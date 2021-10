Como a Juventus ainda tenta se recuperar da saída de Cristiano Ronaldo

Atacante saiu para o Manchester United três dias antes do fim da janela de transferências e clube italiano levou um tempo para se recuperar

Não foi a saída de Cristiano Ronaldo da Juventus que chocou seus antigos companheiros. Foi o timing da transferência. Estava claro há meses que o astro português queria sair. Repetidamente ele abriu mão de se comprometer com seu futuro no clube. Cristiano Ronaldo declarou que as notícias sobre seu suposto desejo de voltar ao Real Madrid eram "desrespeitosas para todos os clubes envolvidos nesses rumores, assim como seus jogadores e comissões técnicas", e ainda assim ele não mencionou a Juventus em um comunicado de 286 palavras em suas redes sociais.

Durante a Eurocopa de 2020, CR7 apenas disse: "Se eu sair ou ficar da Juventus, qualquer coisa que acontecer será em busca do melhor".

No entanto, apesar da óbvia vantagem do Manchester United na concorrência por uma eventual contratação da Juventus, principalmente pela perspectiva financeira, a decisão de Cristiano Ronaldo de sair dias antes do fechamento da janela de transferências teve um impoacto negativo em seus companheiros.

Chiellini disse o seguinte ao DAZN: "Ronaldo saiu no dia 27 de agosto. Teria sido melhor para nós se ele tivesse ido embora antes".

A transferência de Ronaldo ao Manchester foi confirmada horas antes da Juventus perder em casa para o Empoli no seu segundo jogo da temporada na Série A. Depois da quarta rodada, a poderosa Juventus estava na zona de rebaixamento. Obviamente a saída de Cristiano Ronaldo estava sendo sentida e isso ia além dos gols.

Nas três temporadas anteriores, desde a transferência de CR7 para Juve, o foco prioritário do time era ter a melhor versão do atacante. Bonucci disse o seguinte durante a semana:

"O time jogava para (Cristiano Ronaldo). Nós estávamos jogando com um grande campeão e o queríamos jogando bem. Talvez tenhamos perdido o desejo de sofrer e nos sacrificarmos juntos, porque presumimos que ele resolveria o problema".

Bonucci acredita que o técnico Massimiliano Allegri detectou o problema de atitude, argumentando que a paixão e resiliência demonstradas na sequência de seis vitórias em todas as competições mostra que os jogadores redescobriram que "o espírito Juve estava lá antes da chegada de Ronaldo".

"O técnico foi muito bem em recuperar aquele (nosso) caráter e humildade. Nós trabalhamos todos juntos agora para conseguir o resultado".

As quatro vitórias seguidas da Juve por 1 a 0 sugerem que Allegri resolveu o problema defensivo de antes. Antes de Locatelli marcar o único gol no derby contra o Torino no começo do mês, a Juve não tinha saído zerada na liga desde o 3 a 0 sobre o Spezia, no dia 2 de março.

Apesar de tudo, a Juventus segue tentando se recuperar na Série A. Atualmente está na sétima colocação, dez pontos atrás do Napoli. Só conseguirão diminuir a diferença se forem capazes de seguir vencendo jogos e se marcarem mais gols.

Dybala volta após se recuperar de lesão. Ele segue como artilheiro do time na temporada, com três gols, mesmo após perder cinco jogos durante a recuperação. Pelo Manchester United, CR7 marcou seis gols em oito jogos.

Apesar disso, Bonucci talvez tenha observado corretamente: os gols de Cristiano Ronaldo podem ter ido embora, mas ao menos o espírito de luta da Juve parece ter voltado.