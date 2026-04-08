Como acompanhar a Jordânia na Copa do Mundo de 2026: onde comprar ingressos, voos, fazer reservas e muito mais

O GOAL oferece o guia definitivo sobre como garantir seus ingressos para os jogos, reservar os melhores voos saindo de Amã e encontrar a acomodação perfeita para a histórica jornada da Jordânia na Copa do Mundo.

A Jordânia enfrenta uma emocionante programação no Grupo J, com duas partidas na área da Baía de São Francisco e uma grande final contra a Argentina de Lionel Messi em Dallas.

Como conseguir ingressos para os jogos da Jordânia na Copa do Mundo de 2026?

Garantir ingressos para a estreia da Jordânia é a principal prioridade dos torcedores. Embora várias fases iniciais de venda (incluindo a pré-venda Visa e os sorteios aleatórios) já tenham sido concluídas, ainda há várias maneiras de entrar no estádio.

Fase de Vendas de Última Hora

Se você perdeu os sorteios antecipados, a Fase de Vendas de Última Hora é sua última chance de conseguir ingressos oficiais na venda direta.

Essa fase começou em abril de 2026 e funciona por ordem de chegada.

Dada a alta demanda pelo Grupo J, especialmente pelo confronto contra a Argentina, espera-se que esses ingressos se esgotem em poucos minutos.

Mercados secundários

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários como o StubHub para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário para os ingressos que você estiver comprando.