Como acompanhar a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026: onde comprar ingressos, voos, fazer reservas e muito mais

Os Falcões Verdes estão prontos para voar alto novamente. Após a histórica vitória sobre a Argentina em 2022, a Arábia Saudita chega à Copa do Mundo da FIFA 2026 como uma das seleções mais empolgantes de se acompanhar.

Com o torneio sendo disputado nos EUA, Canadá e México, torcedores do Reino e de todo o mundo já estão planejando sua viagem para ver os jogadores de Hervé Renard em busca da glória.

Se você está procurando os ingressos mais baratos para os jogos, hospitalidade de luxo nos melhores estádios da América do Norte ou as rotas de voo mais eficientes saindo de Riade ou Jeddah, o GOAL tem todas as informações sobre ingressos para você.

Qual é a tabela de jogos da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo Local Ingressos 15 de junho de 2026 Arábia Saudita x Uruguai Hard Rock Stadium (Miami, FL) Ingressos 21 de junho de 2026 Espanha x Arábia Saudita Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) Ingressos 26 de junho de 2026 Cabo Verde x Arábia Saudita Estádio NRG (Houston, TX) Ingressos

Como conseguir ingressos para os jogos da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026?

Garantir ingressos para a Copa do Mundo pode ser um processo complexo, mas existem várias maneiras confiáveis de garantir que você esteja lá para torcer pelos Falcões Verdes.

Fases oficiais de venda da FIFA

A FIFA opera várias janelas de venda, incluindo um sorteio aleatório e uma fase por ordem de chegada.

A fase de vendas de última hora foi aberta em abril de 2026.

Embora essas fases ofereçam ingressos pelo valor de face, a disponibilidade para jogos de alta demanda, especialmente aqueles envolvendo grandes potências asiáticas ou sul-americanas, é extremamente limitada.

Mercados secundários

Para muitos torcedores, as janelas oficiais de sorteio da FIFA podem ser frustrantemente difíceis de navegar.

Se você perdeu os sorteios iniciais, plataformas de revenda como o StubHub podem ser uma opção para conseguir ingressos de última hora para a Copa do Mundo.

Opções Premium e de Hospitalidade

Se você deseja vivenciar a Copa do Mundo com o máximo de conforto, pacotes de hospitalidade estão disponíveis para todos os estádios nos Estados Unidos. Esses pacotes geralmente incluem:

Assentos da Categoria 1 com as melhores vistas do campo.

Acesso exclusivo a lounges com climatização.

Refeições gourmet e serviço de bebidas premium.

Entrada rápida e exclusiva no estádio.

A hospitalidade é a melhor maneira de garantir um ingresso com antecedência, já que esses assentos geralmente são excluídos do sorteio para o público em geral e permanecem disponíveis por mais tempo para aqueles dispostos a investir em uma experiência premium.

Como comprar passagens aéreas para assistir à Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026?

Viajar da Arábia Saudita para a América do Norte exige um tempo de voo considerável, tornando a reserva antecipada essencial tanto para o conforto quanto para a economia.

A maioria dos torcedores partirá do Aeroporto Internacional Rei Khalid (RUH) em Riade ou do Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz (JED) em Jeddah.

Para os jogos dos Green Falcons, você provavelmente chegará a grandes aeroportos como:

Nova York/Newark (EWR/JFK) para jogos em Nova Jersey.

para jogos em Nova Jersey. Houston (IAH) para jogos no Texas.

para jogos no Texas. Los Angeles (LAX) para partidas na Costa Oeste.

Você pode usar agregadores de voos como o Skyscanner para comparar preços entre as principais companhias aéreas, como Saudia, Emirates, Qatar Airways e United Airlines.

Reservar um itinerário com várias cidades costuma ser a opção mais inteligente para a Copa do Mundo, permitindo que você acompanhe a equipe de uma cidade para outra sem precisar reservar passagens de ida separadas.

Quanto custam os voos para a Copa do Mundo de 2026?

