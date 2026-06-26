Comentarista estrangeiro avalia a Seleção Holandesa muito melhor do que essa potência do futebol

Após o empate em 2 a 2 contra o Japão, Filip Joos ainda se mostrava bastante crítico em relação à seleção holandesa. Agora, após a conquista do Grupo F, o comentarista belga da Sporza está bem mais otimista quanto às chances da Oranje na Copa do Mundo.

“A Oranje se questiona: isso era necessário? A Oranje decidiu não jogar mais futebol. Decidiu se esconder onde a Holanda, considerando seu status, nunca deveria se esconder: em sua concha. Isso não pode acontecer”, afirmou Joos depois que a Holanda desperdiçou duas vezes a vantagem contra o Japão.

Quase duas semanas depois, o comentarista belga conclui que a Seleção Holandesa está em uma situação muito melhor na Copa do Mundo. “A Holanda está em alta”, analisa Joos alguns dias antes do confronto decisivo contra o Marrocos nas oitavas de final.

“Essa seleção tem um potencial enorme. Eu nunca ficaria tão empolgado com uma equipe na qual não visse esse potencial. Considero a Holanda uma potência. Eu a avalio muito mais do que a Alemanha. Por isso achei tão lamentável o que aconteceu contra o Japão”, afirmou Joos, que estava presente na Copa do Mundo como comentarista.

Joos atuou como comentarista na partida entre Equador e Alemanha (2 a 1). Ele viu a equipe de Julian Nagelsmann abrir o placar rapidamente, mas, mesmo assim, acabar perdendo. Joos, portanto, faz uma avaliação severa sobre a tetracampeã mundial.

“O Equador foi o vencedor merecido. A Alemanha já estava garantida como líder do grupo, mas jogou muito mal. Fiquei muito decepcionado. Não vejo a Alemanha indo muito longe. Ficaria muito surpreso se essa Alemanha conseguisse passar pela França”, afirmou o cético Joos.

A Alemanha enfrentará nas oitavas de final o terceiro colocado de um dos grupos A, B, C, D ou F. Nas quartas de final, poderá ocorrer um confronto com a grande favorita França, vice-campeã do Mundial de 2022.