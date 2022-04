Como artistas estão usando o futebol para lidar com a saúde mental

2022 marca o ano da Euro Feminina da UEFA e da Copa do Mundo Masculina da FIFA. Durante toda esta semana, a VICE e a GOAL estarão colaborando para publicar histórias interessantes e perspicazes do mundo do futebol e da cultura dos fãs.

“Devemos falar sobre nossos sentimentos”, não é o tipo de coisa que você costuma encontrar em campos de futebol. Os cantos, bandeiras e palavrões lançados das arquibancadas, geralmente têm mais a ver com chutar a cabeça dos torcedores rivais do que lidar com emoções.

Mas é o tipo de sentimento que você encontra no trabalho do artista Corbin Shaw. Ele costurou à mão essas palavras em uma bandeira de futebol, ao lado das Cruzes de São Jorge estampadas com frases como ‘Soften Up Hard Lad’ e ‘Sweet & Tender Hooligan’.

E ele não está sozinho; apenas um de um número crescente de jovens artistas que trabalham hoje e usam o futebol como forma de enfrentar os estigmas em torno da saúde mental, sexualidade e violência que são difundidos na cultura britânica.

Shaw cresceu profundamente inserido no mundo do futebol; um fã de infância seguindo os passos de seu pai.

Mas, à medida que envelheceu, percebeu que algo não estava certo, que os homens não falavam sobre seus sentimentos, que chorar não era bom, que a violência era aceita. O futebol é a linguagem visual que ele usa para subverter isso. A história é a mesma com a maioria dos jovens artistas que usam o futebol em sua arte hoje.

JJ Guest cresceu de forma semelhante a Shaw, apoiando uma equipe e jogando o jogo, mas percebendo que ele nunca se encaixava.

“Olho para trás e percebo que a maioria das ideias que tenho de masculinidade e o que significa ser homem derivam da cultura do futebol de alguma forma”, diz ele.

“Eu estudava os jogadores e times obsessivamente para que meus amigos não descobrissem que eu era um impostor e, por sua vez, descobrissem que eu também era queer.

"Cantar as músicas e usar os lenços me deu uma sensação de proteção antes mesmo de entender do que eu precisava me proteger."

Seu trabalho se gloria na tensão sexual oculta, implícita e silenciosa do jogo. Ele cria esculturas de jogadores famosos presos em abraços apaixonados, redes de gol com a palavra ‘man on’, um par de belas bolas de porcelana penduradas em uma rede ensinada.

Sua conta no Instagram é uma celebração da sensualidade suada e musculosa do moderno astro do futebol masculino.

“Em última análise, estou tentando sequestrar as imagens e a linguagem do futebol para forçar as pessoas a considerar por que elas têm as opiniões que têm”, diz ele.

“Se você pode comemorar dois jogadores se beijando quando eles acabaram de marcar o gol da vitória, então você pode pelo menos tolerar dois homens de mãos dadas a caminho de casa.”

Trackie McLeod é um artista escocês que também cresceu cercado pelo futebol sem nunca sentir que realmente se encaixava.

É um sentimento que ele expressa perfeitamente em suas camisas de futebol: uma camisa vermelha com ‘Big Girl’s Bluse’ nas costas, uma azul que diz ‘Shirt Lifter’.

São obras de arte óbvias e diretas, destinadas a “recuperar palavras que são usadas para desmasculinizar e desvalorizar os homens, principalmente em ambientes heteronomrativos”, diz ele.

Outro trabalho apresenta camisas gêmeas do Celtic e do Rangers, cada uma apontando uma para a outra e dizendo 'Estou com o estúpido'.

A peça é sobre “tirar a raiva de estar naquele meio-termo nebuloso entre duas equipes conflitantes e não ser incomodado por nenhuma delas”, diz ele.

Brilhantemente, o título do trabalho é 'Esta obra de arte acabou de resolver o sectarismo?' Brincalhão, agressivo, bobo e sério em igual medida.

Alice May Williams, que cresceu torcendo pelo Liverpool, é igualmente subversiva em sua abordagem ao futebol.

