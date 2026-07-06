Como a Liga Saudita conseguiu tirar o melhor de João Félix antes da Copa do Mundo?

João Félix chegou à Copa do Mundo de 2026 vivendo o melhor momento de sua carreira no futebol, depois de recuperar seu brilho com a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e ter uma temporada excepcional que o tornou uma das principais estrelas da seleção portuguesa.

O atacante português afirma que o maior mérito por essa transformação cabe ao seu ex-técnico, Jorge Jesus, que o colocou de volta em sua posição preferida e lhe deu a confiança que lhe faltava há anos, o que se refletiu de forma notável em seu desempenho e em seus números.

A seleção portuguesa se prepara para um confronto muito aguardado contra a Espanha, nesta noite de segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma partida na qual a seleção conhecida como o “Brasil da Europa” busca continuar sua trajetória rumo ao título.

O técnico Roberto Martínez conta com um elenco repleto de estrelas, o que lhe permitiu o luxo de rodar os jogadores durante a fase de grupos. João Félix foi um dos principais beneficiados disso, tendo sido titular em duas partidas e ficado no banco nas outras duas, chegando às fases eliminatórias em sua melhor forma física.

Félix chega ao torneio após a melhor temporada de sua carreira profissional, tendo levado o Al-Nassr ao título do Campeonato Saudita, com 26 gols e 18 assistências — os melhores números de sua trajetória desde que se tornou profissional.

O atacante português confirmou à rede brasileira “Globo” que a verdadeira mudança em seu desempenho começou com Jorge Jesus, que o colocou de volta na posição em que ele se sente mais à vontade em campo.

Félix disse: “O que mudou para mim na última temporada foi que joguei na minha posição natural, que é onde me sinto mais à vontade e posso ajudar a equipe da melhor maneira possível. Lá consigo executar minhas jogadas com a bola e atuar como meia-atacante ou segundo atacante.”

E acrescentou: “O técnico Jorge Jesus percebeu isso e me deu confiança para dar o meu melhor, e esse foi o fator mais importante. Minha vontade e meu comprometimento nunca mudaram, mas joguei uma temporada inteira na posição que mais me convém. Ninguém conhece minhas capacidades melhor do que eu, e por isso as coisas correram muito bem.”

Durante a última temporada no Al-Nassr, Félix atuou principalmente como segundo atacante ou meio-campista ofensivo, posição na qual Jesus lhe deu mais liberdade para se movimentar e criar jogadas, o que se refletiu diretamente em seus números ofensivos, levando-o a terminar a temporada também como artilheiro do Campeonato Saudita.

Sobre sua preparação para disputar a Copa do Mundo, ele disse: “Chego aqui com mais confiança do que nunca. Foi um ano excepcional para mim, e estou muito feliz por termos conquistado o título do campeonato, pois foi muito importante para nós. Sinto que estou pronto para ajudar, seja jogando por 70 minutos ou até mesmo por 10 minutos, e darei tudo de mim.”

Félix também falou sobre sua experiência no Campeonato Saudita, afirmando que foi totalmente diferente da imagem que ele imaginava antes de se transferir para o Al-Nassr.

Ele explicou: “É claro que o entusiasmo não é o mesmo em comparação com alguns campeonatos europeus, mas a competição é muito acirrada. Antes de ir para a Arábia Saudita, eu não esperava isso. E quando voltei para a seleção nacional, não senti nenhuma diferença entre mim e meus companheiros ou adversários. Sinto que estou em excelente forma, e quando você se prepara da maneira certa, os resultados acabam aparecendo.”

Apesar de se destacar no Al-Nassr como meia-armador ou segundo atacante, Félix atuou nas duas partidas da fase de grupos contra o Uzbequistão e a Colômbia como ponta esquerda, posição que ele afirmou repetidamente não lhe proporcionar o mesmo conforto que encontra no meio de campo.

O jogador de 26 anos também falou sobre sua relação com o capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, após terem vivido uma experiência completa juntos nas fileiras do Al-Nassr, afirmando que a sintonia entre eles ficou muito maior do que era antes.

Ele disse: “Jogar junto por um ano inteiro é um período muito longo, e durante esse tempo você passa a conhecer seu companheiro de uma maneira diferente. Eu já conhecia Cristiano pela seleção, mas conviver com ele diariamente no Al-Nassr me deu a oportunidade de entender o que ele precisa e o que ele prefere dentro de campo.”

E acrescentou: “Ele conhece meus movimentos, e eu conheço os dele. Ele sabe onde eu gosto de receber a bola, e eu sei os lugares onde ele prefere recebê-la. Acho que esse entendimento nos dá uma grande vantagem, seja na seleção portuguesa, no Al-Nasr ou em qualquer time pelo qual joguemos. O fato de nos conhecermos tão bem representa um ponto forte importante para nós.”

João Félix recebeu sua primeira convocação para a seleção portuguesa em 2019, participou da Copa do Mundo de 2022 e, até o momento, disputou 52 partidas pela seleção, nas quais marcou 12 gols e deu 5 assistências. Ele espera continuar brilhando quando liderar a Portugal contra a Espanha em um confronto decisivo, com o objetivo de garantir a vaga nas quartas de final.