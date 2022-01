Como Arthur revitalizou Juventus e comandou virada sobre a Roma

A Juventus enfrentou a Roma neste final de semana e, surpreendentemente, derrotou o time de José Mourinho por 4 a 3. A equipe de Turim chegou a ter dois gols de desvantagem, mas conseguiu reverteu o placar, com o brasileiro Arthur mudando o rumo da partida.

A Juve finalmente deu uma guinada? Em termos de números é visível, já que não perde um jogo desde o dia 27 de novembro do ano passado, mas restam dúvidas quanto a consistência da equipe.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Há, no entanto, um certo acerto para Massimiliano Allegri, técnico da equipe, que parece ter encontrado um time e um esquema de jogo ideal, já que enfrentou um começo de temporada difícil, principalmente devido ao desempenho oscilante.

Agora, o treinador passou utilizar o 4-3-3, sistema que entregou mais equilíbrio e compactação para o estilo tático da Juventus.

Isso é atestado pelos recentes desafios enfrentados com este sistema de jogo, é claro, também em virtude dos jogadores escolhidos. Com isso, podemos dizer que a Juventus trocou os pneus com o carro em movimento, quando Arthur e Álvaro Morata entraram em campo na última partida.

Na verdade, existem poucas dúvidas sobre a qualidade do brasileiro, principalmente sobre sua capacidade com a bola nos pés. Quando quer, porém, Arthur continua sendo um dos melhores meio-campistas da atualidade, com uma ampla possibilidade de melhora.

Contra a Roma, Allegri utilizou o brasileiro na metade do segundo tempo ao lado de Locatelli e McKennie. Estes últimos são considerados peças importantes do time italiano, principalmente na fase defensiva e ofensiva.

Arthur, em todo caso, é um jogador diferente do brasileiro que chegou em 2020. Ao liberar Locatelli, a Juve ganhou muito mais campo para percorrer com o brasileiro e, entre outras coisas, mostrando, mais uma vez, as suas qualidades como meio-campista.

Discurso semelhante de Morata que, ao entrar em campo, mostrou sua importância como um atacante pela ponta do tridente ofensivo da Juventus.

No gol de Locatelli, por exemplo, Morata atrai e arrasta um marcador, abrindo espaço para a construção ofensiva da Juve. De fato, o espanhol é um jogador, no momento, fundamental para o time de Allegri.

Esses são alguns dos sinais dados pela equipe de Massimiliano Allegri nos últimos jogos. No entanto, como sempre, será necessário manter essa consistência em outras partidas.

A premissa e dos primeiros desenvolvimentos nos gramados, a Juventus já venceu. Arthur, como tal, também.

Agora, a Juve enfrenta a Inter de Milão nesta quarta-feira (12), pela Supercopa Italiana, às 17h (de Brasília).