Como a adidas lidera a tendência do quarto uniforme dos clubes

Nos últimos anos, os clubes passaram a lançar seus quartos uniformes em um ritmo alarmante

Atualmente, os primeiros e segundos uniformes são aqueles que mais representam as identidades dos clubes. As terceiras camisas, no entanto, se estabeleceram firmemente como uma parte importante do futebol hoje em dia - mesmo que algumas sejam questionáveis ​​- mas os quartos uniformes, esses sim, são um fenômeno relativamente novo.

Nos últimos anos, provavelmente começando com a temporada 2020/21, os clubes lançaram seus quartos uniformes a um ritmo alarmante. A maioria dessas camisas não tem função oficial e nunca será usada em um campo profissional, embora algumas federações permitam uma aparência diferente nas competições.

Isso, compreensivelmente, levou a acusações de ganância de alguns torcedores, com esses quartos uniformes muitas vezes descartados como nada mais do que outra coisa para os fãs dos clubes pagarem.

“Quartos uniformes são um espaço onde podemos explorar com mais liberdade criativa”, disse Ingo Turner, diretor de design da adidas Football, à GOAL. “Vimos isso como uma área para evoluir o espaço criativo no design de camisas de futebol e tentar coisas que não poderíamos fazer de outra forma."

"Também os consideramos como parte da coleção de matchwear, por isso muitas vezes os criamos como uniformes totalmente jogáveis ​​com a ambição de tê-los no campo de jogo."

AC Milan's new fourth kit 🔴⚫️⚪️ pic.twitter.com/9BNBFJoIe0 — GOAL (@goal) April 4, 2022

Tornar os uniformes utilizáveis ​​em campo traz seus próprios desafios, com todas as ligas tendo certas regras sobre como uma camisa pode ou não ser. Limites no número de cores e listras ou no posicionamento de emblemas são aplicados em todo o mundo, mas ainda há espaço mais do que suficiente para adotar uma abordagem diferente.

“Como é bastante novo, também é indefinido, então podemos ir em qualquer direção e explorar”, diz Turner sobre a quarta categoria de uniformes. “Podemos fazer parcerias com artistas e designers, podemos trabalhar com comunidades, apoiadores, podemos nos conectar com isso de uma maneira diferente do que faríamos em outros lugares.”

Como diz Turner, a capacidade de trabalhar com parceiros externos é um dos principais atrativos das quartas camisas e ajuda a explicar a popularidade das colaborações nesse espaço.

Desde que se tornaram uma categoria importante, os clubes e fabricantes muitas vezes recorreram a designers de moda para co-criar uniforme. A Pharrell's Human Made projetou camisas para várias equipes da adidas, enquanto o Napoli trabalhou com Marcelo Burlon, e a grife de skate londrina Palace entrou em ação por meio de uma colaboração com a Juventus.

“As colaborações no futebol são relativamente novas, então acho que está trazendo algo muito progressivo e criativo, onde às vezes não é tão fácil fazer em um dos três primeiros uniformes”, continua Turner. “Colaborações em geral não são novidade, se você comparar com a indústria de tênis que está neste território há muitos anos."

"Acho que é algo que leva o uniforme para um espaço novo e interessante, e as camisas são símbolos tão grandes para os torcedores e as pessoas que recebem muita atenção para que você possa realmente reunir parceiros inesperados ou interessantes com uma comunidade muito engajada.”

Getty Images

As críticas ao quarto uniforme e seu papel no futebol são compreensíveis, mas também servem a um propósito fora do futebol. Os torcedores de um time podem estar mais interessados ​​em usar esses uniformes como parte de seu dia a dia, enquanto o uso de colaboradores dá aos clubes a chance de alcançar pessoas que, de outra forma, perderiam.

“O futebol e a moda sempre estiveram lá e têm uma longa história autêntica, mas nos últimos cinco anos, mais ou menos, realmente aumentou”, explica Turner, apontando para alguns dos trabalhos que a adidas fez com Yohji Yamamoto, mais recentemente o gama incluindo o incrível uniforme black out away.

“Queremos capturar a emoção e a diversidade do mundo e da cultura. As camisas de futebol especificamente também são altamente tribais, mas também diversas, elas representam a diversidade de pessoas, esportes, momentos, elas são icônicas, e o futebol é o esporte do mundo."

Mais artigos abaixo

“O esporte influenciou a moda que, por sua vez, vai para outro lugar e a influência de volta, é altamente criativa e evolutiva.”

Até agora, a maioria dos quartos uniformes preencheram o foco no design, mas outros clubes estão adotando abordagens diferentes. Na Copa da Inglaterra da última temporada, o Arsenal vestiu um uniforme todo branco, ajudando a aumentar a conscientização sobre crimes com armas brancas em Londres, destacando uma questão importante na sociedade.

Seja em termos de novas direções de design ou propagandas, os quartos uniformes estão começando a estabelecer seu próprio papel no futebol. O que quer que você pense deles, é claro, ele está só no começo.