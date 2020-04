Como a seleção feminina dos EUA pretende desenvolver as próximas estrelas

O estabelecimento de uma dinastia requer várias gerações de sucesso, e os EUA estão procurando manter esse sucesso enquanto o resto do mundo observa

Para todos os pontos fortes da seleção feminina dos (USWNT), a maior vantagem do programa é o seu conjunto de jogadores.

Muitas das melhores seleções do mundo contam com um punhado de jogadoras talentosas. Muitas das melhores seleções têm como titulares 11 estrelas de classe mundial. Os Estados Unidos, no entanto, estão rotineiramente carregados com lendas sendo substituídas por lendas e vencedoras da dando lugar à próxima geração de campeãs do mundo.

Então como a USWNT desenvolve sua próxima geração de vencedores da Copa do Mundo? Como você cultiva um programa cheio de estrelas enquanto o resto do mundo olha e melhora? Talvez o mais importante, como você continua inovando a partir do topo enquanto todos os outros esperam que você escorregue?

Essas são perguntas que os Estados Unidos enfrentam neste momento, e como eles vão responder a essas perguntas vai ser a diferença entre continuar dominando e cair no mesmo nível das outras.

Durante anos, foi fácil ver essas respostas. Pela maioria das medidas, os EUA têm estado à frente no futebol feminino por anos, e eles têm o sucesso para provar isso. Mas é justo dizer que, nos últimos anos, vários países começaram a se destacar na modalidade.

Países como a , , , , e têm montado programas de ponta com um foco maior no desenvolvimento da juventude. Durante anos, os EUA jogaram em seu pequeno mundo, mas esse mundo está encolhendo a cada ano.

Esse fato é evidenciado pelas recentes atuações da USWNT na categoria juvenil. Tanto as equipes sub-20 quanto as sub-17 caíram na fase de grupos de suas respectivas Copas do Mundo em 2018 e, embora os resultados juvenis não sejam os mesmos, há motivos para se preocupar. A atual USWNT, a que triunfou na França no ano passado, contou com 11 jogadores com mais de 30 anos e apenas três com menos de 25.

Por causa dessas preocupações, a USWNT se voltou para Kate Markgraf como gerente geral, encarregando-a de uma série de tarefas-chave no processo.

A primeira foi contratar um treinador para substituir Jill Ellis, o que ela fez com a nomeação de Vlatko Andonovski. O segundo foi refinar e aprimorar os programas para jovens, pois a USWNT precisaria de uma nova estrutura a partir do nível de base da formação dos jovens.

"2020 será um sucesso para mim se eu ajudar a construir - coletivamente com o grupo de treinadores - uma infra-estrutura que possa ajudar a melhorar o desenvolvimento dos jogadores, os mecanismos de identificação e de scouting", disse Markgraf ao The em janeiro. "É isso mesmo: posso fazer esses três? E em todos os níveis da pirâmide? Se é profissional, se são as seleções, se estão tendo as discussões nos níveis juvenis".

"Como é que se imagina esta peça (juvenil)? É mais fraturada, e sempre será fraturada, para ser honesta, com o modelo pay-to-play, mas como fazer isso onde não está tão fraturada? Como amenizá-la o máximo possível, onde podemos conseguir um melhor desenvolvimento de jogadoras? Então. Esse é o meu objetivo. Uma chance de construir uma infra-estrutura alinhada. Não que não fosse antes, mas muita coisa acabou quando todos saíram, então como podemos fazer para que não seja dependente de pessoas? Então, se, por exemplo, um técnico sai, não estamos começando do zero com toda essa propriedade intelectual, toda a informação está em um só lugar".

Como o Markgraf aludiu, o sistema de futebol juvenil americano é diferente de qualquer outro no mundo. É uma questão que tem dificultado o progresso da seleção masculina dos Estados Unidos por muitos anos, com clubes e academias trabalhando para o esporte universitário e, eventualmente, o draft ou um acordo caseiro.

De modo geral, esse ainda é o caminho para as jovens do sistema juvenil da USWNT. Das 20 jogadoras da mais recente lista sub-20, apenas duas, a estrela do Portland Thorns Sophia Smith e a meio-campista Talia DellaPeruta, eram profissionais. O esporte universitário, para o melhor ou para o pior, ainda é uma parte vital do desenvolvimento de talentos neste país.

A boa notícia é que, em geral, esse sistema tem funcionado muito bem. Praticamente todas as grandes estrelas da USWNT já jogaram pela faculdade. No entanto, há falhas importantes. A atual temporada ter sido reduzida limita a prática e o tempo de jogo, o que seria valioso para uma jogadora em crescimento. No entanto, em um mundo onde as mulheres geralmente não recebem os mesmos multimilhões os homens, a educação é um plano de apoio fundamental.

Emily Fox, ainda é uma estrela estrela universitária da Carolina do Norte, mas já disputou três partidas pela seleção principal e concorreu a uma vaga na lista da Copa do Mundo. Enquanto isso, no ano passado, a USWNT promoveu um acampamento de treinamento com várias das maiores estrelas do futebol universitário. Isso foi mais uma prova de que a conexão ainda está lá e de que descobrir como orientar as jogadoras da escola para o jogo profissional ainda é um foco.

