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NFL
Baltimore RavensBaltimore Ravens
M&T Bank Stadium
Cincinnati BengalsCincinnati Bengals
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Como assistir a Baltimore Ravens x Cincinnati Bengals AO VIVO pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início

Baltimore Ravens x Cincinnati Bengals
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, horário de início e notícias das equipes

Horário de início de Baltimore Ravens x Cincinnati Bengals

NFL
M&T Bank Stadium

O Baltimore Ravens receberá o Cincinnati Bengals no M&T Bank Stadium, em Baltimore, Maryland, em um confronto entre equipes da AFC North na Semana 7 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 25 de outubro, às 13h ET / 10h PT (17h GMT).

O confronto da AFC North ganha ainda mais importância porque a diferença entre as quatro equipes da divisão é mínima. O Ravens venceu o Bengals por 24 a 0, sem sofrer pontos, no último encontro entre os dois, em dezembro de 2025.

Como assistir a Baltimore Ravens x Cincinnati Bengals

Nos EUA:

CBS / Paramount+ / Fubo

No Reino Unido:

DAZN Game Pass / 5Action

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Notícias das equipes para Baltimore Ravens x Cincinnati Bengals

Notícias do Baltimore Ravens

A principal questão para o Ravens é a condição de Lamar Jackson, quarterback central para a franquia. Jackson perdeu os últimos dois jogos por uma lesão no tornozelo esquerdo. Ele voltou a treinar na quarta-feira, mas de forma limitada. Segundo relatos, porém, ele evitava apoiar o tornozelo e deixou as instalações mancando visivelmente, o que mantém sua participação no domingo bastante incerta. Se não puder jogar, Tyler "Snoop" Huntley será titular pela terceira partida consecutiva.

  • Situação dos quarterbacks: Lamar Jackson (tornozelo) segue em avaliação diária após participar de um treino de forma limitada. Se ficar fora, Tyler Huntley (429 jardas, 3 passes para touchdown e nenhuma interceptação nesta temporada) assumirá o comando.
  • Reforço na linha ofensiva: O center Cam Jurgens, recém-contratado, participou integralmente do treino de quarta-feira após uma concussão. Seu retorno deve permitir que Vega Ioane volte à posição de guard pelo lado direito, dando a Baltimore sua formação mais forte da linha ofensiva nesta temporada.
  • Preocupações na linha defensiva: O outside linebacker Tavius Robinson (lesão no músculo peitoral) não treinou na quarta-feira. O jogador da linha defensiva Calais Campbell também não treinou, embora sua ausência tenha sido registrada como descanso para veteranos.
  • Outras lesões importantes: O wide receiver Rashod Bateman (ombro), o guard John Simpson (virilha) e o tackle Ronnie Stanley (dedo do pé/tornozelo) participaram dos treinos de forma limitada.

Notícias do Cincinnati Bengals

O Bengals chega à Semana 7 com pouquíssimos problemas físicos, após folgar na Semana 6. A equipe do técnico Zac Taylor tem uma lista de lesionados notavelmente curta em comparação com a de Baltimore, que conta com 15 jogadores.

  • Descansado e pronto: O defensive tackle B.J. Hill, que teve participação limitada no início da temporada, não consta mais da lista de lesionados.
  • Estabilidade na secundária: O Bengals conta com força máxima na secundária defensiva. Os safeties Jordan Battle e Bryan Cook estão totalmente recuperados enquanto se preparam para conter Derrick Henry e Zay Flowers.
  • Ausências prolongadas: O Bengals terá de disputar o restante da temporada sem o tight end Tanner Hudson, colocado na lista de lesionados após uma lesão no músculo peitoral que encerrou sua temporada. O wide receiver Andrei Iosivas (polegar) também permanece nessa lista.

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks


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