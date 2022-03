Como a Argentina está tentando encontrar jovens promessas após era Messi

Por mais difícil que seja acreditar às vezes, Lionel Messi não será capaz de continuar jogando para sempre.

Aos 34 anos, o mago do Paris Saint-Germain e da Argentina continua a encantar o mundo com suas habilidades únicas quase semanalmente.

Mas ele é mortal, apesar de muitas indicações dizerem ao contrário e, em algum momento, terá que pendurar as chuteiras e encerrar sua brilhante carreira.

A boa notícia para seu país natal é que a Albiceleste já está se preparando para esse dia temido.

No domingo, a Argentina divulgou sua última lista de convocados para as próximas eliminatórias da Copa do Mundo. Os jogadores de costume estavam todos presentes e corretos: Messi, é claro, ao lado do novo herói nacional Emiliano Martinez, do salvador da Copa América Angel Di Maria e o resto do que se tornou um time estabelecido e intensamente unido nos últimos dois anos sob comando do técnico Lionel Scaloni.

Mas havia também alguns nomes surpreendentes, na verdade desconhecidos.

Fãs de todos os lugares recorreram ao Google para estudar nomes como Alejandro Garnacho, Nicolas Paz, Tiago Geralnik e Matias Soule, parte de um grupo de sete jovens que não só jogam fora da Argentina, mas em vários casos nasceram a milhares de quilômetros da América do Sul.

A aparição desses novos rostos não é por acaso, mas sim o resultado de um exaustivo projeto de mapeamento de um ano coordenado pelos mais altos níveis da seleção argentina.

Em 2021, a Federação Argentina de Futebol lançou seu Departamento de Monitoramento Internacional. À sua frente está Juan Martin Tassi, dono de um doutorado em Ciências do Esporte pela Universidade de Extremadura, na Espanha, e anteriormente preparador físico de várias equipes argentinas de primeira linha.

Sob sua supervisão, e trabalhando ao lado do coordenador da divisão de base Bernardo Romeo, o Departamento já identificou nada menos que 300 jovens com menos de 20 anos na Europa que seriam elegíveis para a Seleção.

“Esse número continua mudando”, explicou Tassi em entrevista à Doble Amarilla, um portal de notícias argentino.

“E talvez em um mês estejamos falando de mais de 400”, finalizou.

O dia-a-dia do Departamento consiste em vasculhar a Europa em busca de potenciais estrelas do futuro, mapear os clubes e regiões onde são predominantes e identificar quais dos jovens poderiam chegar ao mais alto nível, bem como entrar em contato com os próprios jogadores e seus clubes para manifestar seu interesse em um dia representar a Argentina.

"No nosso caso", continua Tassi, "temos sorte porque, na maioria das situações, os adolescentes acabam mostrando que estão interessadas em atender uma ligação ou conversar sobre fazer parte da seleção nacional".

O exemplo de Garnacho, que comemorou sua convocação com um gol espetacular na quarta-feira para ajudar o Manchester United na final da FA Youth Cup, confirma a teoria de Tassi.

O jovem de 17 anos nasceu em Madri, filho de pai espanhol e mãe argentina, e em 2020 ingressou na base do United depois de brilhar no Atlético.

Ponta-esquerdo rápido e direto com um chute forte, o adolescente já representou a Espanha nas categorias de base; e, por isso, que a Albiceleste se moveu rapidamente para tentar amarrá-lo como um deles.

Outros na lista também têm uma forte conexão com a nação, apesar de terem nascido e morado no exterior.

Os irmãos Valentin e Franco Carboni, de 17 e 18 anos, respectivamente, e que fazem parte da equipe juvenil da Inter de Milão, são filhos de Ezequiel, que jogou pelo Salzburg e Catania na Europa. Enquanto o pai do jovem do Real Madrid, Pablo, nascido em Tenerife, Pablo, jogou 14 vezes pela Albiceleste e fez parte da seleção do país para a Copa do Mundo de 1998.

Talvez o mais célebre dos sete seja Luka Romero, que também é de uma família de futebolistas, nasceu no México enquanto o pai argentino Diego morava lá, e passou quase toda a sua vida na Europa.

Romero causou alvoroço quando estreou na Liga aos 15 anos pelo Mallorca e, ainda com apenas 17, apareceu na Serie A com a Lazio nesta temporada.

Elegível para Argentina, México e Espanha, já representou a seleção duas vezes campeã do mundo nos times sub-15 e 17 e parece destinado a seguir o exemplo de Messi e escolher o país de nascimento dos seus pais.

Uma famosa anedota contada por Sergio Aguero descreve o momento em que foi apresentado ao jovem Leo quando a dupla se preparava para a Copa do Mundo Juvenil de 2005 e admite que não tinha a menor ideia de quem era o jovem do Barcelona.

Uma vez que Messi entrou em campo de treinamento, seu talento ficou claramente evidente, e a Argentina conquistou o título de forma estrondosa; enquanto o atual craque do Paris Saint-Germain também estabeleceu uma amizade ao longo da vida com seu colega de quarto Sub-20.

No entanto, é uma indicação de quanto as coisas mudaram nos 17 anos intermediários que tal situação seria quase impensável hoje.

Os métodos de aferição e pesquisa melhoraram cem vezes nesse período de tempo, o que significa que, para aqueles preparados para trabalhar duro e olhar, dezenas de estrelas em potencial podem ser rastreadas e monitoradas quase da sala de estar.

Encontrá-los, no entanto, é apenas a primeira parte do desafio, e a inclusão de Garnacho, Romero e companhia. Na equipe principal, mesmo que seja improvável que joguem, representa um compromisso significativo da Argentina em sua batalha para vencer nações na Europa.

A Argentina também tem uma carta na manga nesta ofensiva de charme: o maior jogador de futebol do mundo, ídolo de milhões em todo o planeta.

E sejamos honestos: quantos de nós, onde quer que tenhamos nascido, poderíamos deixar passar a chance de não apenas treinar com Messi por uma semana, mas talvez um dia jogar ou substituí-lo na escalação da Albiceleste?