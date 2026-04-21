Como acompanhar Salem Al Dawsari na Copa do Mundo de 2026: ingressos, informações e muito mais sobre a Copa do Mundo da Arábia Saudita

Os Falcões Verdes estão prontos para voar alto no cenário mundial mais uma vez. Liderada por seu capitão carismático e ícone do futebol asiático, Salem Al Dawsari, a Arábia Saudita garantiu oficialmente sua vaga na Copa do Mundo da FIFA de 2026.

A Arábia Saudita foi sorteada para um grupo fascinante, que a levará a disputar partidas em alguns dos estádios mais avançados tecnologicamente da América do Norte.

Após sua histórica classificação, confirmada após um empate decisivo com o Iraque em Jeddah, a demanda para ver o astro do Al Hilal ao vivo disparou.

O GOAL traz todos os detalhes essenciais e informações sobre como comprar ingressos para assistir aos Falcões Verdes, que buscam repetir suas façanhas contra adversários de peso em solo americano.

Quando a Arábia Saudita jogará na Copa do Mundo de 2026?

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Arábia Saudita x Uruguai Hard Rock Stadium, Miami, FL Ingressos 21 de junho de 2026 Espanha x Arábia Saudita Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA Ingressos 26 de junho de 2026 Cabo Verde x Arábia Saudita Estádio NRG, Houston, TX Ingressos

Onde comprar ingressos para a Copa do Mundo da Arábia Saudita?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata, e as vendas permanecerão abertas até o final do torneio. Esta é a última oportunidade de adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata, e as vendas permanecerão abertas até o final do torneio. Esta é a última oportunidade de adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Esta plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Esta plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo na Arábia Saudita?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 estão sujeitos a preços dinâmicos, o que significa que os custos variam de acordo com o local, o adversário e a proximidade do evento. Assistir a um ícone regional como Salem Al Dawsari naturalmente eleva os preços devido ao grande volume de interesse do Oriente Médio e da diáspora saudita.

Categoria 3 (Mais barata): Esses assentos geralmente ficam nas arquibancadas superiores ou atrás das traves. Embora os preços oficiais comecem em torno de US$ 70, a alta demanda pelos jogos da Arábia Saudita faz com que, atualmente, eles estejam sendo vendidos no mercado secundário por valores entre US$ 195 e US$ 450.

Esses assentos geralmente ficam nas arquibancadas superiores ou atrás das traves. Embora os preços oficiais comecem em torno de US$ 70, a alta demanda pelos jogos da Arábia Saudita faz com que, atualmente, eles estejam sendo vendidos no mercado secundário por valores entre US$ 195 e US$ 450. Categoria 2: Oferecem um ótimo equilíbrio entre preço e visão, geralmente localizados nos cantos ou nas seções do meio do estádio. Espere pagar entre US$ 500 e US$ 950.

Oferecem um ótimo equilíbrio entre preço e visão, geralmente localizados nos cantos ou nas seções do meio do estádio. Espere pagar entre US$ 500 e US$ 950. Categoria 1: A experiência premium. Esses assentos ficam ao longo das laterais do campo e oferecem a melhor visão das jogadas criativas de Al Dawsari. Os preços podem variar de US$ 1.300 a mais de US$ 3.500 para jogos de grupo de grande destaque, como a estreia em Miami.

A experiência premium. Esses assentos ficam ao longo das laterais do campo e oferecem a melhor visão das jogadas criativas de Al Dawsari. Os preços podem variar de US$ 1.300 a mais de US$ 3.500 para jogos de grupo de grande destaque, como a estreia em Miami. Hospitalidade: Para os fãs que buscam luxo, os pacotes de hospitalidade incluem serviço de catering gourmet e acesso a lounges. Esses pacotes geralmente custam a partir de US$ 1.500 e podem chegar a US$ 15.000 para suítes privativas em locais de classe mundial, como o Mercedes-Benz Stadium.

A melhor estratégia para economizar é comprar assim que seus planos de viagem forem confirmados. Os ingressos mais baratos são sempre os primeiros a se esgotar, e os preços raramente caem à medida que a data de início do torneio se aproxima.

Como comprar ingressos com pacotes de hospitalidade na Arábia Saudita?

Se você quiser assistir aos Falcões Verdes com estilo, há vários níveis de hospitalidade disponíveis para a Copa do Mundo de 2026:

Match Club: Este é o nível básico de hospitalidade, oferecendo um assento da categoria premium, além de acesso a um menu tipo delicatessen e a áreas de bar comuns antes e depois do jogo.

Este é o nível básico de hospitalidade, oferecendo um assento da categoria premium, além de acesso a um menu tipo delicatessen e a áreas de bar comuns antes e depois do jogo. Match Pavilion: Um nível acima, com lounges climatizados, comida de alta qualidade e vistas privilegiadas do estádio. Os preços geralmente começam em torno de US$ 2.500 por partida.

Um nível acima, com lounges climatizados, comida de alta qualidade e vistas privilegiadas do estádio. Os preços geralmente começam em torno de US$ 2.500 por partida. The Pearl Lounge: Localizado em grandes estádios como o Hard Rock Stadium, oferece o máximo em luxo, incluindo refeições de seis pratos e serviço de concierge dedicado.

Localizado em grandes estádios como o Hard Rock Stadium, oferece o máximo em luxo, incluindo refeições de seis pratos e serviço de concierge dedicado. Acompanhe seu time: Um pacote de hospitalidade especializado que garante a você um assento VIP para todos os três jogos da Arábia Saudita na fase de grupos, independentemente da cidade em que forem disputados. Esta é a melhor maneira de acompanhar Al Dawsari sem o incômodo de reservas individuais.

O que esperar de Salem Al Dawsari jogando pela Arábia Saudita

Al Dawsari tem sido o coração do futebol saudita há mais de uma década. Sua agilidade, finalização precisa e visão de jogo fizeram dele um pesadelo para os zagueiros na Liga dos Campeões da AFC, e ele traz essa mesma intensidade para a seleção nacional.

Nesta fase de sua carreira, Al Dawsari também se tornou um sofisticado armador, muitas vezes recuando para dar passes em profundidade precisos para os jovens atacantes da Arábia Saudita. Sua simples presença muda o equilíbrio da partida, muitas vezes atraindo vários defensores para si e criando espaço para seus companheiros.

Além da tática, assistir a Al Dawsari é uma questão de clima. Sempre que ele toca na bola, o estádio explode. Para muitos torcedores nos EUA, Canadá e México, esta será uma oportunidade única na vida de ver o homem que marcou um dos gols mais famosos da história da Copa do Mundo contra a Argentina. Espera-se que as partidas da Arábia Saudita sejam algumas das mais animadas de todo o torneio, repletas de bandeiras verdes, cantos ritmados e a habilidade inegável do Tornado.