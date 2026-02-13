Como adquirir ingressos para a Liga dos Campeões 2026 do Manchester City: próximos jogos, preços dos ingressos e muito mais

Os torcedores do Manchester City já estão acostumados a ver seu time conquistando títulos e troféus, e esperam aumentar ainda mais a coleção de conquistas no Etihad Stadium nesta temporada. Você pode se juntar a eles nessa busca pela glória reservando hoje mesmo seus ingressos para os jogos.

A segunda metade da temporada promete ser emocionante para o Manchester City, especialmente na Europa. Por que não aproveitar essa jornada com eles? Deixe o GOAL fornecer todas as informações essenciais sobre ingressos para os próximos jogos do Manchester City na Liga dos Campeões, incluindo como comprá-los e quanto custam.

Próximos jogos do Manchester City na Liga dos Campeões?

Data Jogo (GMT) Local Ingressos Ter/Quarta, 10-11 de março A definir contra o Manchester City (20h) A definir (fora de casa) Ingressos Terça/Quarta, 17-18 de março Manchester City x A definir (20h) Estádio Etihad (Manchester) Ingressos

Como comprar ingressos para a Liga dos Campeões do Manchester City

Os ingressos para o Manchester City raramente são colocados à venda para o público em geral. O Cityzens tem uma base de fãs dedicada, e o Etihad esgota rapidamente.

Para os jogos da Premier League, 46.000 lugares em um estádio com capacidade para 53.400 pessoas já estão reservados para os titulares de ingressos para a temporada. Provavelmente, você precisará ser membro do Manchester City (Matchday Member) para poder comprar ingressos através do clube para esses jogos.

Exceções podem ocorrer para jogos durante a fase de grupos da Liga dos Campeões ou jogos da FA Cup ou Carabao Cup, quando a demanda tende a ser menor. No entanto, não há garantias e a disponibilidade pode variar.

Embora o portal oficial do clube seja a maneira mais segura para os torcedores comprarem ingressos para o Manchester City, aqueles que desejam assistir a uma partida da Liga dos Campeões podem considerar sites de revenda secundários, como o StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de obter ingressos.

Quanto custam os ingressos para a Liga dos Campeões do Manchester City?

Os ingressos para o jogo fora de casa na Noruega contra o Bodo/Glimt foram disponibilizados em meados de dezembro para os membros do clube Manchester City, ao preço de £ 25,50.

Se você estiver comprando ingressos para a Liga dos Campeões diretamente do clube para jogos no Etihad Stadium, o preço para adultos varia de £ 25 (Tribuna Familiar Nível 0 e Tribuna Sul Níveis 0 e 3) a £ 50 (assentos premium sem hospitalidade na seção 93:20). Os preços também variam para ingressos com desconto, com maiores de 65 anos e jovens de 18 a 21 anos pagando entre £ 22 e £ 37, enquanto menores de 18 anos podem entrar por apenas £ 10 na arquibancada familiar ou por até £ 25 na seção 93:20.

Fique atento ao portal oficial de ingressos do clube para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços. Os ingressos em sites de revenda secundários, como o StubHub, estão disponíveis atualmente a partir de £ 95.

Quais pacotes de hospitalidade do Manchester City estão disponíveis para os jogos da Liga dos Campeões?

Os pacotes de hospitalidade do Manchester City também são uma ótima maneira para não membros garantirem lugares nos jogos. Eles tendem a esgotar mais lentamente do que os ingressos nos mercados primário e secundário, portanto, podem ser uma boa opção quando outras opções são limitadas.

Aqui, apresentamos uma seleção dos pacotes de hospitalidade disponíveis para os jogos do Manchester City no Etihad Stadium:

The Mancunian (a partir de £ 390)

Uma dose da cultura de Manchester com música ao vivo e decoração local. Você tem um menu inspirado em brasseries e bebidas disponíveis para compra no dia ou através de pacotes pré-reservados.

The Tunnel Club (a partir de £ 570)

(The Tunnel Club Premier – a partir de £ 870)

Acesso aos bastidores, para que você possa cumprimentar o time do MCFC quando eles chegarem. Há também um menu sazonal contemporâneo, bebidas incluídas e assentos executivos acolchoados. Toques adicionais incluem entrevistas ao vivo na suíte, entretenimento com DJ e um quiz na suíte com prêmios.

Backstage (a partir de £ 1.140)

Uma atualização da experiência do “Tunnel Club”. Vá aos bastidores e veja em primeira mão toda a preparação para um dia de jogo, incluindo uma conversa privada com um membro da equipe de operações do Pep e um tour pelos bastidores do estádio com uma lenda do clube.

História do Etihad Stadium

O City of Manchester Stadium, atualmente conhecido como Etihad Stadium por motivos de patrocínio, é a casa do Manchester City desde 2003. Foi inaugurado oficialmente um ano antes, pois foi o principal ponto focal dos Jogos da Commonwealth de 2002.

Tem uma capacidade atual de 53.600 pessoas, tornando-o o sétimo maior estádio de futebol da Inglaterra e o décimo primeiro maior do Reino Unido. Além de sediar principalmente os jogos do Manchester City, o Etihad também sediou a final da Copa da UEFA de 2008, jogos internacionais de futebol da Inglaterra, jogos da liga de rúgbi, lutas de boxe, jogos internacionais da seleção inglesa de rúgbi e shows musicais.