Como a Conmebol Libertadores se tornou o xodó dos torcedores brasileiros

Você é um torcedor fanático da Copa Conmebol Libertadores e, assim como algumas torcidas, deve encarar a competição como uma verdadeira obsessão. Você sabe de cor a tabela do seu time, a lista de desfalques para o próximo jogo e raramente se surpreende com a escalação da sua equipe.

Dá para entender… Quem não é fanático pela maior competição entre clubes das Américas? Mas você sabia que nem sempre foi assim? Por muito tempo, os clubes brasileiros não viam a Conmebol Libertadores como prioridade máxima. Contaremos toda esta transformação...

O peso dos estaduais

Nas décadas de 1960 e 1970, a maior parte da receita dos clubes vinha de excursões pelo exterior (que coincidiam com o torneio continental) e das rendas dos grandes clássicos estaduais, que movimentavam o país. Os duelos entre os gigantes de , Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul eram o ponto máximo da temporada.

Os fãs aguardavam ansiosamente por tais encontros, que, literalmente, ‘paravam’ tais praças esportivas. Portanto, os técnicos chegavam a poupar jogadores na Libertadores para priorizar os , o que é quase impossível de acontecer no cenário atual.

Fora isso, a questão política também tinha certo peso. Em 1966, por exemplo, os times brasileiros se recusaram a disputar o torneio por não concordarem com o regulamento. O também não teve representantes em 1969 e 1970, quando a Confederação Brasileira de Desportos (CBD) - antiga CBF - não aceitou o calendário do torneio, alegando que a preparação para a daquele ano seria atrapalhada.

O objetivo maior

A situação começou a mudar na década de 1980, com os títulos de (1981) e (1983). Foi nos anos 1990, no entanto, que a Conmebol Libertadores virou de vez o torneio preferido dos brasileiros, especialmente depois do bicampeonato do São Paulo (1992 e 1993).

“O São Paulo do Telê Santana acabou com uma sequência de anos sem títulos do país e resgatou a competição, que virou prioridade para os times brasileiros. É só ver a quantidade de títulos que conquistamos depois disso”, afirma Alexandre Simões, jornalista e historiador mineiro.

A ‘classificação’ para a Copa Intercontinental – que envolvia um jogo entre os vencedores da Conmebol Libertadores e da Uefa , no – deu peso extra ao torneio. Ser campeão da Libertadores e do Mundial passou a ser considerado o auge dos clubes tupiniquins.

A Conmebol Libertadores também começou a pagar melhores premiações e os valores pelos direitos de transmissão cresceram. A fonte de renda dos clubes mudou e isso valorizou ainda mais o torneio, cada vez melhor organizado, abrangente, e com forte trabalho de marketing.

A competição evoluiu e tornou-se mais democrática e atraente para os times do Brasil, que hoje encaram a competição como o maior objetivo da temporada.

Quem consegue imaginar os times brasileiros sem a Libertadores, não é mesmo?