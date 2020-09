Como a torcida do Tottenham está ajudando adversário após cancelamento por covid-19

Fãs dos Spurs compram produtos na loja do Leyton Orient, ex-clube de Harry Kane

A torcida do mostrou, nos últimos dias, um gesto de solidariedade e resolveu comprar produtos na loja oficial do Leyton Orient, ex-clube de Harry Kane. Isso porque, após o cancelamento do jogo entre os Spurs e Leyton, pela Inglesa, o time da quarta divisão ficou em uma situação financeira ainda mais complicada.

A partida acabou sendo cancelada após os jogadores do Leyton Orient testarem positivo para covid-19. O clube, por falta de recursos, não fez os testes com a frequência necessária e, na véspera do confronto, acabou sendo surpreendido com os casos confirmados. E devido ao calendário enxuto da temporada, a vaga foi dada ao Tottenham.

Porém, como a partida seria disputada no Matchroom Stadium, casa do Leyton Orient, o que traria ao clube uma verba extra pela transmissão da partida pela televisão.

Tentando minimizar o prejuízo do Leyton, a torcida do Tottenham "invadiu" a loja virtual do clube e comprou uma série de produtos, totalizando em 20 mil libras em apenas um dia.

Além disso, Harry Kane, que teve passagem pelo clube, segue sendo garoto propaganda do time, auxiliando o Leyton por meio de patrocínio na camisa da equipe, além de divulgar no uniforme os nomes de várias instituições.