Os Guerreiros do Deserto estão prontos para conquistar a América do Norte. Liderada por seu lendário capitão e gênio técnico, Riyad Mahrez, a Argélia se prepara para mostrar seu estilo característico no maior palco de todos: a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

A Argélia é há muito tempo uma potência do continente, conhecida por uma torcida apaixonada e um estilo de jogo que combina disciplina tática com momentos de genialidade individual. Com Mahrez tendo conquistado a Premier League inglesa e agora levando seu talento de classe mundial para o cenário global, a demanda para ver os Fennecs na América do Norte atingiu um ponto de fervor.

O GOAL tem todas as informações sobre ingressos que você precisa, com as melhores maneiras de garantir seu lugar e assistir à Argélia em busca da glória do outro lado do Atlântico.

Quando a Argélia joga na Copa do Mundo de 2026?

Data Calendário Local Ingressos 17 de junho de 2026 Argentina x Argélia Hard Rock Stadium, Miami, FL Ingressos 23 de junho de 2026 Jordânia x Argélia NRG Stadium, Houston, TX Ingressos 28 de junho de 2026 Argélia x Áustria Estádio MetLife, East Rutherford, NJ Ingressos

Onde comprar ingressos para a Copa do Mundo da Argélia?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo na Argélia?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 estão sujeitos a preços dinâmicos, o que significa que os custos variam de acordo com o local, o adversário e a proximidade do evento.

Assistir a um talento como Riyad Mahrez naturalmente eleva os preços devido ao grande volume de interesse dos puristas do futebol e da comunidade argelina.

Categoria 3 (Mais barata): Esses assentos geralmente ficam nas arquibancadas superiores ou atrás das traves. Embora os preços oficiais possam começar em apenas US$ 70 para certas partidas, a alta demanda pelos jogos da Argélia faz com que, atualmente, esses ingressos sejam vendidos no mercado secundário por valores entre US$ 175 e US$ 380. Eles representam a melhor opção para torcedores com orçamento limitado.

Esses assentos geralmente ficam nas arquibancadas superiores ou atrás das traves. Embora os preços oficiais possam começar em apenas US$ 70 para certas partidas, a alta demanda pelos jogos da Argélia faz com que, atualmente, esses ingressos sejam vendidos no mercado secundário por valores entre US$ 175 e US$ 380. Eles representam a melhor opção para torcedores com orçamento limitado. Categoria 2: Oferecem um ótimo equilíbrio entre preço e visão, geralmente localizados nos cantos ou nas seções do meio do estádio. Espere pagar entre US$ 400 e US$ 850.

Oferecem um ótimo equilíbrio entre preço e visão, geralmente localizados nos cantos ou nas seções do meio do estádio. Espere pagar entre US$ 400 e US$ 850. Categoria 1: A experiência premium. Esses assentos ficam ao longo das laterais do campo e oferecem a melhor visão do incrível controle de bola e habilidade de cruzamento de Mahrez. Os preços podem variar de US$ 1.100 a mais de US$ 2.800 para jogos de grupos de alto nível.

A experiência premium. Esses assentos ficam ao longo das laterais do campo e oferecem a melhor visão do incrível controle de bola e habilidade de cruzamento de Mahrez. Os preços podem variar de US$ 1.100 a mais de US$ 2.800 para jogos de grupos de alto nível. Hospitalidade: Para os torcedores que buscam luxo, os pacotes de hospitalidade incluem serviço de catering gourmet e acesso a lounges. Esses pacotes geralmente custam a partir de US$ 1.500 e podem chegar a US$ 12.000 para suítes privativas em estádios de classe mundial, como o MetLife ou o Hard Rock.

A melhor estratégia para economizar é comprar assim que seus planos de viagem forem confirmados. Os ingressos mais baratos são sempre os primeiros a se esgotar, e os preços raramente caem à medida que a data de início do torneio se aproxima.

Como comprar ingressos de hospitalidade para a Argélia?

Se você quiser assistir aos Fennecs com todo o estilo, há vários níveis de hospitalidade disponíveis para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México:

Match Club: Este é o nível básico de hospitalidade, oferecendo um assento da categoria premium, além de acesso a um menu estilo deli e áreas de bar comunitárias antes e depois do jogo. É uma ótima maneira de curtir a atmosfera sem as filas habituais do estádio.

Este é o nível básico de hospitalidade, oferecendo um assento da categoria premium, além de acesso a um menu estilo deli e áreas de bar comunitárias antes e depois do jogo. É uma ótima maneira de curtir a atmosfera sem as filas habituais do estádio. Match Pavilion: Um nível acima, com lounges climatizados, comida de alta qualidade e vistas privilegiadas do estádio. Os preços geralmente começam em torno de US$ 2.000 por partida.

Um nível acima, com lounges climatizados, comida de alta qualidade e vistas privilegiadas do estádio. Os preços geralmente começam em torno de US$ 2.000 por partida. The Pearl Lounge: Localizado em grandes estádios como o MetLife Stadium, oferece o auge do luxo, incluindo refeições de seis pratos e serviço de concierge dedicado. É aqui que você vai para a experiência VIP definitiva.

Localizado em grandes estádios como o MetLife Stadium, oferece o auge do luxo, incluindo refeições de seis pratos e serviço de concierge dedicado. É aqui que você vai para a experiência VIP definitiva. Acompanhe seu time: Um pacote de hospitalidade especializado que garante a você um assento VIP para todos os três jogos da Argélia na fase de grupos, independentemente da cidade em que forem disputados. Esta é a melhor maneira de acompanhar Mahrez sem o incômodo de reservas individuais e o estresse da viagem.

O que esperar de Riyad Mahrez jogando pela Argélia

Mahrez tem sido o coração criativo da seleção argelina há anos. Seu primeiro toque suave como seda, sua habilidade de driblar defensores com um simples movimento de corpo e sua precisão mortal em jogadas ensaiadas fizeram dele uma estrela global. Ele traz um nível de compostura e liderança que é vital no ambiente de alta pressão de uma Copa do Mundo.

Além da tática, assistir a Mahrez é um espetáculo. Toda vez que ele recebe a bola, há uma respiração coletiva no estádio.

Para muitos torcedores da América do Norte, esta será uma oportunidade única na vida de ver um dos jogadores mais elegantes da história do futebol. Espera-se que as partidas da Argélia sejam algumas das mais animadas de todo o torneio, repletas do verde e branco da bandeira nacional e do ritmo dos tambores dos torcedores do Fennec.