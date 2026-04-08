Como acompanhar a Jordânia na Copa do Mundo de 2026: onde comprar ingressos, voos, fazer reservas e muito mais

Foi feita história. Pela primeira vez, a Jordânia disputará a Copa do Mundo da FIFA 2026, o maior palco do futebol mundial. Após uma campanha sensacional nas eliminatórias, na qual terminou como vice-campeã da Copa da Ásia da AFC e dominou seu grupo na terceira fase, a seleção jordaniana está pronta para levar sua geração de ouro à América do Norte.
O GOAL oferece o guia definitivo sobre como garantir seus ingressos para os jogos, reservar os melhores voos saindo de Amã e encontrar a acomodação perfeita para a histórica jornada da Jordânia na Copa do Mundo.
Qual é a programação da Jordânia na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?
A Jordânia enfrenta uma emocionante programação no Grupo J, com duas partidas na área da Baía de São Francisco e uma grande final contra a Argentina de Lionel Messi em Dallas.
|Data
|Partida (hora local)
|Local
|Ingressos
|Quarta-feira, 17 de junho
|Áustria x Jordânia (19h)
|Levi's Stadium (Santa Clara)
|Ingressos
|Terça-feira, 23 de junho
|Jordânia x Argélia (18h)
|Levi's Stadium (Santa Clara)
|Ingressos
|Domingo, 28 de junho
|Jordânia x Argentina (20h)
|AT&T Stadium (Arlington)
|Ingressos
Como conseguir ingressos para os jogos da Jordânia na Copa do Mundo de 2026?
Garantir ingressos para a estreia da Jordânia é a principal prioridade dos torcedores. Embora várias fases iniciais de venda (incluindo a pré-venda Visa e os sorteios aleatórios) já tenham sido concluídas, ainda há várias maneiras de entrar no estádio.
Fase de Vendas de Última Hora
Se você perdeu os sorteios antecipados, a Fase de Vendas de Última Hora é sua última chance de conseguir ingressos oficiais na venda direta.
Essa fase começou em abril de 2026 e funciona por ordem de chegada.
Dada a alta demanda pelo Grupo J, especialmente pelo confronto contra a Argentina, espera-se que esses ingressos se esgotem em poucos minutos.
Mercados secundários
O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários como o StubHub para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário para os ingressos que você estiver comprando.
Como comprar passagens aéreas para assistir à Jordânia na Copa do Mundo de 2026?
Viajar da Jordânia para os Estados Unidos requer um planejamento significativo. Para acompanhar a seleção, você precisará voar principalmente para São Francisco (SFO) ou San Jose (SJC) para os dois primeiros jogos, e para Dallas/Fort Worth (DFW) para o terceiro.
- Área da Baía de São Francisco: o Levi’s Stadium fica em Santa Clara. Voar para o Aeroporto Internacional de San Jose (SJC) é a opção mais conveniente para chegar ao estádio, embora o Aeroporto Internacional de São Francisco (SFO) geralmente ofereça mais conexões internacionais.
- Dallas: O Aeroporto Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW) é um dos maiores hubs do mundo e fica a apenas cerca de 15 minutos do AT&T Stadium, em Arlington.
Os torcedores devem usar o Skyscanner para comparar preços entre as principais companhias aéreas, como Royal Jordanian, Qatar Airways e Emirates, que operam rotas frequentes de Amã (AMM) para os EUA.
Quanto custam os voos para a Copa do Mundo de 2026?
Os preços dos voos saindo de Amã (AMM) subirão acentuadamente à medida que as datas do torneio em junho se aproximarem. Junho e julho são meses de alta temporada para viagens, e com dezenas de milhares de torcedores internacionais chegando aos EUA, é essencial reservar com antecedência.
|Data
|Partindo de
|Partindo para
|Custo estimado (USD)
|15 de junho
|Amã (AMM)
|São Francisco (SFO)
|$920
|15 de junho
|Amã (AMM)
|San Jose (SJC)
|$1.050
|26 de junho
|Amã (AMM)
|Dallas (DFW)
|$880
|26 de junho
|Londres (LHR)
|Dallas (DFW)
|$915
Onde se hospedar para os jogos da Jordânia na Copa do Mundo de 2026?
Como a Jordânia jogará em duas regiões distintas, você precisará garantir acomodação tanto no norte da Califórnia quanto no norte do Texas. Você pode usar sites de busca de acomodações como o Booking.com para encontrar opções flexíveis e reembolsáveis.
Santa Clara / San Jose (Jogos 1 e 2)
Como a Jordânia joga duas vezes no Levi’s Stadium, faz sentido se hospedar em Santa Clara ou San Jose. Para quem deseja uma estadia turística mais emblemática, São Francisco é acessível via Caltrain, embora isso aumente significativamente o tempo de viagem nos dias de jogo.
Arlington / Dallas (Jogo 3)
Para o confronto contra a Argentina, você tem duas opções principais:
- Arlington: hospede-se a uma curta distância do Entertainment District para estar no centro da ação.
- Dallas: Hospede-se no centro de Dallas ou na zona de Uptown para aproveitar os Festivais Oficiais da Torcida da FIFA e a animada vida noturna.
Logística local:
Embora os Estados Unidos e o Canadá sejam famosos por serem países onde o carro é rei, as cidades-sede estão fazendo de tudo para a Copa do Mundo, ativando redes avançadas de transporte público. Aqui está tudo o que você precisa saber para se locomover como um morador local:
- Aplicativos de caronas compartilhadas: Certifique-se de ter o aplicativo Lyft baixado e configurado no seu celular. É uma das formas mais confiáveis e populares de se locomover rapidamente, especialmente ao se deslocar entre as zonas de torcedores e sua acomodação.
- Redes de metrô e ônibus: Em grandes centros como Nova York, Toronto e Los Angeles, os sistemas de metrô e ônibus são seus melhores amigos. Eles oferecem rotas diretas para os estádios por uma fração do custo de um táxi particular, permitindo que você evite os engarrafamentos nos dias de jogo.
- Aluguel de carros: Se você planeja acompanhar a seleção saudita entre cidades-sede vizinhas (como a viagem entre Houston e Dallas), alugar um carro é uma opção fantástica. Isso oferece ao seu grupo a liberdade de explorar no seu próprio ritmo e pode ser muito econômico para famílias ou grupos de amigos.
Jogadores-chave da Turquia na Copa do Mundo a serem observados:
- Musa Al-Taamari: O craque que joga na Europa. Sua velocidade e dribles serão a principal ameaça da Jordânia nos contra-ataques.
- Yazan Al-Naimat: Um finalizador preciso que tem um talento especial para marcar gols decisivos em grandes torneios.
- Ali Olwan: Um atacante versátil cuja dedicação é essencial para o estilo de alta intensidade da Jordânia.