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A Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte da Espanha propôs uma multa de 60.001 euros e a proibição de frequentar estádios por dois anos para o youtuber Inaki Angulo. A recomendação de punição veio após uma transmissão online na qual o criador de conteúdo dirigiu insultos homofóbicos ao zagueiro do Real Betis Hector Bellerin.

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Órgão fiscalizador recomenda medidas disciplinares severas

Anunciada na terça-feira, a punição proposta decorre de comentários feitos por Angulo durante uma transmissão pela internet do confronto entre Betis e Real Madrid, em 4 de setembro. Ao analisar o duelo do lateral com o ponta brasileiro Vinicius Junior, o comentarista deixou de falar de futebol e passou a atacar o jogador pessoalmente. Bellerin e seu clube tomaram, então, medidas formais para responsabilizar o responsável pela transmissão.

Transmissão online contém série de ofensas

Durante a transmissão após o jogo, Angulo zombou da aparência e dos gostos pessoais do defensor antes de proferir ofensas sobre sua orientação sexual: “Tem esse cara hoje que pinta as unhas, só lê livros escritos por mulheres, provavelmente é um vi**o enrustido, um esquerdista, que vota nos socialistas. Não vou dizer o nome dele. E ‘elu’, vamos chamá-lo de ‘elu’ para que fique feliz, parou Vinicius sem ajuda.

“Aquele cara que pinta as unhas, que quer mouros em todos os lugares, menos na própria casa, que só lê livros escritos por mulheres, e assim por diante. E, repito, pinta as unhas. Esse mesmo cara, há três anos, Vinicius desce do ônibus da equipe, faz com que ele receba um cartão amarelo que não deveria ter sido dado, consegue um pênalti e acaba com ele.”

Clube andaluz toma medidas legais

A Comissão Permanente propôs, posteriormente, “uma multa de € 60.001 e a proibição de frequentar instalações esportivas por 24 meses para o criador de conteúdo digital Inaki Angulo (embora ele não seja citado explicitamente no relatório), que, durante uma participação transmitida pelas redes sociais, dirigiu repetidamente comentários depreciativos e graves insultos homofóbicos, inequivocamente voltados a um dos jogadores do time da casa durante a partida (Hector Bellerin, cujo nome também foi omitido do comunicado oficial)”.

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Segundo a Europa Press, Bellerin também apresentou uma queixa-crime por suposto crime de ódio e difamação grave com publicidade, enquanto o Betis apresentou uma petição ao órgão fiscalizador com base no artigo 23.1 c) da Lei 19/2007. Pelo artigo 24, a divulgação de conteúdo intolerante ou de desprezo flagrante por meio de tecnologia ligada ao esporte é uma infração muito grave, sujeita a multas de € 60.000,01 a € 650.000.

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Processo administrativo definirá a punição final

A proposta da comissão ainda não constitui uma sanção definitiva e precisa passar pelo trâmite administrativo padrão da Espanha. Além desse processo disciplinar, Angulo terá de responder à Justiça após a ação formal movida pelo defensor. O caso servirá agora de referência para a forma como as autoridades espanholas combatem os abusos online dirigidos a jogadores de futebol.