DET D Miami Dolphins MIA 19 24 New England Patriots NE D New York Jets NYJ 25 28 Miami Dolphins MIA V Miami Dolphins MIA 24 31 Cincinnati Bengals CIN D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 102