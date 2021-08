Como a lateral direita virou a posição mais complexa do futebol

Alexander-Arnold, Reece James e Kyle Walker são exemplos de laterais modernos e diferentes

Se a posição de lateral direito um dia foi considerada uma das menos interessantes do futebol, a atual temporada vem mostrando que a vaga se tornou o lar de algum dos jogadores mais táticos, eficientes e intensos do futebol mundial.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em sistemas de jogo cada vez mais dinâmicos, a lateral direita de hoje em dia exige muito mais do que capacidade defensiva básica, velocidade e bons cruzamentos. Alexander-Arnold (Liverpool), Reece James (Chelsea) e Kyle Walker (City) são exemplos bons (e diferentes) dessa evolução.

Com apenas 21 anos, James já chama a atenção na Premier League. Com sua colaboração ofensiva de um gol e uma assistência na vitória contra o Arsenal, o inglês incomodou os rivais constantemente, com onze toques na bola dentro da área adversária.

Um dia antes, foi Alexander-Arnold que foi assunto entre os ingleses, com sua interpretação completamente diferente da posição, mas que ele mesmo já provou ser eficiente. Com lançamentos longos, o lateral frequentou muito o campo ofensivo, mas raramente pela lateral do gramado.

Por fim, o polivalente Kyle Walker, do City, desempenha um papel muito mais defensivo, mas que também influencia na saída de jogo dos Citzens. Atuando como um zagueiro mais aberto, o inglês força passes rasteiros para os meias, enquanto usa sua velocidade para recompor a defesa.

Antes considerada uma posição adequada para jogadores menos talentosos e criativos, a lateral direita evoluiu, e hoje faz parte direta da criação de jogadas das equipes, como podemos ver em equipes como o Manchester United (com Wan-Bissaka).

A mudança é reflexo da necessidade dos times de terem a bola. É comum ver equipes que se transformam completamente em campo quando assumem o controle do jogo, com o suporte de quatro ou cinco jogadores no ataque, e um dos laterais flutuando pelo centro ou pontas.

Enquanto Guardiola pode receber créditos por popularizar o estilo de jogo, os rivais Liverpool e Chelsea são exemplos perfeitos da adaptação moderna dos laterais ao jogo ofensivo.