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Uma nova pesquisa da Seton Hall Sports Poll revela que a Copa do Mundo de 2026 aumentou significativamente o interesse pelo futebol nos Estados Unidos. Impulsionado por audiências recordes na televisão e pelo forte engajamento dos mais jovens, o torneio deixou uma marca duradoura no cenário esportivo americano.

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Torneio impulsiona o interesse pelo futebol nos EUA

A Copa do Mundo de 2026 provocou um aumento expressivo do interesse pelo futebol nos Estados Unidos. Segundo uma nova pesquisa da Seton Hall Sports Poll, mais de um quarto dos americanos (27%) afirmou que o torneio aumentou seu entusiasmo pelo esporte. A alta foi especialmente acentuada entre quem já acompanhava futebol: 70% relataram maior interesse, ante 11% entre quem não era fã.

Os mais jovens lideraram esse movimento: 46% dos adultos de 18 a 34 anos relataram maior engajamento, em comparação com 28% dos que tinham de 35 a 54 anos e 12% dos adultos de 55 anos ou mais. Realizado em outubro de 2026 com 1.632 adultos, o estudo destaca o impacto cultural duradouro do torneio disputado no verão. Os resultados mostram como sediar a competição ampliou o interesse pelo futebol no país.

Audiência recorde da final estabelece marco histórico na televisão

O ponto alto do torneio foi a final entre Argentina e Espanha, assistida por 37% dos americanos. A audiência chegou a 80% entre os fãs de futebol e a 22% entre quem não acompanhava o esporte. Entre os adultos de 18 a 34 anos, 57% assistiram à decisão.

"A Copa do Mundo de 2026 dominou o cenário esportivo do verão. A final foi a transmissão de futebol mais assistida da história em uma única emissora dos EUA e reuniu a maior audiência de um evento esportivo fora da NFL em uma única emissora desde a World Series de 2016, segundo a Nielsen", disse Daniel Ladik, Ph.D., responsável pela metodologia da Seton Hall Sports Poll.

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"Os indicadores da nossa pesquisa, registrados três meses após a final, mostram efeitos expressivos. Ainda vemos o impacto de quando os EUA sediaram o torneio em 1994, e espero que os efeitos de 2026 sejam ainda maiores."

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Audiência do torneio alcança também quem acompanha esportes ocasionalmente

No total, quase metade dos americanos (44%) assistiu a pelo menos uma partida da competição. Embora 88% dos fãs de futebol tenham acompanhado o torneio, ele também atraiu atenção significativa fora desse público, alcançando 28% de quem não era fã do esporte.

O engajamento também foi forte entre o público esportivo em geral. Dois terços (67%) dos fãs assíduos de esportes assistiram a pelo menos uma partida, seguidos de perto por 57% dos que acompanham esportes ocasionalmente.

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Os dados de audiência da final também mostraram diferenças entre homens e mulheres: 45% dos homens assistiram ao confronto entre Argentina e Espanha, ante 30% das mulheres. Em todas as faixas etárias, os espectadores mais jovens registraram consistentemente os maiores índices de audiência na televisão.

Atuações de destaque levam torcedores a acompanhar clubes após o torneio

Além do apoio às seleções, o brilho individual em campo se traduziu em interesse contínuo pelo futebol de clubes. No total, 22% dos americanos disseram que as atuações de um jogador específico na Copa do Mundo os inspiraram a acompanhar clubes profissionais após o fim do torneio.

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Esse índice subiu para 59% entre os fãs de futebol e 32% entre os fãs de esportes em geral. Os adultos mais jovens voltaram a liderar essa tendência: 41% das pessoas de 18 a 34 anos passaram a acompanhar um jogador específico na temporada de clubes, assim como 27% dos homens e 16% das mulheres.

Com indicadores expressivos registrados três meses após a final, os dados apontam para um crescimento de longo prazo do futebol no país. À medida que novos fãs continuam a acompanhar as estrelas da Copa do Mundo em seus clubes, o torneio de 2026 deve moldar a cultura do futebol nos Estados Unidos nos próximos anos.