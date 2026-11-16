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A Itália sofreu um duro choque de realidade em sua campanha na Liga das Nações da Uefa no domingo, ao perder por 4 a 1 para a Bélgica. Apesar do resultado, o comissário especial da FIGC, Giovanni Malago, saiu em defesa do técnico Roberto Mancini e afirmou que a reconstrução da seleção está no caminho certo.

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Um choque de realidade necessário para a Itália

O recente tropeço da seleção italiana na Liga das Nações provocou debates por toda a península, mas Malago não se abalou. À margem da cerimônia do Panchina d'Oro 2026, em Coverciano, ele falou sobre as repercussões da derrota em Bruxelas e a apresentou como uma etapa importante do desenvolvimento do elenco. Segundo Malago, o resultado serve para lembrar que ainda há trabalho a fazer para competir no mais alto nível do futebol internacional.

"A derrota em Bruxelas é um duro choque de realidade, mas também faz parte da trajetória. Precisamos manter os pés no chão; são derrotas que nos ensinam alguma coisa", disse ele, segundo o Sky Sport Italia. Para além do placar, Malago preferiu destacar os pontos positivos, especialmente a aproximação entre a torcida e uma nova geração de talentos. "Também precisamos destacar o número de italianos que estão nos acompanhando; eles estão descobrindo novos jovens que estão surgindo no cenário internacional", acrescentou.

Apoio total a Roberto Mancini

Questionado sobre o desempenho de Mancini na última semana, Malago não demorou a fazer uma avaliação positiva. Apesar da goleada sofrida diante da Bélgica, ele apontou a dificuldade do grupo como contexto para a situação da equipe. Com a Itália mantendo sua vaga na Liga das Nações, Malago acredita que as bases para futuros sucessos estão sendo construídas, mesmo que o caminho até o topo ainda seja longo e difícil para esses jovens protagonistas.

"A avaliação é absolutamente boa. Quem diria isso quando a fase de grupos começou? A Turquia perdeu todas as suas partidas, mas havia se classificado para a Copa do Mundo, mesmo em um grupo muito difícil, e tem talento e potencial individuais. A França era considerada favorita para a Copa do Mundo e, para muitos, tem o elenco mais forte", afirmou Malago.

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Dirigente da FIGC defende evolução diante da forte Bélgica

O dirigente da FIGC ressaltou que, embora o resultado tenha sido decepcionante, ele não deve ofuscar o progresso feito desde março. Malago observou que a equipe evitou ser a "vítima certa" que muitos esperavam no início da fase de grupos. Ele destacou a qualidade da adversária, lembrando que a Bélgica esteve constantemente entre as três primeiras colocadas do ranking mundial durante anos e foi a única equipe a marcar contra a Espanha, campeã mundial, durante a última Copa do Mundo.

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"A Bélgica esteve no topo do ranking mundial durante anos e foi a única equipe a marcar um gol contra a Espanha na Copa do Mundo. Parecíamos uma vítima certa; seguimos na Liga das Nações e há muito a fazer. Mas a trajetória começou, e começou bem", observou.

Uma mudança positiva na política da FIGC

A conversa em Coverciano também abordou a dinâmica interna da Federação Italiana de Futebol. Malago comentou a notícia de que Adriano Galliani não disputaria com ele a presidência da FIGC. A decisão parece ter removido um obstáculo significativo para Malago e pode levar a um processo eleitoral mais harmonioso nos próximos meses, enquanto a federação busca estabilizar sua estrutura de comando.

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O comissário manifestou satisfação com a mudança, descrevendo-a como um sinal "distensivo", ou de distensão, para o ambiente. "Sim, importante e tranquilizador. Eu imaginava isso. Agora já não é mais um assunto jornalístico; haverá apenas a dinâmica que levará às eleições, com o máximo de serenidade e cavalheirismo", explicou Malago.