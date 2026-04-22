Como acompanhar Achraf Hakimi na Copa do Mundo de 2026: informações sobre ingressos para a Copa do Mundo do Marrocos e muito mais

Liderada por seu lateral-direito de nível mundial e ícone da atualidade, Achraf Hakimi, a seleção de Marrocos trilhou o caminho para a Copa do Mundo da FIFA 2026 com a confiança de uma equipe que sabe que tem lugar entre a elite.

Tendo encerrado a campanha de qualificação com um histórico perfeito de oito vitórias em oito jogos, esta seleção está em um momento de grande impulso.

O GOAL tem todas as informações que você precisa sobre as melhores maneiras de garantir seu lugar e assistir aos Leões do Atlas em busca da glória.

Quando Marrocos joga na Copa do Mundo de 2026?

Data Calendário Local Ingressos 13 de junho de 2026 Brasil x Marrocos MetLife Stadium, East Rutherford, NJ Ingressos 19 de junho de 2026 Escócia x Marrocos Estádio Gillette, Boston, MA Ingressos 24 de junho de 2026 Marrocos x Haiti Estádio Mercedes-Benz, Atlanta, GA Ingressos

Onde comprar ingressos para a Copa do Mundo no Marrocos?

Desde abril de 2026, entramos na Fase de Vendas de Última Hora, que começou em 1º de abril. Esta é a última oportunidade oficial para comprar ingressos diretamente pelo portal da FIFA, por ordem de chegada. No entanto, os ingressos para seleções de destaque, como Marrocos, costumam esgotar em segundos durante esses períodos.

O mercado oficial de revenda/troca reabriu em 2 de abril, oferecendo outro canal seguro para os torcedores trocarem ingressos. No entanto, em termos de rapidez e variedade, o mercado secundário continua sendo a melhor opção para quem compra na última hora.

Para os torcedores que desejam garantir seu lugar sem o estresse de uma fila digital, plataformas de revenda como o StubHub são a melhor alternativa. Isso é particularmente importante para torcedores internacionais que viajam de Marrocos ou da Europa e precisam da certeza de ter um ingresso confirmado antes de reservar os voos.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo no Marrocos?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 estão sujeitos a preços dinâmicos. Fatores como o local do jogo, o adversário (como o confronto de grande destaque contra o Brasil) e a proximidade da cerimônia de abertura influenciam o custo final. Atualmente, a demanda está elevando os preços a níveis históricos, à medida que os fãs se apressam para fazer parte da maior Copa do Mundo de todos os tempos.

Categoria 3 (Mais barata): Trata-se, em geral, de assentos na parte superior do estádio. Embora os preços oficiais para alguns jogos da fase de grupos tenham começado em torno de US$ 70, o mercado secundário para os jogos de Marrocos — especialmente a partida em Nova York/Nova Jersey — varia agora entre US$ 180 e US$ 450.

Trata-se, em geral, de assentos na parte superior do estádio. Embora os preços oficiais para alguns jogos da fase de grupos tenham começado em torno de US$ 70, o mercado secundário para os jogos de Marrocos — especialmente a partida em Nova York/Nova Jersey — varia agora entre US$ 180 e US$ 450. Categoria 2: Oferecendo vistas de nível médio ou setores de canto, esses assentos proporcionam um ótimo equilíbrio. Espere pagar entre US$ 480 e US$ 950 por esses lugares muito procurados.

Oferecendo vistas de nível médio ou setores de canto, esses assentos proporcionam um ótimo equilíbrio. Espere pagar entre US$ 480 e US$ 950 por esses lugares muito procurados. Categoria 1: São assentos premium na linha lateral, oferecendo a melhor visão das jogadas fulminantes de Hakimi. Os preços atualmente variam de US$ 1.200 a mais de US$ 3.500 para a partida entre Marrocos e Brasil.

São assentos premium na linha lateral, oferecendo a melhor visão das jogadas fulminantes de Hakimi. Os preços atualmente variam de US$ 1.200 a mais de US$ 3.500 para a partida entre Marrocos e Brasil. Hospitalidade: Para a experiência de luxo definitiva, os pacotes de hospitalidade incluem serviço de catering gourmet e acesso ao lounge. Eles geralmente custam a partir de US$ 1.500 e podem chegar a US$ 15.000 para suítes privativas nos principais estádios.

A melhor estratégia para economizar é agir agora. À medida que o torneio entra na reta final, é improvável que os preços caiam, e os assentos mais baratos são sempre os primeiros a desaparecer.

Como comprar ingressos de hospitalidade para o Marrocos?

Se você quiser assistir aos Leões do Atlas com estilo, vários níveis de hospitalidade estão disponíveis para o torneio de 2026. A hospitalidade oficial é gerenciada pela On Location, com vários agentes locais em todo o mundo.

Match Club: O nível básico, que oferece assentos da categoria premium e acesso a áreas comuns de bar e a um cardápio no estilo delicatessen.

O nível básico, que oferece assentos da categoria premium e acesso a áreas comuns de bar e a um cardápio no estilo delicatessen. Match Pavilion: Oferece lounges com climatização e gastronomia de alto padrão. É perfeito para o clima úmido de junho em cidades como Atlanta e Miami. Os preços geralmente começam em torno de US$ 2.500.

Oferece lounges com climatização e gastronomia de alto padrão. É perfeito para o clima úmido de junho em cidades como Atlanta e Miami. Os preços geralmente começam em torno de US$ 2.500. The Pearl Lounge: O auge do luxo no MetLife Stadium, oferecendo refeições de seis pratos e serviço de concierge dedicado.

O auge do luxo no MetLife Stadium, oferecendo refeições de seis pratos e serviço de concierge dedicado. Acompanhe o seu time: Um pacote especializado que garante assentos VIP para todos os três jogos da Marrocos na fase de grupos, incluindo o grande confronto em Boston e a final em Atlanta.

O que esperar de Achraf Hakimi jogando pelo Marrocos

Quando Achraf Hakimi entrar em campo em 2026, ele o fará como líder de uma equipe que não tem mais nada a provar e tudo a ganhar.

Os torcedores podem esperar que Hakimi domine a lateral direita, atuando frequentemente como o principal motor das transições de Marrocos.

Sua capacidade de recuperar defensivamente enquanto oferece uma ameaça ofensiva de elite faz dele um dos jogadores mais singulares do torneio. Além da tática, assistir a Hakimi tem a ver com a atmosfera.