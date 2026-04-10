Como acompanhar o Catar na Copa do Mundo de 2026: onde encontrar ingressos, voos, hospedagem e muito mais

O Catar está prestes a fazer história na Copa do Mundo de 2026 e, com o torneio sendo disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México, a expectativa cresce entre a torcida catariana e a torcida árabe em geral, ansiosas por apoiar sua seleção nacional neste palco mundial.

A Al-Annabi será o centro das atenções nos estádios americanos, canadenses e mexicanos, e os torcedores ansiosos por garantir seu lugar nas arquibancadas são incentivados a começar a planejar a viagem e reservar hotéis sem demora.

O GOAL oferece um guia completo com informações sobre voos, acomodações e acesso a ingressos para os jogos decisivos do Catar.

Qual é a programação dos jogos do Catar na Copa do Mundo de 2026?

Data Partida (hora local) Local Ingressos Terça-feira, 16 de junho Catar x México (20h) Estádio Azteca, Cidade do México. Ingressos Segunda-feira, 22 de junho Catar x Colômbia (12h) Estádio Levi’s, Santa Clara. Ingressos Sábado, 27 de junho Qatar x Polônia (21h) Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) Ingressos

Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo do Catar?

Fase de vendas de última hora

A partir de 1º de abril de 2026, os ingressos restantes serão disponibilizados por ordem de chegada.

A FIFA não especificou a quantidade exata de ingressos restantes, mas a demanda já está atingindo níveis altíssimos.

Os torcedores devem criar uma conta na FIFA para acessar esses ingressos restantes pelo portal oficial.

Mercados secundários

Após a fase de vendas de última hora, os mercados secundários e o Mercado Oficial de Revenda da FIFA (que reabriu em 2 de abril de 2026) serão os únicos locais onde será possível comprar um ingresso para a Copa do Mundo.

Com mais de três milhões de ingressos restantes para esta fase, do total de sete milhões disponíveis, os torcedores estarão desesperados para conseguir um ingresso para a Copa do Mundo.

Se você não conseguiu um ingresso na fase de vendas de última hora ou está procurando ingressos de última hora, também pode procurar em mercados secundários como o StubHub.

Como conseguir voos para a Copa do Mundo no Catar?

Seja para Los Angeles, Toronto ou Cidade do México, você deve usar sites de comparação de voos como o Skyscanner para comparar tarifas entre companhias aéreas globais e garantir a passagem mais barata disponível.

Depois de reservar seu voo, considere adicionar um plano de seguro de viagem flexível para se proteger contra cancelamentos imprevistos ou alterações de horário.

Leve pouca bagagem, mas não se esqueça de itens essenciais, como o ingresso para o jogo, o passaporte e um itinerário impresso. Isso agilizará a passagem pela segurança e ajudará a evitar taxas desnecessárias.

Mantenha-se hidratado, chegue cedo ao estádio e familiarize-se com as opções de transporte local para garantir uma experiência tranquila no dia do jogo. Ao planejar e seguir essas etapas simples, você poderá aproveitar cada momento do torneio sem estresse ou gastos desnecessários.

Onde se hospedar para os jogos da Copa do Mundo de 2026 no Catar?

Embora existam diversas opções de acomodação, espera-se que a demanda nas cidades-sede seja sem precedentes; portanto, reservar seu hotel com antecedência é essencial para garantir as melhores tarifas e uma localização próxima aos estádios ou ao transporte público.

O Booking.com oferece opções flexíveis, como quartos com reembolso e facilidades de pagamento posterior, permitindo que você garanta sua estadia sem risco financeiro caso seus planos ou o desempenho da sua seleção mudem.

Transporte local

Embora os EUA e o Canadá sejam conhecidos por sua forte dependência de carros, as cidades-sede estão fazendo de tudo para a Copa do Mundo, implementando redes avançadas de transporte público. Aqui está tudo o que você precisa saber para se locomover como um morador local:

Aplicativos de transporte inteligentes: baixe os aplicativos antes de sair. Isso facilitará muito a reserva de transporte e a locomoção, especialmente ao se deslocar entre as zonas de torcedores e sua acomodação.

baixe os aplicativos antes de sair. Isso facilitará muito a reserva de transporte e a locomoção, especialmente ao se deslocar entre as zonas de torcedores e sua acomodação. Em centros como Nova York, Toronto e Los Angeles, as redes de metrô e ônibus oferecem conexões diretas e acessíveis aos estádios, ajudando você a evitar o engarrafamento nos dias de jogo.

Aluguel de carros: Se você planeja acompanhar a seleção do Catar entre cidades-sede vizinhas, como a viagem relativamente curta de Houston a Dallas, um carro alugado é uma ótima opção. Essa opção dá ao seu grupo a liberdade de explorar no seu próprio ritmo e pode ser muito econômica para famílias ou amigos viajando juntos.

O que podemos esperar do Catar na Copa do Mundo de 2026?

Depois de ter sediado a Copa do Mundo mais luxuosa da história há apenas dois anos, os jogadores do Catar chegam com uma experiência conquistada com muito esforço e ambições altíssimas.

O Al-Anabi, como é conhecido o time marrom e branco, pretende mostrar sua força crescente no maior palco do futebol, impulsionado por milhares de torcedores que chegarão de Doha e de comunidades árabes em toda a América do Norte.

Depois de aperfeiçoar seu plano de jogo na Copa da Ásia e em outros torneios continentais, a equipe agora busca avançar além da fase de grupos e escrever um novo capítulo de glórias.