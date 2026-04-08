Como acompanhar o Iraque na Copa do Mundo de 2026: onde comprar ingressos, voos, fazer reservas e muito mais

Enquanto o Iraque se prepara para arrasar na Copa do Mundo da FIFA 2026, que será disputada nos EUA, no Canadá e no México, os torcedores de Bagdá a Detroit estão se preparando para uma peregrinação histórica em apoio à seleção verde e branca.

Seja você viajando do Oriente Médio ou se juntando à enorme diáspora na América do Norte, o GOAL oferece o guia definitivo para garantir ingressos para os jogos, encontrar as melhores ofertas de voos e reservar sua hospedagem nas cidades-sede.

Qual é a programação do Iraque na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

Com o Iraque pronto para empolgar as multidões na América do Norte, aqui está a previsão preliminar dos jogos da fase de grupos. Não se esqueça de marcar essas datas na sua agenda para garantir sua viagem com antecedência.

Data Jogo (Hora local) Local (Cidade) Ingressos 16 de junho de 2026 Iraque x Noruega (18h) Gillette Stadium (Boston/Foxborough, MA) Ingressos 22 de junho de 2026 França x Iraque (17h) Lincoln Financial Field (Filadélfia, PA) Ingressos 26 de junho de 2026 Senegal x Iraque (15h) BMO Field (Toronto, Canadá) Ingressos

Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Iraque?

Fases oficiais de venda da FIFA

A FIFA opera várias janelas de venda, incluindo um sorteio aleatório e uma fase por ordem de chegada.

A fase de vendas de última hora foi aberta em abril de 2026.

Embora esses canais ofereçam ingressos pelo valor de face, a disponibilidade para jogos de alta demanda, especialmente aqueles envolvendo grandes potências asiáticas ou sul-americanas, é extremamente limitada.

Sabemos que acompanhar a seleção do outro lado do oceano é um investimento. Para encontrar as opções mais econômicas, os torcedores devem procurar ingressos da Categoria 3 ou da Categoria 4.

Os preços variam de acordo com a demanda, mas reservar com antecedência por meio de plataformas secundárias muitas vezes permite garantir uma tarifa melhor antes que a corrida de última hora faça os preços subirem.

Premium e Hospitalidade

Para quem busca a experiência definitiva da Copa do Mundo, os pacotes de hospitalidade são a melhor opção.

Esses pacotes oferecem mais do que apenas um lugar; incluem refeições gourmet, acesso a lounges premium e vistas privilegiadas do campo.

A hospitalidade costuma ser a melhor maneira de contornar a incerteza dos sorteios de ingressos, garantindo uma entrada com um toque de luxo.

Mercados secundários

Se você perdeu os sorteios iniciais da FIFA, não se preocupe: procure plataformas secundárias como o StubHub para vendas entre torcedores.

Essa costuma ser uma boa alternativa para encontrar ingressos esgotados ou setores específicos onde outros torcedores iraquianos estarão reunidos.

Como comprar passagens aéreas para a Copa do Mundo de 2026?

Viajar do Iraque ou do Golfo para a América do Norte envolve voos de longa distância, tornando o conforto e o horário essenciais. Grandes centros de conexão como Nova York (JFK), Miami (MIA) e Atlanta (ATL) serão os principais pontos de entrada para os torcedores iraquianos.

Usar o Skyscanner é a maneira mais eficiente de comparar tarifas entre várias companhias aéreas, incluindo a Qatar Airways, a Emirates e a Turkish Airlines, que oferecem excelentes conexões para os EUA.

Custos estimados dos voos (USD)

Bagdá (BGW) para Nova York (JFK): a partir de US$ 1.150

a partir de US$ 1.150 Dubai (DXB) para Miami (MIA): a partir de US$ 980

a partir de US$ 980 Londres (LHR) para Atlanta (ATL): a partir de US$ 820

Onde se hospedar para os jogos do Iraque na Copa do Mundo?

A disponibilidade de hotéis em cidades-sede como Nova York e Miami será extremamente limitada durante o torneio. Para obter o melhor custo-benefício, recomendamos reservar quartos com direito a reembolso pelo Booking.com assim que os locais dos jogos forem confirmados.

Nova York/Nova Jersey: Considere se hospedar em Jersey City para ter acesso mais fácil ao MetLife Stadium por um preço mais baixo do que em Manhattan.

Considere se hospedar em Jersey City para ter acesso mais fácil ao MetLife Stadium por um preço mais baixo do que em Manhattan. Miami: Procure hotéis nas áreas de Hollywood ou Fort Lauderdale para um equilíbrio entre a vida na praia e a proximidade do estádio.

Procure hotéis nas áreas de Hollywood ou Fort Lauderdale para um equilíbrio entre a vida na praia e a proximidade do estádio. Atlanta: O centro de Atlanta é o ponto central das zonas de torcedores e fica a uma curta distância do Mercedes-Benz Stadium.

Logística local:

Os estádios norte-americanos são enormes e, muitas vezes, ficam fora dos centros comerciais. O transporte público pode ficar lotado, tornando o transporte compartilhado a opção mais conveniente para os torcedores.

A Lyft é parceira oficial de muitos dos principais locais dos EUA, oferecendo zonas exclusivas para embarque e desembarque. Esse acesso sem complicações garante que você passe menos tempo no trânsito e mais tempo curtindo a atmosfera pré-jogo com outros torcedores iraquianos.

O que esperar do Iraque na Copa do Mundo de 2026?

Os Leões da Mesopotâmia não vêm apenas para participar; eles vêm para competir. Com uma torcida apaixonada que rivaliza com qualquer outra do mundo, espera-se que os jogos do Iraque sejam eventos cheios de energia. A intensidade da rivalidade estará no auge, já que o Iraque busca deixar sua marca contra os gigantes mundiais.

Com milhares de iraquianos residindo nos Estados Unidos e no Canadá, a atmosfera parecerá a de um jogo em casa. Espere um mar de bandeiras verdes, cantos tradicionais e um nível de torcida que levará a equipe a novos patamares.