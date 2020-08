Comissão técnica da seleção brasileira volta a observar jogos "in loco" e mira clássicos de RJ e SP

Time Canarinho tem previsão de estreia nas Eliminatórias em outubro, contra a Bolívia, na Arena Corinthians

De olho no início das Eliminatórias para a do , prevista para a segunda semana de outubro, a comissão técnica da seleção brasileira retomou as observações "in loco" como vinha fazendo desde que Tite começou a comandar a Canarinho.

O retorno, ainda com uma agenda bem menor do que de costume, começou na última quarta-feira (19), com Cleber Xavier acompanhando Flamengo e Grêmio, no Maracanã e Matheus Bachi, no Nilton para Botafogo e Atlético-MG.

No próximo domingo(23), César Sampaio vai assistir o clássico entre e Santos, enquanto o analista de desempenho, Bruno Baquete, vai acompanhar x .

Se nada for modificado, o fará a estreia nas Eliminatórias no dia 9 de outubro, diante da , na Arena , em . Em seguida, embarca para Lima, onde enfrenta o no dia 13.