Como a Eurocopa provoca aumento de casos de Covid-19 no Reino Unido

Cerca de dois mil novos casos de coronavírus na Escócia são associados às viagens de torcedores na Euro 2020

A Euro 2020 nos lembrou como é bom ver torcedores celebrando nos estádios. Porém, a competição também serve de alerta para a que as pessoas continuem se cuidando, pois a pandemia de coronavírus ainda não acabou. E cientistas estão preocupados que o aumento do número de casos de Covid-19 está diretamente relacionado com a presença de torcedores nos estádios, em especial no Reino Unido.

Em junho, a Escócia confirmou que dois terços dos 1991 casos de Covid-19 registrados no país foram de pessoas que viajaram até Londres para acompanhar o jogo entre Inglaterra e Escócia no Estádio Wembley, que recebeu cerca de 25% da capacidade total na ocasião.

Neste domingo (11), veremos um Wembley ainda mais cheio para a grande decisão entre Itália e Inglaterra. O lendário estádio londrino deve receber cerca de 60 mil pessoas. E não é apenas o público nos estádios que preocupam os especialistas. As celebrações em pubs, bares e até em locais abertos como "fan fests", que causam aglomerações, também são motivos do aumento do número de casos.

Torcida da Inglaterra em Wembley durante a Euro 2020. Foto: Getty

Na Inglaterra, o aumento foi de 32% no número de novos casos na semana do dia 20 de junho. Em 2 de julho, a porcentagem pulou para 74%. Na Escócia, que também recebeu partidas da Euro 2020, o aumento foi de 21% no primeiro período citado. Sete dias depois, aumento de 132% nos novos casos. Até mesmo no País de Gales, que não recebeu jogos do torneio, viu um aumento de 114% na semana do dia 27 de junho.

“Embora associação não signifique necessariamente causa, é difícil escapar da conclusão de que as comemorações em torno da Euro têm sido um fator importante no aumento da epidemia no Reino Unido”, disse Paul Hunter, professor de medicina da University of East Anglia (ING), ao Indepedent.