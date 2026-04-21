Como acompanhar Musa Al-Taamari na Copa do Mundo de 2026: ingressos, informações e muito mais sobre a Jordânia na Copa do Mundo

Os Al-Nashama chegaram. Pela primeira vez na história, a Jordânia superou com sucesso a exaustiva campanha de qualificação da AFC e garantiu sua vaga na Copa do Mundo da FIFA de 2026.

A Jordânia foi sorteada para o fascinante Grupo J, o que a levará a disputar partidas decisivas por toda a América do Norte. Após sua sensacional campanha até a final da Copa da Ásia, a expectativa para ver o Al-Nashama em cena no cenário mundial nunca foi tão grande. Com Al-Taamari brilhando atualmente na liga francesa e Yazan Al-Naimat com precisão mortal na frente do gol, garantir seu lugar com antecedência é essencial para testemunhar essa estreia histórica. O GOAL tem as melhores maneiras para você garantir seu lugar e assistir à Jordânia em busca da glória. Ingressos para a Copa do Mundo da JordâniaCompre agora

Quando a Jordânia joga na Copa do Mundo de 2026? A histórica primeira participação da Jordânia levará a seleção a estádios icônicos na Califórnia e no Texas. Os torcedores devem se preparar para um início na Costa Oeste antes de seguir para o sul para um confronto épico contra os atuais campeões. Abaixo está a programação confirmada dos jogos da Jordânia no Grupo J. Data Partida Local Ingressos 17 de junho de 2026 Áustria x Jordânia Levi’s Stadium, Santa Clara, CA Ingressos 23 de junho de 2026 Jordânia x Argélia Levi’s Stadium, Santa Clara, CA Ingressos 28 de junho de 2026 Jordânia x Argentina AT&T Stadium, Arlington, TX Ingressos

Onde comprar ingressos para a Copa do Mundo da Jordânia? Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados. Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos. Aqui está o que você precisa saber rapidamente: A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA e fica aberta até o final do torneio da Copa do Mundo.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA e fica aberta até o final do torneio da Copa do Mundo. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo na Jordânia? Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 variam de acordo com o local, o adversário e a fase do torneio. A partida contra a Argentina no Texas, em particular, é um dos jogos mais esperados da fase de grupos, o que naturalmente eleva os preços. Categoria 3 (mais barata): esses assentos geralmente ficam nas arquibancadas superiores ou atrás dos gols. Embora os preços oficiais possam começar em apenas US$ 70 para algumas partidas, a alta demanda pelos jogos de estreia da Jordânia significa que eles estão atualmente sendo vendidos nos mercados secundários por US$ 180 a US$ 450.

esses assentos geralmente ficam nas arquibancadas superiores ou atrás dos gols. Embora os preços oficiais possam começar em apenas US$ 70 para algumas partidas, a alta demanda pelos jogos de estreia da Jordânia significa que eles estão atualmente sendo vendidos nos mercados secundários por US$ 180 a US$ 450. Categoria 2: Oferecem um ótimo equilíbrio entre preço e visão, geralmente localizados nos cantos ou nas seções do meio do estádio. Espere pagar entre US$ 500 e US$ 950 por esses lugares.

Oferecem um ótimo equilíbrio entre preço e visão, geralmente localizados nos cantos ou nas seções do meio do estádio. Espere pagar entre US$ 500 e US$ 950 por esses lugares. Categoria 1: A experiência premium. Esses assentos ficam ao longo das laterais do campo e oferecem a melhor visão das disputas táticas e do brilhantismo individual. Os preços podem variar de US$ 1.200 a mais de US$ 3.500, especialmente para o confronto no AT&T Stadium.

A experiência premium. Esses assentos ficam ao longo das laterais do campo e oferecem a melhor visão das disputas táticas e do brilhantismo individual. Os preços podem variar de US$ 1.200 a mais de US$ 3.500, especialmente para o confronto no AT&T Stadium. Hospitalidade: Para os fãs que buscam luxo, os pacotes de hospitalidade incluem serviço de catering gourmet e acesso a lounges. Esses pacotes geralmente custam a partir de US$ 1.500 e podem chegar a US$ 15.000 para suítes privativas em locais de alta tecnologia, como o Levi's Stadium ou o AT&T Stadium. A melhor estratégia para economizar é comprar assim que seus planos de viagem forem confirmados. Os ingressos mais baratos são sempre os primeiros a se esgotar, e os preços raramente caem à medida que a data de início do torneio se aproxima e a empolgação na Jordânia e na diáspora cresce.

Como comprar ingressos de hospitalidade para a Jordânia? Se você quiser assistir ao Al-Nashama com estilo, há vários níveis de hospitalidade disponíveis para a Copa do Mundo de 2026: Match Club: Este nível básico de hospitalidade oferece um assento da categoria premium, além de acesso a um menu estilo deli e áreas de bar comunitárias antes e depois do jogo.

Este nível básico de hospitalidade oferece um assento da categoria premium, além de acesso a um menu estilo deli e áreas de bar comunitárias antes e depois do jogo. Match Pavilion: Um nível acima, com lounges climatizados, comida de alta qualidade e vistas privilegiadas do estádio. Os preços geralmente começam em torno de US$ 2.500 por partida.

Um nível acima, com lounges climatizados, comida de alta qualidade e vistas privilegiadas do estádio. Os preços geralmente começam em torno de US$ 2.500 por partida. The Pearl Lounge: Localizado em grandes estádios como o AT&T Stadium, oferece o máximo em luxo, incluindo refeições com vários pratos e serviço de concierge dedicado.

Localizado em grandes estádios como o AT&T Stadium, oferece o máximo em luxo, incluindo refeições com vários pratos e serviço de concierge dedicado. Acompanhe sua Seleção: Um pacote de hospitalidade especializado que garante a você um assento VIP para todos os três jogos da Jordânia na fase de grupos. Esta é a melhor maneira de acompanhar a seleção pela Califórnia e pelo Texas sem o incômodo de reservas individuais.