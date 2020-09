Como achar o jogo do Santos pela Libertadores no Facebook Watch?

O Peixe tenta garantir uma vaga nas oitavas da Libertadores nesta quinta-feira (24), com transmissão exclusiva pelo Facebook Watch; veja como assistir

O Santos volta aos gramados pela Libertadores nesta quinta-feira (24), às 23h (de Brasília), diante do , do . A partida terá transmissão ao vivo e com exclusividade pelo Facebook Watch, serviço de vídeo sob demanda do Facebook. Confira como assistir o duelo que pode valer a classificação antecipada do no Grupo G.

O último encontro entre as duas equipes, pela segunda rodada da competição, terminou com vitória simples do clube paulista por 1 a 0, na Vila Belmiro. Agora no Equador, o terá que repetir a façanha na casa dos adversários - como o Delfín é do litoral do país, o Alvinegro da Vila não sofrerá com a altitude alta.

Com sete pontos, o Peixe é o líder do Grupo G, enquanto o Delfín é o lanterninha, com apenas um ponto. Caso os brasileiros vençam e o consiga bater o Defensa y Justicia, estarão classificados para as oitavas de final .

O duelo terá transmissão ao vivo e com exclusividade pelo Facebook Watch. A Goal mostra abaixo tudo o que você precisa saber para assistir ao duelo.

COMO ASSISTIR ÀS PARTIDAS?

Foto: Getty Images

No celular:

Abra o aplicativo do Facebook.

Clique no ícone do Facebook Watch ou localize o ícone Assistir no menu.

Procure por Conmebol Libertadores e siga a página; a partida será adicionada à sua lista.

No computador:

Acesse a página facebook.com.

Clique no ícone Assistir do Facebook no menu do lado esquerdo ou visite facebook.com/watch.

Procure por Conmebol Libertadores na barra de pesquisa e siga a página; a partida será adicionada à sua lista.

QUAIS PAÍSES PODEM ASSISTIR?



Foto: Getty Images

Essas transmissões estarão disponíveis para todos os usuários do Facebook na , , , , Equador, , , , e .

EM QUAIS PLATAFORMAS ESTARÁ DISPONÍVEL?

Foto: Alexandre Vidal/CRF

Em qualquer dispositivo móvel, incluindo tablets, aplicativos do Facebook para Android e iOS com as atualizações mais recentes.

No computador, as transmissões estarão disponíveis para o Chrome, Firefox e Opera em suas versões mais recentes.

É PRECISO PAGAR ALGO?

Foto: Getty

Não, os jogos são totalmente gratuitos para os usuários do Facebook.

QUAIS PARTIDAS SERÃO TRANSMITIDAS?

Além da partida entre Delfín e Santos, outros dois jogos serão exibidos pelo Facebook Watch nesta quinta-feira (24). São eles: x e x .

Além da partida entre Delfín e Santos, outros dois jogos serão exibidos pelo Facebook Watch nesta quinta-feira (24). São eles: x e x .