Como Alexander-Arnold se tornou uma estrela do Liverpool dentro e fora de campo

O talentoso jogador de 20 anos já é um dos ícones do time de Klopp, mas sua caminhada até o topo nem sempre foi tranquila

Na esquina de Anfield Road com a Sybil Road, em , foi pintado um enorme mural em homenagem ao título da Liga dos Campeões da última temporada. Não só para isso. Idealizador do projeto, o The Anfield Wrap (maior site e podcast de torcedores do Liverpool), queriam homenagear também a história de um menino da cidade que se tornou um ícone do time.

“Oh, uau!”, disse Trent Alexander-Arnold ao ver o graffiti. “É maior do que eu imaginava”. O lateral cresceu nos arredores da cidade e sempre foi um torcedor dos Reds. Toda sua carreira, desde a base, foi construída no Liverpool. Até por isso, em pouco tempo ele conquistou os torcedores.

“Como um rapaz tão talentoso pode parecer tão humilde?”, pergunta John Gibbons, co-fundador do The Anfield Wrap. “Ele já fez tanto pela comunidade da qual ele veio, tanto peso já foi colocado em seus ombros e ainda assim ele continua a crescer”.

Gibbons, que se aproximou muito de Alexander-Arnold e sua família durante a produção do mural, espera que o mural agrade a todos: “Esperamos que todos mundo goste do mural. Aqueles que vivem na cidade e aqueles que a visitam. Mas especialmente nós esperamos que inspire os jovens que veem Trent como uma inspiração e um modelo a ser seguido”.

“Como o próprio Trent disse [após a final da Liga dos Campeões], ele só uma um rapaz de Liverpool cujos sonhos se tornaram realidade”. A frase está até estampada no mural.

Alexander-Arnold, assim como muitos de seus companheiros, é um grande apoiador de causas sociais, tentando de alguma forma amenizar a fome e miséria de Merseyside, condado em que Liverpool fica localizado.

“É importante que esta mensagem esteja lá”, disse o lateral no evento de apresentação do mural. “Tomara que isso aumente um pouco a consciência das pessoas e que elas saibam podem devolver um pouco daquilo que recebem”.

O amor da comunidade de Liverpool por Alexander-Arnold vai além das quatro linhas. Embaixador de uma caridade local, ele fala com muita maturidade sobre como os jogadores devem ajudar nesses problemas e apoiar pessoas mais necessitadas.

“Você tem que estar preparado para ser um modelo. Não é mais só sobre segurar sua vaga no time, é sobre estar preparado para trabalhar duro e fazer todo o possível também fora do campo”.

“Eu acho que se você for uma boa pessoa, então os outros vão ver isso e começarão a se inspirar em você”. E certamente estão se inspirando em Alexander-Arnold.

O lateral já marcou Cristiano Ronaldo e Neymar em Liga dos Campões, Sane e Mane em jogos da Premier League e outros tantos jogadores que certamente lhe deram dor de cabeça. Porém, seu técnico na base afirma que o maior oponente dentro de campo foi outro: Brandon Barker.

Neil Critchley, que treinou Alexander-Arnold nas categorias de base do Liverpool, afirmar que “com certeza ele se lembrará de Barker”.

Alguns anos mais velho que o lateral do Liverpool, Barker talvez não alcance os mesmos níveis. Hoje, ele está emprestado ao time de Steven Gerrard, por sinal, o , da .

Mas em 2016, ele colocou Trent no bolso. No jogo válido pelo sub-21, em Anfield, Barker fez um gol e deu assistência nos outros dois na vitória por 3 a 0. O lateral foi até substituído do jogo porque realmente as coisas não iam nada bem.

“Foi uma das primeiras vezes que joguei na lateral direita”, admite Alexander-Arnold, que começou na base como zagueiro. “Eu não tinha jogado lá com muitas vezes. Eu enfrentei um time inacreditável e um jogador inacreditável, como era Brandon Barker”.

"Isso me traz lembranças ruins, mas são esses tipos de jogos que ajudam você a aprender”, completa o lateral.

E parece que Alexander-Arnold aprendeu bem com as derrotas na sua vida. Desde que subiu para o time profissional do Liverpool, foram mais vitórias do que derrotas. Ele estreou no time principal em setembro de 2016 e hoje já está próximo de completar 100 jogos com os Reds.

A trajetória dele, que hoje é um dos nomes indiscutíveis da seleção inglesa, inclui duas finais de Liga dos Campeões. Nesta terça, ele e o Liverpool começam a caminhada em busca da terceira final consecutiva, contra o Napoli, fora de casa.

Alexander-Arnold com certeza tem muitas pessoas para agradecer. Incluindo Brandon Barker.