Espere que os preços dos voos flutuem à medida que as datas do torneio se aproximam. Junho é a alta temporada de viagens na América do Norte, então a demanda dos turistas vai competir com a dos fãs de futebol. Abaixo estão os preços iniciais estimados para voos de ida e volta em junho de 2026:

Voos de Voando para Custo aproximado (USD) Riade (RUH) Nova York (JFK) $1.150 Jeddah (JED) Houston (IAH) $1.280 Riade (RUH) Los Angeles (LAX) $1.400 Londres (LHR) Nova York (EWR) $750

Onde se hospedar para os jogos da Copa do Mundo de 2026 na Arábia Saudita?

Com milhões de torcedores chegando à América do Norte, as vagas em hotéis vão se esgotar rapidamente.

Você pode reservar quartos de hotel e apartamentos pelo Booking.com, especialmente se estiver procurando opções de cancelamento gratuito.

Isso permite que você garanta um preço agora e ajuste seus planos caso a programação dos Falcões Verdes mude ou se você decidir acompanhá-los até as fases eliminatórias.

Nova York / Nova Jersey

Se a equipe jogar no MetLife Stadium, você tem duas opções: ficar em Manhattan para aproveitar a vida noturna de nível internacional e pegar a linha ferroviária Meadowlands até o estádio (aproximadamente 30 minutos), ou ficar em Secaucus, NJ, para ficar mais perto do local a um preço mais acessível.

Houston

Para jogos no NRG Stadium, o Medical Center/Museum District oferece excelente acesso via METRORail. Como alternativa, a área da Galleria oferece lojas de luxo e hotéis de alto padrão para os torcedores que buscam uma estadia sofisticada.

Los Angeles

O SoFi Stadium fica em Inglewood. Embora os hotéis próximos ao LAX sejam convenientes, muitos torcedores preferem se hospedar em Santa Monica ou Culver City para aproveitar a costa californiana entre as partidas. Esteja preparado para o trânsito de Los Angeles; é altamente recomendável usar aplicativos de transporte compartilhado ou os ônibus exclusivos do torneio.

Logística local:

Embora os Estados Unidos e o Canadá sejam famosos por serem países onde o carro é rei, as cidades-sede estão fazendo de tudo para a Copa do Mundo, ativando redes avançadas de transporte público. Aqui está tudo o que você precisa saber para se locomover como um morador local:

Aplicativos de caronas compartilhadas: Certifique-se de ter o aplicativo Lyft baixado e configurado no seu celular. É uma das formas mais confiáveis e populares de se locomover rapidamente, especialmente ao se deslocar entre as zonas de torcedores e sua acomodação.

Certifique-se de ter o aplicativo baixado e configurado no seu celular. É uma das formas mais confiáveis e populares de se locomover rapidamente, especialmente ao se deslocar entre as zonas de torcedores e sua acomodação. Redes de metrô e ônibus: Em grandes centros como Nova York, Toronto e Los Angeles , os sistemas de metrô e ônibus são seus melhores amigos. Eles oferecem rotas diretas para os estádios por uma fração do custo de um táxi particular, permitindo que você evite os engarrafamentos nos dias de jogo.

Em grandes centros como , os sistemas de metrô e ônibus são seus melhores amigos. Eles oferecem rotas diretas para os estádios por uma fração do custo de um táxi particular, permitindo que você evite os engarrafamentos nos dias de jogo. Aluguel de carros: Se você planeja acompanhar a seleção saudita entre cidades-sede vizinhas (como a viagem entre Houston e Dallas), alugar um carro é uma opção fantástica. Isso oferece ao seu grupo a liberdade de explorar no seu próprio ritmo e pode ser muito econômico para famílias ou grupos de amigos.

O que esperar da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026?

Os Falcões Verdes não são mais azarões. A vitória por 2 a 1 sobre a Argentina em 2022 continua sendo uma das maiores surpresas da história do torneio, provando que, em um dia bom, eles podem derrotar qualquer adversário.

Espera-se que a seleção de 2026 conte com uma mistura de veteranos experientes da Liga Profissional Saudita e jovens talentos emergentes que se beneficiaram do enorme investimento no futebol nacional. Com o lendário Hervé Renard de volta ao comando, os torcedores podem esperar uma equipe disciplinada e de alta pressão, que joga com imensa garra e sofisticação tática.