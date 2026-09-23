O anúncio da aposentadoria do astro marroquino Khalid Boutaïb do futebol, aos 39 anos, ainda repercute na imprensa europeia, após o encerramento de sua última temporada com o Kawkab Marrakech, pondo fim a uma carreira profissional desenvolvida principalmente nos gramados franceses.

O jornal "L'Équipe"francês destacou o anúncio de Boutaïb sobre o fim de sua carreira recentemente, quando escreveu em sua conta no "Instagram", acompanhando o anúncio com vídeos dos principais momentos de sua trajetória: "Uma página se vira".

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Boutaïb nasceu em Bagnols-sur-Cèze, no departamento francês de Gard, e disputou a maior parte de sua carreira na França, especialmente na segunda divisão, onde marcou 55 gols em 186 partidas por 5 clubes: Gazélec Ajaccio, Estrasburgo, Le Havre, Paris FC e Pau.

Boutaïb marcou 20 gols pelo Estrasburgo na temporada 2016-2017, ocupando o segundo lugar na lista de artilheiros da competição, e também jogou por clubes amadores: Uzès, Bagnols-Pont, Hyères e Luzenac.

O atacante marroquino disputou uma única temporada na primeira divisão francesa, com o Gazélec Ajaccio em 2015-2016, marcando 6 gols em 31 partidas.

Fora da França, Boutaïb jogou por três clubes: o Malatyaspor turco, onde marcou 17 gols em 51 partidas entre 2017 e 2019; o Zamalek egípcio, com o qual marcou 5 gols em 24 partidas entre 2019 e 2020; e o Kawkab Marrakech marroquino, onde marcou um gol em 15 partidas na temporada 2025-2026, em sua última experiência antes da aposentadoria.

Boutaïb também disputou 24 partidas internacionais pela seleção de Marrocos entre 2016 e 2019, marcando 9 gols, e participou da Copa do Mundo de 2018, quando abriu o placar diante da Espanha na partida que terminou empatada em 2 a 2, pela fase de grupos.

Boutaïb disse em seu vídeo de despedida: "Vestir esta camisa, representar meu país e alegrar minha família foi muito maior do que eu imaginava".

Após o fim de sua carreira profissional, Boutaïb retornou ao seu clube formador, o FC Bagnols-Pont, que disputa a terceira divisão regional.

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