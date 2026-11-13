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New York Jets v Kansas City ChiefsGetty Images Sport
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Como assistir a Atlanta Falcons x Kansas City Chiefs ao vivo pela NFL: duelo de running backs entre Bijan Robinson e Kenneth Walker III! Transmissões online, canais de TV e horário de início

Atlanta Falcons x Kansas City Chiefs
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Atlanta Falcons e Kansas City Chiefs, além do horário de início e das notícias sobre as equipes

Horário de início de Atlanta Falcons x Kansas City Chiefs

O Atlanta Falcons recebe o Kansas City Chiefs no Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Geórgia), pela semana 10 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 15 de novembro, às 14:00 (BRT).

Embora o Kansas City (6-2) esteja invicto em casa, seu desempenho fora tem sido irregular. Andy Reid sabe que seus jogadores precisam manter a pressão sobre o Broncos na liderança da AFC West.

Apesar de ocupar a última posição da NFC South, o Atlanta (3-6) ainda está na disputa pela liderança da divisão, mas quer encerrar sua sequência de derrotas o quanto antes.

Como assistir a Atlanta Falcons x Kansas City Chiefs

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, na ESPN e no Disney+.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN. O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

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Notícias dos elencos de Atlanta Falcons e Kansas City Chiefs

Notícias do Atlanta Falcons

  • Mudanças antes do prazo final de trocas: O Falcons fez grandes mudanças no elenco pouco antes do prazo final, trocando o safety Jessie Bates III, três vezes escolhido para o time All-Pro, com o Jacksonville Jaguars e enviando o center Ryan Neuzil ao Baltimore Ravens em troca do guard Andrew Vorhees.
  • Novos titulares: DeMarcco Hellams assume a vaga de safety titular deixada por Bates, e Corey Levin passa a ser o center titular.
  • Mudança entre os chutadores: O Atlanta dispensou o veterano Nick Folk e contratou Jake Moody, que estava na equipe de treinos do Baltimore Ravens
  • Boletim médico: O defensive tackle Gervon Dexter Sr. (doença) e o linebacker Kendal Daniels (tendão de Aquiles) participaram dos treinos com limitações, enquanto o edge rusher James Pearce Jr. (costas) e o defensive end Cameron Thomas (virilha) voltaram a treinar com limitações. O linebacker Divine Deablo (antebraço) não participou.

Notícias do Kansas City Chiefs

  • Estreia de Josh Downs: O Kansas City adquiriu o wide receiver Josh Downs do Indianapolis Colts, e a expectativa é que ele estreie pelo Chiefs nesta semana.
  • Situação de Patrick Mahomes: Mahomes não sofreu lesão estrutural no cotovelo do braço de arremesso após receber um impacto contra o Jets, treinou sem limitações e está plenamente encaminhado para começar como titular.
  • Boletim médico: O right tackle titular Jaylon Moore (tornozelo) e o defensive tackle novato Peter Woods (pescoço) perderam treinos consecutivos. O defensive tackle Omarr Norman-Lott (joelho) segue treinando com limitações, e o right tackle Jawaan Taylor descansou na quinta-feira (NIR).
Atlanta Falcons
ATL

Sequência

Kansas City Chiefs
KC

Todos os jogos

Atlanta Falcons
ATL
17
34
Cincinnati Bengals
CIN
D
Tampa Bay Buccaneers
TB
16
0
Atlanta Falcons
ATL
D
Atlanta Falcons
ATL
29
20
San Francisco 49ers
SF
V
Atlanta Falcons
ATL
23
31
Chicago Bears
CHI
D
Atlanta Falcons
ATL
23
30
Baltimore Ravens
BAL
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados92

Todos os jogos

Kansas City Chiefs
KC
35
12
New York Jets
NYJ
V
Denver Broncos
DEN
28
24
Kansas City Chiefs
KC
D
Seattle Seahawks
SEA
20
3
Kansas City Chiefs
KC
D
Kansas City Chiefs
KC
22
6
Los Angeles Chargers
LAC
V
Las Vegas Raiders
LVR
27
30
Kansas City Chiefs
KC
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados114

Confrontos

Atlanta Falcons
Empate
Kansas City Chiefs
1
0
4
NFL
Atlanta Falcons badge
Atlanta Falcons
ATL
17
Kansas City Chiefs badge
Kansas City Chiefs
KC
22
FJ
NFL
Kansas City Chiefs badge
Kansas City Chiefs
KC
17
Atlanta Falcons badge
Atlanta Falcons
ATL
14
FJ
NFL Preseason
Atlanta Falcons badge
Atlanta Falcons
ATL
14
Kansas City Chiefs badge
Kansas City Chiefs
KC
28
FJ
NFL
Atlanta Falcons badge
Atlanta Falcons
ATL
28
Kansas City Chiefs badge
Kansas City Chiefs
KC
29
FJ
NFL
Kansas City Chiefs badge
Kansas City Chiefs
KC
24
Atlanta Falcons badge
Atlanta Falcons
ATL
40
FJ
113Pontos marcados120

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