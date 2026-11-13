Horário de início de Atlanta Falcons x Kansas City Chiefs

O Atlanta Falcons recebe o Kansas City Chiefs no Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Geórgia), pela semana 10 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 15 de novembro, às 14:00 (BRT).

Embora o Kansas City (6-2) esteja invicto em casa, seu desempenho fora tem sido irregular. Andy Reid sabe que seus jogadores precisam manter a pressão sobre o Broncos na liderança da AFC West.

Apesar de ocupar a última posição da NFC South, o Atlanta (3-6) ainda está na disputa pela liderança da divisão, mas quer encerrar sua sequência de derrotas o quanto antes.

Como assistir a Atlanta Falcons x Kansas City Chiefs

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Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

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Notícias dos elencos de Atlanta Falcons e Kansas City Chiefs

Notícias do Atlanta Falcons

Mudanças antes do prazo final de trocas : O Falcons fez grandes mudanças no elenco pouco antes do prazo final, trocando o safety Jessie Bates III, três vezes escolhido para o time All-Pro, com o Jacksonville Jaguars e enviando o center Ryan Neuzil ao Baltimore Ravens em troca do guard Andrew Vorhees.

: O Falcons fez grandes mudanças no elenco pouco antes do prazo final, trocando o safety Jessie Bates III, três vezes escolhido para o time All-Pro, com o Jacksonville Jaguars e enviando o center Ryan Neuzil ao Baltimore Ravens em troca do guard Andrew Vorhees. Novos titulares : DeMarcco Hellams assume a vaga de safety titular deixada por Bates, e Corey Levin passa a ser o center titular.

: DeMarcco Hellams assume a vaga de safety titular deixada por Bates, e Corey Levin passa a ser o center titular. Mudança entre os chutadores : O Atlanta dispensou o veterano Nick Folk e contratou Jake Moody, que estava na equipe de treinos do Baltimore Ravens

: O Atlanta dispensou o veterano Nick Folk e contratou Jake Moody, que estava na equipe de treinos do Baltimore Ravens Boletim médico: O defensive tackle Gervon Dexter Sr. (doença) e o linebacker Kendal Daniels (tendão de Aquiles) participaram dos treinos com limitações, enquanto o edge rusher James Pearce Jr. (costas) e o defensive end Cameron Thomas (virilha) voltaram a treinar com limitações. O linebacker Divine Deablo (antebraço) não participou.

Notícias do Kansas City Chiefs

Estreia de Josh Downs : O Kansas City adquiriu o wide receiver Josh Downs do Indianapolis Colts, e a expectativa é que ele estreie pelo Chiefs nesta semana.

: O Kansas City adquiriu o wide receiver Josh Downs do Indianapolis Colts, e a expectativa é que ele estreie pelo Chiefs nesta semana. Situação de Patrick Mahomes : Mahomes não sofreu lesão estrutural no cotovelo do braço de arremesso após receber um impacto contra o Jets, treinou sem limitações e está plenamente encaminhado para começar como titular.

: Mahomes não sofreu lesão estrutural no cotovelo do braço de arremesso após receber um impacto contra o Jets, treinou sem limitações e está plenamente encaminhado para começar como titular. Boletim médico: O right tackle titular Jaylon Moore (tornozelo) e o defensive tackle novato Peter Woods (pescoço) perderam treinos consecutivos. O defensive tackle Omarr Norman-Lott (joelho) segue treinando com limitações, e o right tackle Jawaan Taylor descansou na quinta-feira (NIR).

Atlanta Falcons ATL Sequência Kansas City Chiefs KC ATL ATL KC KC Todos os jogos Todos os jogos Atlanta Falcons ATL 17 34 Cincinnati Bengals CIN D Tampa Bay Buccaneers TB 16 0 Atlanta Falcons ATL D Atlanta Falcons ATL 29 20 San Francisco 49ers SF V Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI D Atlanta Falcons ATL 23 30 Baltimore Ravens BAL D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 92 Todos os jogos Todos os jogos Kansas City Chiefs KC 35 12 New York Jets NYJ V Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC D Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC D Kansas City Chiefs KC 22 6 Los Angeles Chargers LAC V Las Vegas Raiders LVR 27 30 Kansas City Chiefs KC V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 114