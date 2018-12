Comitê gestor pretende descentralizar o poder de decisões no futebol do Fla: entenda

Presidente eleito criou grupo para debater e decidir assuntos de extrema importância para o principal departamento do clube

Rodolfo Landim nem mesmo assumiu o Flamengo e já causou certo reboliço nas redes sociais. Isso porque a torcida está na expectativa sobre como será a gestão do novo presidente. Após o pleito, ainda na Gávea, o mandatário confirmou a vice-presidência de futebol, que terá Marcos Braz, ao lado de um cômite gestor.

O assunto tem sido debatido com frequência pelos torcedores que ainda não entenderam como funcionará a nova estrutura do futebol. Carlos Noval, atual diretor do departamento, será convidado a retornar à base, onde fez grande trabalho desde a gestão de Patrícia Amorim.

Como em toda área política, haverá uma reestruturação nos setores. Algumas pastas foram unificadas como Marketing e Comunicação que terá o mesmo vice-presidente, Gustavo Oliveira. No entanto, não haverá extinção de cargos executivos.

Aí está a grande questão, para Roldolfo Landim, o clube precisa seguir ainda mais a linha do profissionalismo e deixar a cargo de profissionais gabaritados todos os departamentos. Vale ressaltar que os vice-presidentes não sao cargos remunerados e devem ser apenas designados para ajudar a presidência no elo com todos os setores do clube.

De olho no futebol, objetivo principal da atual gestão, Landim formou o comitê, que que nada mais é do que uma forma de dividir as responsabilidades, definir estratégias condizentes com o investimento do clube e tirar justamente da figura do vice-Presidente de futebol todo o peso de uma decisão isolada e descentralizar o poder de um executivo de futebol, que na visão da Chapa Roxa, não deve ter total autonomia sobre o elenco e contratações.

O planejamento foi traçado de acordo com as principais críticas da última gestão, onde o presidente Eduardo Bandeira de Mello por vezes foi acusado de centralizar as decisões relacionadas ao futebol.



Desta forma, Abel Braga, escolhido pela cúpula para comandar o Flamengo no início da gestão, não terá carta branca para fazer o que bem entender no clube, nem mesmo escolher todos os reforços, que precisarão ser aprovados pelo comitê.

Além de Landim, o vice-presidente de relações externas, Luiz Eduardo Baptista, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e mais três membros de grupos políticos que apoiaram a Chapa Roxa formam o comitê. No caso dos três últimos, vale ressaltar, não são cargos estatutários.