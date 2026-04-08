Como acompanhar o Iraque na Copa do Mundo de 2026: onde comprar ingressos, voos, fazer reservas e muito mais

Enquanto o Iraque se prepara para arrasar na Copa do Mundo da FIFA 2026, que será disputada nos EUA, no Canadá e no México, os torcedores de Bagdá a Detroit estão se preparando para uma peregrinação histórica em apoio à seleção verde e branca.
Seja você viajando do Oriente Médio ou se juntando à enorme diáspora na América do Norte, o GOAL oferece o guia definitivo para garantir ingressos para os jogos, encontrar as melhores ofertas de voos e reservar sua hospedagem nas cidades-sede.
Qual é a programação do Iraque na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?
Com o Iraque pronto para empolgar as multidões na América do Norte, aqui está a previsão preliminar dos jogos da fase de grupos. Não se esqueça de marcar essas datas na sua agenda para garantir sua viagem com antecedência.
|Data
|Jogo (Hora local)
|Local (Cidade)
|Ingressos
|16 de junho de 2026
|Iraque x Noruega (18h)
|Gillette Stadium (Boston/Foxborough, MA)
|Ingressos
|22 de junho de 2026
|França x Iraque (17h)
|Lincoln Financial Field (Filadélfia, PA)
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Senegal x Iraque (15h)
|BMO Field (Toronto, Canadá)
|Ingressos
Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Iraque?
Fases oficiais de venda da FIFA
A FIFA opera várias janelas de venda, incluindo um sorteio aleatório e uma fase por ordem de chegada.
A fase de vendas de última hora foi aberta em abril de 2026.
Embora esses canais ofereçam ingressos pelo valor de face, a disponibilidade para jogos de alta demanda, especialmente aqueles envolvendo grandes potências asiáticas ou sul-americanas, é extremamente limitada.
Sabemos que acompanhar a seleção do outro lado do oceano é um investimento. Para encontrar as opções mais econômicas, os torcedores devem procurar ingressos da Categoria 3 ou da Categoria 4.
Os preços variam de acordo com a demanda, mas reservar com antecedência por meio de plataformas secundárias muitas vezes permite garantir uma tarifa melhor antes que a corrida de última hora faça os preços subirem.
Premium e Hospitalidade
Para quem busca a experiência definitiva da Copa do Mundo, os pacotes de hospitalidade são a melhor opção.
Esses pacotes oferecem mais do que apenas um lugar; incluem refeições gourmet, acesso a lounges premium e vistas privilegiadas do campo.
A hospitalidade costuma ser a melhor maneira de contornar a incerteza dos sorteios de ingressos, garantindo uma entrada com um toque de luxo.
Mercados secundários
Se você perdeu os sorteios iniciais da FIFA, não se preocupe: procure plataformas secundárias como o StubHub para vendas entre torcedores.
Essa costuma ser uma boa alternativa para encontrar ingressos esgotados ou setores específicos onde outros torcedores iraquianos estarão reunidos.
Como comprar passagens aéreas para a Copa do Mundo de 2026?
Viajar do Iraque ou do Golfo para a América do Norte envolve voos de longa distância, tornando o conforto e o horário essenciais. Grandes centros de conexão como Nova York (JFK), Miami (MIA) e Atlanta (ATL) serão os principais pontos de entrada para os torcedores iraquianos.
Usar o Skyscanner é a maneira mais eficiente de comparar tarifas entre várias companhias aéreas, incluindo a Qatar Airways, a Emirates e a Turkish Airlines, que oferecem excelentes conexões para os EUA.
Custos estimados dos voos (USD)
- Bagdá (BGW) para Nova York (JFK): a partir de US$ 1.150
- Dubai (DXB) para Miami (MIA): a partir de US$ 980
- Londres (LHR) para Atlanta (ATL): a partir de US$ 820
Onde se hospedar para os jogos do Iraque na Copa do Mundo?
A disponibilidade de hotéis em cidades-sede como Nova York e Miami será extremamente limitada durante o torneio. Para obter o melhor custo-benefício, recomendamos reservar quartos com direito a reembolso pelo Booking.com assim que os locais dos jogos forem confirmados.
- Nova York/Nova Jersey: Considere se hospedar em Jersey City para ter acesso mais fácil ao MetLife Stadium por um preço mais baixo do que em Manhattan.
- Miami: Procure hotéis nas áreas de Hollywood ou Fort Lauderdale para um equilíbrio entre a vida na praia e a proximidade do estádio.
- Atlanta: O centro de Atlanta é o ponto central das zonas de torcedores e fica a uma curta distância do Mercedes-Benz Stadium.
Logística local:
Os estádios norte-americanos são enormes e, muitas vezes, ficam fora dos centros comerciais. O transporte público pode ficar lotado, tornando o transporte compartilhado a opção mais conveniente para os torcedores.
A Lyft é parceira oficial de muitos dos principais locais dos EUA, oferecendo zonas exclusivas para embarque e desembarque. Esse acesso sem complicações garante que você passe menos tempo no trânsito e mais tempo curtindo a atmosfera pré-jogo com outros torcedores iraquianos.
O que esperar do Iraque na Copa do Mundo de 2026?
Os Leões da Mesopotâmia não vêm apenas para participar; eles vêm para competir. Com uma torcida apaixonada que rivaliza com qualquer outra do mundo, espera-se que os jogos do Iraque sejam eventos cheios de energia. A intensidade da rivalidade estará no auge, já que o Iraque busca deixar sua marca contra os gigantes mundiais.
Com milhares de iraquianos residindo nos Estados Unidos e no Canadá, a atmosfera parecerá a de um jogo em casa. Espere um mar de bandeiras verdes, cantos tradicionais e um nível de torcida que levará a equipe a novos patamares.