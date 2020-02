Comentarista ofende Tolima e cria reforço 'contra' o Inter na Libertadores; entenda

Guerrinha, ex-jogador de basquete e comentarista da Rádio Gaúcha, fez duros comentários a respeito do clube colombiano e irritou a torcida colorada

Após passar pela Universidad de , o Internacional vai encarar o Tolima por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O primeiro jogo do confronto acontece nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Manuel Murillo Toro, na . O time gaúcho é considerado favorito para conseguir a vaga, porém, um colorado acabou criando um ‘reforço’ para a equipe adversária.

Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, ex-jogador de basquete e atual comentarista de futebol da Rádio Gaúcha, é torcedor do Inter assumido e fez fortes comentários a respeito do .

"O Tolima é um lixo. Vamo parar com a brincadeira. Tu sabe qual é a folha do Tolima? É um cachorro quente do Rosário e uma Coca-Cola."



- Guerrinha pic.twitter.com/lPkXZ4iKQn — Lucas (@lucasptatsch) February 18, 2020

Os comentário de Guerrinha, claro, repercutiram bastante e chegaram aos ouvidos dos jogadores e da comissão técnica do clube colombiano. Então, Hernán Torres, técnico da equipe, se pronunciou a respeito do tema em entrevista coletiva e disse que seu time irá trabalhar com humildade para conquistar a vaga.

"O Tolima tem um sonho e não vai poupar nenhum esforço para consegui-lo, isso posso garantir para a nossa torcida. Estamos nos esforçando para tornar este sonho uma realidade. E amanhã é uma prova importante para nós, para saber onde estamos", declarou o treinador.

Quem também não gostou nada dos comentários desrespeitosos foi a própria torcida do , que considerou a fala de Guerrinha desrespeitosa e um combustível extra que pode motivar ainda mais os colombianos.

A torcida do Internacional, em hipótese alguma, defende esse tipo de pensamento. Todos respeitam o Tolima, que é um grande adversário e que fará um grande enfrentamento com o .



