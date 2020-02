Como a Atalanta pode se tornar o novo Ajax na Liga dos Campeões

Na temporada passada, o holandeses surpreenderam ao chegar às semifinais. Equipe italiana pode fazer o mesmo nesta edição

Um time italiano azul e preto estaria nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Certamente vem no pensamento a imagem da de Lautaro e Lukaku, mas não. Nesta edição, foi a vez da surpreender e avançar ao mata-mata logo em sua primeira participação no torneio continental.

Poucos foram os que pensaram que Gasperini receberia elogios de Pep Guardiola após o inicío de trabalho do italiano com duas vitórias e quatro derrotas nos seis primeiros jogos. O treinador do disse que encarar a Atalanta era "como ir ao dentista".

Mas em quatro anos, a equipe teve um crescimento rápido e exponencial, levando o time a lutar para não perder esse espaço como nova potência italiana e agora, dando um status de realidade europeia. Um caminho que pode ser comparado, dadas as devidas proporções, ao , principalmente porque as duas equipes seguiram a mesma filosofia: apostar em um projeto de perseverança que pode levar uma criança ou um desconhecido a ter sucesso no futebol.

É claro que o Ajax tem uma história e uma tradição muito maior do que a Atalanta, mas quem apostaria que os holandeses chegariam a uma semifinal de Liga dos Campeões na temporada passada? É bom lembrar que deixou a classificação para a final escapar entre seus dedos nos últimos minutos do jogo de volta.

SOLIDEZ E LEVEZA

A solidez vale para a Atalanta mais do que qualquer jogador. Solidez que foi encontrada após o time não ter feito ponto algum nos três primeiros jogos da fase de grupos da Champions. Soma-se a isso a leveza de jogar sem pressão. O time italiano entra em campo e joga o seu futebol, sem se preocupar muito com o final.

IDEIAS DE JOGO

Zero pontos nos primeiros três jogos. Muitos treinadores tentariam algo novo - alguns teriam até sido demitidos do cargo -, mas Gasperini insistiu nas suas convicções que tornaram a Atalanta um ótimo time. E por mais que o início da caminhada tenha sido desastroso, foram essas mesmas ideias que fizeram dos italianos um time competitivo à nível europeu.

MESMA DETERMINAÇÃO

além das ideias de jogo, é necessário muita, muita determinação. Determinação que fez o Ajax eliminar o e a , ganhando deles fora de casa. E assim fez a Atalanta ao somar sete pontos nos três últimos jogos da fase grupos e avançar até as oitavas de final.

O que pesou para o Ajax, e que também deve pesar para a Atalanta, é a inexperiência em competições grandiosas como a Liga dos Campeões. É o preço que se paga por se manter fiel ao que se acredita, seja para o bem ou para o mal.