Para superar as falhas do sistema universitário e um modelo pay-to-play que limita a participação nos níveis mais baixos, Markgraf e U.S. Soccer colocaram um foco maior nas suas equipes juvenis. A grande jogada até agora foi a contratação da treinadora sub-20 Laura Harvey, que dirigiu o , o então chamado Seattle Reign FC e o Utah Royals FC. O objetivo? Trazer mais profissionalismo aos juvenis e moldar um grupo promissor de jovens estrelas.

Esta equipe atualmente conta com uma série de futuros astros da USWNT. Smith tem o segundo maior número de gols pela categoria sub-20 na história do programa, atrás de Sydney Leroux - figura recorrente na USWNT -, enquanto Brianna Pinto já se juntou a USWNT apesar de ter apenas 19 anos. Em fevereiro e março, o grupo passou a brilhar no campeonato sub-20 da Concacaf, marcando 40 gols, enquanto sofreu apenas um. Pinto marcou nove desses gols, enquanto a estrela da UCLA, Mia Fishel, de 18 anos, disparou 13 para ganhar a Bola de Ouro do torneio. Um total de 11 jogadoras marcou pelo menos um gol, enquanto 13 delas deram uma assistência.

"Gostei muito da abordagem [da Laura Harvey]", disse Pinto ao TopDrawerSoccer. "Ela assumiu uma perspectiva humilde onde se apresentou como a nova pessoa no nosso vestiário. Algumas de nós temos jogado juntas de vez em quando durante o último ano - com acampamentos com Mark (Carr) no passado. Ela usou os primeiros dias do nosso acampamento de janeiro para ver como funciona o nosso sistema de jovens (da seleção nacional), para ver como interagimos com o staff. Uma vez que ela ficou confortável e teve a oportunidade de falar com os assistentes técnicos, eles fizeram um plano muito detalhado porque queriam todos na mesma página".

Acrescentou o Markgraf em Janeiro: "Esse nível de sofisticação táctica é algo que, para estas jogadoras vindas da faculdade, vai elevar o seu nível. Eu vejo isso como a ponte perfeita para os nossos 23 anos, e depois para a nossa equipa principal e para a liga profissional, para que essas jovens de 20 anos possam ir e realmente conseguir uma vaga numa equipe da NWSL (Liga Nacional de Futebol Feminino). Então, para mim, é uma aceleração do desenvolvimento delas em uma capacidade diferente, porque elas vão ser expostas. É um equilíbrio, é um equilíbrio no ciclo."

As sub-23, entretanto, mostram que há uma mudança contínua no que acontece após o período universitário. Todos os membros da USWNT da Copa do Mundo de 2019 fizeram a sua parte no NWSL. Enquanto isso, o elenco americano sub-23 de setembro tinha nove das 23 jogadoras jogando no exterior. Entre essas jogadoras estavam várias futuras estrelas, incluindo Hailie Mace e Alana Cook. Elas não são as primeiras americanas a irem para o exterior, já que muitos rostos familiares e frequentadores da USWNT jogaram fora em um ou outro momento, mas isso mostra que o NWSL não é o próximo passo lógico para cada jogadora.

Você pode contar com esses rostos familiares por um tempo e pode contar com as maiores estrelas da USWNT por mais tempo do que a maioria, mas, em algum momento, você precisa desenvolver essa próxima geração. Não pode ser tudo ao mesmo tempo, já que você corre o risco de alienar lendas e apressar jovens em situações para as quais elas não estão preparadas. Também não pode ser muito gradual, já que a penalidade de se segurar por muito tempo é o fracasso que pode durar uma geração. É uma linha ténue, que, pelo menos até à data, este programa tem sido melhor do que a maioria.

Essa é uma linha que Andonovski enfrenta agora mesmo. Mesmo com as adiadas, os EUA provavelmente podem contar com Megan Rapinoe e Carli Lloyd para lhes dar mais um título. Depois disso, Rose Lavelle e Julie Ertz podem carregar a tocha. Mas a chave é fazer isto menos sobre nomes e mais sobre um sistema, um sistema que mexe com Rapinoes, Lloyds, Lavelles e Ertzs em cada geração.

E esse processo se move rápido. Quando os EUA ganharam a Copa do Mundo em 2015, Lavelle era uma jovem no Wisconsin. Mallory Pugh e Tierna Davidson tinham 17 anos de idade e estavam na seleção sub-20 dos EUA, enquanto Abby Dahlkemper era uma novata da NWSL. Em 2019, estavam todas no elenco que alcançou a glória na França.

Em 2023, é uma aposta segura para assumir que jogadoras como Pinto, Smith, Fox e Fishel estarão pressionando por suas próprias vagas, e também vão haver outras. É um sistema que tem transformado estrela após estrela, sem sinais de parar. Com os ajustes de Markgraf, o profissionalismo de Smith, a liderança de Andonovski e um país cheio de jovens jogadoras inspiradas pelo domínio da USWNT, parece que a próxima geração está sendo preparada para o sucesso.