Para um show sobre ansiedade na Science Gallery em 2019, Williams criou pinturas com frases como 'com você' e 'se você precisar', o tipo de coisas que os jogadores dizem uns aos outros em campo no calor do jogo, oferecendo apoio, mas nunca percebendo o quão gentis essas palavras realmente são.

“Eu tento sempre fazer meu trabalho expressar algo fora do mainstream, mas de uma forma gentil, ao invés de uma forma de confronto”, diz ela.

“Às vezes, você precisa aprender a se misturar para poder se destacar e falar contra o ambiente opressivo que está ilustrando. Você precisa acalmar seu público com uma sensação de segurança antes de apresentar tópicos que eles possam achar desafiadores ou contra suas sensibilidades.”

Na maioria das vezes, esses artistas sentem que não se encaixam necessariamente na cultura do futebol, seu gênero, estranheza ou interesses os tornaram perpétuos forasteiros, é por isso que eles usam isso em sua arte. O pintor de Sheffield, Conor Rogers, por outro lado, é tudo ou nada.

Ele cresceu em uma família obcecada pelo Sheffield United, seu avô é Brian the Blade, um grande personagem famoso por seus discursos na BBC Radio Sheffield, e jogou o jogo em alto nível em sua juventude.

“O futebol sempre teve sua influência em mim desde o dia em que nasci”, diz ele. “Eu o uso em minha arte por causa de seu significado cultural, tem um número enorme de possibilidades de ser usado como ferramenta para interpretar o mundo ao nosso redor.

“Seu papel é ser um método de traduzir minhas experiências pessoais vividas enquanto navega pelas conexões mais amplas com nossas comunidades, comportamentos, histórias, folclore, nosso senso de pertencimento e até mesmo a linguagem social do jogo.”

Seu trabalho é composto de pinturas incrivelmente ultra-detalhadas e fotorrealistas em materiais incomuns, incluindo uma série de retratos de gerentes de futebol emocionalmente forjados em fichas de apostas descartadas, com o logotipo da Ladbrokes em sua arte são muitas vezes preenchidos com a tristeza da derrota, a mágoa do rebaixamento ou a alegria da vitória.

“Estou usando o futebol como uma forma de comentário social, a linguagem de sua cultura pode ser aproveitada para nos expor ao que nos torna quem somos.

“Isso revela identidades e histórias, aumenta nossa compreensão de nossas conexões e desconexões compartilhadas, quero re-endereçar desafiadoramente estereótipos com sinceridade e abertura.”

Vale reconhecer que os artistas que lidam com o futebol dessa forma específica são, em sua maioria, brancos e homens. Isso ocorre em grande parte porque são artistas que trabalham com ideias nascidas de crescer em áreas e culturas majoritariamente brancas e da classe trabalhadora. Existem vários artistas não-brancos incríveis e fascinantes usando futebol em seus trabalhos, mas há uma ligação específica entre esses artistas. Ao longo do trabalho aqui, o futebol é usado para abordar grandes ideias na sociedade em geral; um veículo para esgueirar-se do pensamento crítico. Mas também pode ser usado como um gancho para fazer com que os fãs de futebol se interessem pela arte.

“Estou tentando usar o futebol para me conectar com um público mais amplo, para apresentar aos fãs de futebol a arte e vice-versa. Eu odeio arte contemporânea que é projetada para excluir pessoas através de significados obtusos, ou exigindo um certo nível de conhecimento ou experiência prévia para “pegar” o trabalho”, diz Alice May Williams.

E isso é importante porque, ao fisgar as pessoas com o futebol, você pode divulgar suas ideias com mais facilidade, e todos esses artistas têm algo a dizer.

“As ligações estatísticas entre resultados/jogos de futebol e abuso doméstico, violência por motivos raciais, violência anti-queer etc, tornam ainda mais importante para nós desafiar as maneiras pelas quais o futebol informa e constrói identidades masculinas e como os homens processam as emoções”. é como JJ Guest coloca.

São artistas que usam o futebol para fazer algo especial, falar sobre nossos sentimentos.

